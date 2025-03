La otra startup de Sam Altman crea una aplicación para competir con X de Elon Musk

Imagínese un mundo lleno de “orbes” del tamaño de una pelota de baloncesto que nos miran fijamente a los ojos, captando el patrón único de nuestro iris.

Estos orbes omnipresentes nos permitirían hacer cualquier cosa que requiera identificación, en línea o en la vida real, desde comprar pan hasta pagar impuestos. Es una visión que recuerda a otros esfuerzos recientes, como el intento de Amazon de sustituir las tarjetas de crédito por la palma de la mano y los esfuerzos de Ant Group en China para que sea posible pagar con la cara.

¿La gran diferencia? Los creadores de una aplicación llamada World -entre los que se encuentran Alex Blania, director ejecutivo, y Sam Altman, cofundador de OpenAI- prevén un futuro no muy lejano en el que no se podrá hacer nada sin un registro ocular. Los agentes de IA serán tan frecuentes y tan parecidos a los humanos que tendremos que demostrar una y otra vez que somos reales para evitar que esas IA se hagan pasar por humanos en todo tipo de plataformas, desde las de pago hasta las redes sociales.

Para acelerar la adopción de lo que World denomina su sistema de “prueba anónima de humanidad”, la empresa ha lanzado recientemente una minitienda de aplicaciones dentro de su aplicación, disponible para iPhones y dispositivos Android.

La minitienda de aplicaciones de World forma parte de una estrategia más amplia para crear una “aplicación para todo”. Estas aplicaciones -también llamadas “superaplicaciones”- son habituales en Asia, donde WeChat, Grab, Alipay y KakaoTalk permiten a los usuarios hacer de todo, desde comprar y chatear hasta pedir comida o un viaje.

La minitienda de aplicaciones de World, que actualmente incluye servicios para enviar y recibir criptomonedas, chatear con personas verificadas y acceder a microcréditos, es un primer paso hacia la creación de lo que Altman, Blania y su equipo esperan que sea un vasto ecosistema que llegue a más de mil millones de personas. Y a medida que el sistema de identificación de la empresa se amplíe, prevén que su principal competidor será el propio intento de Elon Musk de crear una aplicación para todo: X.

“Creo que va a pasar un tiempo hasta que choquemos de verdad”, me dijo Blania el martes, “dado que X es ahora principalmente una red social”. La aplicación antes conocida como Twitter aún no ha lanzado su servicio de pagos, un componente clave de la visión de Musk. Además, World aún no se ha lanzado propiamente en EE.UU. No hay orbes que contemplar.

Sin embargo, Blania cree que dentro de unos 12 meses ambos servicios empezarán a competir en serio. De ser así, sería un avance notable, en parte porque hacer que todo funcione en Occidente ha resultado extremadamente difícil. Lo cierto es que, para la mayoría de los usuarios de teléfonos Android o iPhone que no han crecido en los ecosistemas tecnológicos de Asia, esas tiendas de aplicaciones ya ofrecen la versatilidad y flexibilidad de las aplicaciones de todo.

La participación de Sam Altman en World también podría fomentar la competencia entre World y X, en virtud de la naturaleza pugilística de Musk y la ya intensa rivalidad entre Altman y Musk. World no es solo un proyecto paralelo para Altman, dice Blania, que habla con él un par de veces por semana: “Participa esencialmente en todas las decisiones importantes que tomo”.

Pocas personas en Estados Unidos han oído hablar de World, antes conocida como Worldcoin. Y las que lo han hecho, probablemente sea por el exclusivo sistema de identificación biométrica de la empresa, el Orb. Hasta la fecha, el Orb-ing de millones de personas no ha sido muy popular entre los gobiernos de todo el mundo, ya que más de una docena han suspendido sus operaciones en sus países o han examinado su gestión de los datos personales.

