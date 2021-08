Lanzan Almanaque 2021 en español con más de 600 prácticas innovadoras sobre inclusión

Finalmente, y después de casi una década de trabajo, Zero Project y Fundación Descúbeme lanzaron el “Almanaque Zero Project 2021 en español”, documento recopilatorio que busca la promoción y difusión de buenas prácticas en beneficio de las personas con discapacidad en el ámbito de educación, empleo, accesibilidad, vida independiente, participación política y TIC.

Fueron en total 8 años en que fundación Descúbreme logró desarrollar este trabajo que incluye cerca de 300 páginas, en las cuales se exhiben más de 600 políticas innovadoras provenientes de 178 países de todo el mundo, todas pensadas para personas con discapacidad.

La actividad, que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE de España, Michael Fembek, director de Zero Project, María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para América Latina, y Catalina Saieh, presidenta de Fundación Descúbreme.

Esta última destacó el vínculo con Zero Project, precisando que cada año enfocan su quehacer en uno de los cuatro tópicos clave que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, Michael Fembek, director de Zero Project, enfatizó que el Almanaque 2021 “consta de miles de piezas de información sobre cómo esto se ha conseguido, qué innovaciones se han reproducido en otros países, qué normativas se han mejorado, dónde y qué han cambiado o influido y qué colaboraciones se han creado en todo el mundo”.

En la actividad, María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para América Latina, resaltó que “el Almanaque Zero Project 2021 es un documento muy valioso, ya que reúne el trabajo realizado por el proyecto entre 2013 y hoy, con énfasis en la investigación de las prácticas y políticas innovadoras que están y siguen mejorando la vida de las personas con discapacidad, y como este proceso ha ayudado en la consolidación de las redes que siguen permitiendo la innovación y fortaleciendo a los innovadores sociales del mundo”.

Javier Güemes, del Grupo ONCE de España, destacó el proyecto de Zero Project, que es liderado por Fundación Descúbreme en América Latina, y lo calificó como un “punto de inflexión en la manera en que podemos encontrar nuevas soluciones para el empleo de las personas con discapacidad en la región”.

El lanzamiento del Almanaque Zero Project 2021 en español es el primer hito de la conferencia internacional Zero Project para América Latina y el mundo hispanoparlante, a realizarse el 29 y 30 de septiembre próximo, donde se abordarán las principales iniciativas en el ámbito del empleo y las tecnologías que apoyan la inclusión laboral de personas con discapacidad.

El documento se puede descargar gratuitamente en bit.ly/37zk9pV.