Las apuestas del Super Bowl alcanzaron récords a medida que las apuestas deportivas online arrasan en Estados Unidos

Las apuestas en el Super Bowl de este año alcanzaron niveles récord, esto después de que, durante el 2021, las apuestas deportivas legalizadas surgieran en todo Estados Unidos.

Todavía no está claro exactamente cuánto dinero se apostó en el partido del domingo, en el que Los Angeles Rams vencieron a los Cincinnati Bengals 23 a 20. Pero los informes de los operadores de juegos de azar y los reguladores estatales indican que fue un gran día para el mercado en auge.

GeoComply, que monitorea las transacciones de apuestas deportivas móviles, dijo que registró más de 80 millones de transacciones durante el fin de semana del Super Bowl, más del doble que el año pasado, y 5,6 millones de cuentas únicas accedieron a casas legales de apuestas deportivas online, un aumento del 95% con respecto al año pasado.

“El Super Bowl es el día más grande para las casas de apuestas deportivas estadounidenses, y este año no decepcionó”, afirmó Chris Grove, analista de la industria de los juegos de azar en la firma de investigación Eilers & Krejcik Gaming, y agregó que el nivel de apuestas deportivas en torno a este Super Bowl lo consolidó como una actividad popular para los fanáticos del deporte en EE. UU. “Parece que las casas legales de apuestas deportivas en Estados Unidos eclipsarán fácilmente los mil millones de dólares en apuestas totales por el partido”, afirmó.

Los ejecutivos de apuestas deportivas dicen que el partido por el campeonato de la National Football League (NFL) es un momento crucial para anunciar sus marcas a millones de fanáticos del deporte y persuadir a nuevos clientes para que creen cuentas de apuestas en sus teléfonos móviles. Compañías como FanDuel Group, DraftKings Inc., Caesars Entertainment Inc. y BetMGM, una empresa conjunta de MGM Resorts International y la firma británica de juegos de azar Entain PLC están inmersas en una acalorada competencia por la participación de mercado. Los juegos de azar online, incluidas las apuestas deportivas y los juegos estilo casino, podrían convertirse en una industria de hasta US$ 40.000 millones, según analistas y ejecutivos.

La Asociación Estadounidense del Juego (American Gaming Association), el grupo comercial de la industria del juego, dijo que 45 millones de personas más tuvieron acceso a casas de apuestas deportivas legales en sus estados de origen para el Super Bowl este año en comparación con el año pasado, después de que 10 estados, incluidos Arizona, Luisiana y Wisconsin, comenzaran a permitir apuestas.

Ese grupo proyectó que se apostarían US$ 7.600 millones por el partido, una estimación que incluía apuestas con operadores ilegales. El año pasado, estima el grupo, se apostaron legalmente alrededor de US$ 500 millones en el Super Bowl, y el grupo espera que ese número se duplique con creces para este año.

Parte del argumento para legalizar las apuestas deportivas en EE. UU. ha sido que tales apuestas ya se están realizando a través de sitios de apuestas no regulados en el extranjero.

“El interés por las apuestas deportivas legales sigue creciendo”, afirmó Casey Clark, vicepresidente sénior de comunicaciones estratégicas de la asociación. “Estos no son necesariamente nuevos apostadores deportivos. Son apostadores deportivos que se han abierto paso al mercado legal, y eso es alentador”.

El National Council on Problem Gambling (Consejo Nacional para los Juegos de Azar Problemáticos) ha dicho que ha identificado un aumento significativo en la actividad de apuestas problemáticas desde el 2018 al 2021, especialmente entre los apostadores deportivos y los jugadores más jóvenes. En medio del entusiasmo del Super Bowl en torno a las apuestas deportivas, el grupo instó a los jugadores deportivos a entender los riesgos y tener un plan sobre cómo apostar dentro de ciertos límites.

Las apuestas deportivas se han legalizado en 33 estados y el Distrito de Columbia. La Corte Suprema en 2018 emitió un fallo que despejó el camino para que los estados, más allá de Nevada, permitieran la práctica.

Los Rams de Los Ángeles ganaron el domingo el Super Bowl LVI (56) al vencer a los Bengals de Cincinnati en Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: VALERIE MACON/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

El aumento de las apuestas en el Super Bowl siguió a un año récord para la industria de los juegos de azar en general, según un informe de la American Gaming Association publicado el martes. El año pasado, la industria de los juegos de azar reportó US$ 53.000 millones en ingresos, superando el récord anterior de 2019 de más de US$ 43.000 millones, un aumento del 21 %. El grupo atribuyó el crecimiento a una fuerte recuperación de los casinos físicos, después de las cuarentenas por la pandemia el 2020, y a la aceleración de la demanda de apuestas deportivas.

En el estado de New York, las apuestas deportivas móviles comenzaron el mes pasado.

BetMGM dijo que ese estado representó la mayor cantidad de sus apuestas digitales para el fin de semana del Super Bowl, y la compañía en general alcanzó un nuevo récord diario para la cantidad de personas que depositaron en una cuenta de apuestas por primera vez.

“Nos alientan los sólidos resultados del fin de semana, siendo el Super Bowl LVI (56) el con más apuestas hasta la fecha”, afirmó el director ejecutivo de BetMGM, Adam Greenblatt.

En la foto se puede ver un tablero de probabilidades del Super Bowl en un casino de Las Vegas el año pasado. Las apuestas deportivas ahora son legales en 33 estados y el Distrito de Columbia. FOTO: JOHN LOCHER/ASSOCIATED PRESS

DraftKings dijo que las apuestas totales por el partido a través de su casa de apuestas deportivas se duplicaron con creces en comparación con el año pasado, incluyendo los nuevos estados, y la compañía pagó US$ 175 millones a los clientes.

En Nevada, los jugadores apostaron un récord de casi US$ 180 millones en el Super Bowl, un 32% más que el año pasado, y los operadores de apuestas deportivas ganaron alrededor de US$ 15,4 millones después de pagar las apuestas ganadoras, dijeron los reguladores estatales esta semana.

En New Jersey, se apostaron casi US$ 144 millones en el partido, y los operadores recibieron US$ 7,8 millones —arriba más de un 20% de los US$ 117 millones del año pasado— según los reguladores.

FanDuel Group dijo que el receptor externo (wide receiver) de los Rams, Odell Beckham Jr., era la primera opción para los apostantes sobre quién anotaría el primer touchdown del partido, y la compañía pagó US$ 4 millones a los clientes después de que Beckham hiciera exactamente eso en el primer cuarto.

Alrededor de 112 millones de espectadores vieron el juego en NBC y sus diversas plataformas hermanas, según Nielsen y NBCUniversal, un 14% más que en el evento del año pasado.

Los anuncios de apuestas deportivas, particularmente en los estados donde las apuestas ahora son legales, han invadido la televisión, la radio y los podcasts esta temporada de la NFL, entregando un nuevo nivel de conciencia sobre las apuestas deportivas legales a la audiencia estadounidense.