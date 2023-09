La venta de Inchalam se cierra en octubre: grupo chileno pagará US$ 136 millones a belga Berkaet

En las próximas semanas, el grupo Inchalam dejará de tener como socio al grupo belga Berkaet, hoy dueño del 52%, y las familias chilenas Matetic y Conrads pasarán a controlar el 100% de la sociedad. La operación fue anunciada en marzo: el Enterprise Value de Inchalamn fue fijado en US$ 350 millones y el precio de venta se estableció en US$ 136 millones.

La belga Berkaet tenía el 52% de Inchalam, una empresa basada en Talcahuano, y Prodalam, ubicada en Santiago. Ambas tienen filiales en Perú, donde comparten con socios locales y Bekaert posee el 38%, un porcentaje que también será vendido. La operación, sin embargo, estaba sujeta a aprobaciones regulatorias.

Una de ellas correspondía a la autorización de la Fiscalía Nacional Económica, la que entregó su venia en una resolución firmada el 18 de agosto y ubicada en su página web el 30 de agosto. Al día siguiente, el 1 de septiembre, la belga Berkaet comunicó a sus inversionistas el cierre de la transacción.

“Bekaert espera que las condiciones pendientes se cumplan en las próximas semanas y que la operación se cierre en octubre”, informó la empresa.

Según detalló la FNE, las compradoras serán tres sociedades, Valle Hermoso, Auquinco y Alcántara, “sociedades holding constituidas en Chile, activas en diversos rubros, principalmente agrícola, forestal, ganadero, inmobiliario, transporte y vitivinícola”, describe el informe de la autoridad antimonopolios.

Según la FNE, las sociedades chilenas de las familias Matetic y Conrads tenían un acuerdo de actuación conjunta con la empresa belga, y tenían así el co-control de Inchalam, Prodalam y sus filiales, por lo que la FNE precisó que la operación “implica el cambio en la naturaleza del control, desde el control conjunto -que hoy poseen, a un control individual”.

La principal empresa que se transfiere es Industrias Chilenas de Alambre, Inchalam, que se dedica a la fabricación de diversos productos elaborados del metal, como cables, alambres, alambres galvanizados, mallas para cercos o cierres perimetrales, dice la FNE en su informe.

La FNE identificó en su análisis traslapes entre agentes económicos, ya que los compradores son además, propietarios, a través de Matco Cables, del 43,2% de Aceros Aza, donde un porcentaje similar lo tiene el empresario José Luis del Rio, otras dos sociedades tienen un 4,8% cada una, y dos ejecutivos, Italo Ozzano y Hermann von Mühlenbrock, completan la propiedad con el 2% cada uno.

Sin embargo, la FNE concluyó que la compra a Berkaet por parte de los grupos chilenos “no otorgaría ni al Grupo Aza ni al Grupo Inchalam la habilidad ni los incentivos para realizar una estrategia de bloqueo de insumos de manera tal que la Operación pueda reducir sustancialmente la competencia en la distribución de productos de acero. Ello, principalmente en atención a las alternativas que existen aguas arriba en el mercado nacional, y a la posibilidad de importar la mayoría de los productos de acero que comercializan los distribuidores, según dan cuenta los antecedentes recabados en la Investigación”, dice el informe que recomendó la aprobación. La resolución que autorizó la operación de concentración fue suscrita por la fiscal nacional (s), Mónica Salamanca.

El actual fiscal nacional económico, Jorge Grunberg Pilowsky, se inhabilitó de conocer el caso.