Las respuestas de la presidenta del Banco Central a los diputados de la comisión de Constitución por el quinto retiro del 10%

Durante la tarde de este lunes los diputados votarán en sala los dos proyectos para un nuevo retiro del 10% que se discuten en la Cámara: uno impulsado por parlamentarios en condiciones similares a los tres aprobados anteriormente, y otro que fue ingresado por el gobierno y que plantea un giro más acotado, principalmente enfocado en el pago de deudas.

Es por esto que la semana pasada hubo bastante debate sobre las iniciativas en distintas comisiones de la Cámara. En lo que respecta al quinto retiro impulsado por diputados, dicha discusión se realizó en la comisión de Constitución, donde acudió a presentar la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, el lunes 11 de abril.

Allí advirtió, entre otras cosas, que de aprobarse un nuevo retiro de fondos tal como lo planteaban los diputados, “la inflación se situaría en torno al 15% a mitad de 2022″ y “veríamos un incremento en las tasas de largo plazo y en el tipo de cambio, encareciendo el financiamiento, mermando las capacidades de crecimiento de largo plazo, tras un efecto acumulativo en el mercado de capitales”.

Ese día, la presidenta de la BC no alcanzó a responder las preguntas que le hicieron los diputados, por lo que tuvo que volver al día siguiente, pero también envió una minuta de cinco páginas donde contestaba todas sus consultas.

Así por ejemplo, ese día se le preguntó por la incertidumbre asociada a las proyecciones, frente a lo cual la minuta señala que “las proyecciones siempre tienen un componente de incertidumbre pues se basan en modelos que describen parcialmente la realidad y porque se realizan con la información disponible hasta este momento. Dado que los efectos de los retiros son acumulativos y no necesariamente lineales, lo que supone que los ejercicios presentados deben considerarse como el mínimo impacto esperado”.

Con todo, agrega que las proyecciones de inflación que ha hecho el BC, “consideran un impacto lineal en el tipo de cambio, basándose en las experiencias del tercer retiro y la discusión del cuarto. Algo similar ocurre en la proyección de tasas de interés hipotecarias. Finalmente, en el caso de consumo se utilizan modelos internos del Banco Central”.

Asimismo, frente a la consulta de diputados por las causas de la inflación y cuánto de ello es por factores externos. La respuesta del BC dice que los análisis que ha hecho el instituto emisor “indican que detrás de la inflación en Chile, hay un conjunto de factores entre los cuales están los factores globales como las disrupciones en las cadenas de valor y más recientemente el shock de precios asociados a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero es una parte”.

Añade que “la diferencia entre la inflación del cuarto trimestre 2021 y la del año previo destaca que de los 3,6% de diferencia, la suma de factores de demanda y tipo de cambio aportan con 2,8%. Hacia adelante, en la proyección al último trimestre de 2022, la diferencia es de 2,4% adicional, considerando factores de demanda por 0,4%; costos internos por 1,2% y costos externos, pero por 0,8% del total de 2,4%”.

Y dice que “detrás de ello lo que se observa es una economía que en 2021 alcanza niveles muy por sobre su capacidad potencial, generando las presiones de precios y es necesario conducir los niveles de producción a valores sostenibles. Sin ello no será posible reducir la inflación. Para ello se considera una política monetaria contractiva, y una política fiscal alineada con los balances fiscales que incorporó la Ley de Presupuestos. Es fundamental que otras políticas no incrementen esos desbalances para conducir a la economía a una capacidad sostenible que no genere presiones inflacionarias”.

Asimismo, añade que “la calibración de tasas considera una convergencia de la inflación a dos años de modo de centrarnos solo en los componentes inflacionarios de mayor persistencia”.

Confianza y créditos

En esa ocasión también se le consultó por el efecto confianza en el país. Es por esto que la minuta del BC explica que “en períodos de incertidumbre las personas buscan proteger sus ahorros en un activo seguro. Eso es en dólares en desmedro del peso. El incremento de las cuentas corrientes y depósitos en dólares de personas es un reflejo de ello. Esto es lo que activa el canal cambiario”.

Relacionado con lo anterior, se preguntó si todo el efecto de demanda era por el retiro de pensiones. “La mayor demanda es producto del retiro de pensiones y de transferencias fiscales que en el caso de nuestro país, y comparativamente a nuestro PIB, están entre las más altas globalmente. Un gráfico de la presentación muestra que, entre todos los países de la OECD, la inflación subyacente aumenta más en nuestro país y lo mismo la demanda interna. No hemos dicho que toda la inflación acumulada sea por los retiros de ahorros previsionales, sino que estimamos un efecto de 5% adicional para un quinto retiro”, dice la respuesta.

Más aún, detalla que “en la presentación enfatizamos dos canales inflacionarios para un quinto retiro: un canal cambiario y uno asociado al consumo. Y para el caso del quinto retiro, éste sería de 5% adicional en la segunda parte del año”.

Otra de las consultas de los diputados se enfocó en los efectos en los flujos de créditos a tasa mixta. Ahí la minuta explica que “el flujo de créditos pasó de cifras en torno a 30 millones de UF el tercer trimestre del 2021 a cerca de 15 millones a febrero. La encuesta de crédito bancario nos indica que una parte significativa se asocia a una caída de la demanda por este tipo de créditos debido al alza de las tasas de largo plazo, explicado en gran medida por el factor riesgo puro aludido en la presentación, mientras que por el lado de la oferta de crédito se indica acceso a financiamiento más restringido”.

También agrega: “Aprovecho de destacar que la evolución de las tasas largas ha estado principalmente relacionada con factores como las primas por riesgo puro y no por las tasas de política monetaria las que operan en créditos de plazos más cortos y solo tienen efectos marginales en las tasas más largas”.

En relación con la incidencia de los créditos hipotecarios a tasa mixta (variable y fija), el documento dice que “éstos llegaron a representar en marzo el 60% de los nuevos créditos otorgados, con lo cual pasaron de representar desde un 5% del stock a un 10% aproximadamente”.

Y ahí recuerda que “el otorgamiento de este tipo de créditos es más lento que el de las otras carteras pues se entrega contra escrituración”.