Ben Horowitz, inversionista y capitalista de riesgo de World, comentó en un reciente capítulo de su podcast con Marc Andreessen que, con la relajación de las restricciones a las empresas de criptomonedas en EE.UU., prevé que World sea “legal” en EE.UU. este año. En la actualidad, la empresa no escanea globos oculares en EE.UU. ni permite a los estadounidenses poseer su token Worldcoin, por miedo a los reguladores, aseguró Altman. Cuando le pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que World estableciera locales en EE.UU. en los que la gente pudiera entrar, presentar su iris y formar parte de la red, Blania se negó a decirlo. Sin embargo, añade, para él es un asunto “prioritario”.

En general, Blania hace caso omiso de las preocupaciones de los reguladores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

“Conozco las propiedades del sistema, estoy muy convencido de su cumplimiento y de que supera las expectativas reales de estos reguladores”, afirma. “Sólo es cuestión de conseguir que entiendan cada parte del sistema”.

World ha contratado recientemente a un antiguo ejecutivo de X para que sea el responsable de privacidad de la empresa.

Otros sistemas basados en la biometría han inquietado a usuarios y gobiernos en el pasado. Es fácil olvidar el revuelo que levantó en su día Face ID en el iPhone, la tecnología de escaneo facial que la mayoría de la gente utiliza ahora para desbloquear sus dispositivos Apple. Cuando se introdujo, suscitó preocupación tanto por su potencial riesgo para la seguridad como por la forma en que evocaba los sistemas de vigilancia masiva de China basados en el reconocimiento facial.

World afirma que su red es anónima y segura, y que sólo prueba que eres una persona, pero podría formar parte de un sistema de identidad más amplio. Uno de los rasgos distintivos de World es que se trata de un sistema de “prueba anónima de ser humano”. Es decir, su escáner ocular puede verificar que eres un ser humano y no una IA, pero sin software y sistemas adicionales, no puede identificar quién eres. Lo que podría impulsar a la gente a adoptar un sistema como el de World será el aumento de IA cada vez más sofisticadas que harán casi imposible hacer negocios en Internet sin algo parecido, afirmó Tiago Sada, director de producto de la empresa.

Los poderes de “prueba de humanidad” de World han sido un factor clave en la creación de una nueva miniapp en la tienda de aplicaciones de World llamada Credit, explica Diego, el desarrollador argentino de la aplicación, que sólo usa su nombre de pila. Credit concede micropréstamos de entre US$ 5 y 100 sin garantía, pero prohíbe el acceso a los usuarios que no paguen. Las personas no pueden eludir la prohibición creando una nueva cuenta de Credit, gracias a su identificador único, duradero y a prueba de bots en la red mundial, afirma Diego. La aplicación ha acumulado 70.000 usuarios en Argentina desde su lanzamiento en diciembre, y está dando beneficios, añade.

Aunque parece que las ambiciones de World y X las ponen en rumbo de colisión, también hay muchas razones para ser escépticos sobre la probabilidad de que alcancen sus objetivos.

World sólo ha Orb-verificado a 11 millones de personas en todo el mundo, a pesar de que literalmente les paga -a través de los tokens criptográficos Worldcoin- por escanear sus globos oculares. (En sus inicios, World repartía 25 tokens por escaneado, unos US$ 25 al precio actual, y ahora ofrece 16 tokens por escaneado). Y no está clara la fecha de lanzamiento del servicio X’s Money Account. La empresa ha dicho que contará con Visa como primer socio. X no hizo comentarios.

El director ejecutivo de Visa, Ryan McInerney, sostuvo en la última conferencia sobre beneficios de la empresa que X Money utilizará los sistemas de Visa para permitir a los usuarios financiar su “Cartera X” con una tarjeta de débito, lo que también permitirá las transacciones entre pares en X.

X tiene muchos más usuarios que World, pero no está claro cuánta gente estará dispuesta a confiar su vida financiera a una empresa propiedad de Elon Musk.

Al final, lo más probable es que sea la confianza lo que decida el destino de ambas empresas. Blania está seguro de que, con el tiempo, los reguladores y los expertos en privacidad validarán su confianza en la seguridad de World.

“Por la forma en que está construido este sistema, es mucho más seguro” que sus competidores potenciales, afirma. “Es una verdadera ciencia espacial de la privacidad que creo que nunca se ha desplegado así en el mundo”.

-Traducido del inglés por Pulso.