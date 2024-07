Little Caesars inscribe marca para evitar popular meme: “Liru Sisa”

Lo que comenzó en México como una broma en internet motivó a la popular cadena de pizzerías estadounidense Little Caesars, a dar un paso más allá y adelantarse a posibles conflictos marcarios, registrando como marca la denominación “Liru Sisa”, tanto en México como en Chile.

Esta curiosa historia comenzó en el país del norte en 2018, luego que se viralizara un meme en el que una usuaria consultaba por el horario de atención de los locales, refiriéndose a la cadena como “Liru Sisa”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y fue tal su divulgación, que la broma llegó a oídos de los directivos de la cadena, quienes tomaron la estratégica decisión de registrar esta denominación coloquial.

La compañía goza de amplia popularidad en México, donde tiene más de 500 sucursales en todo el país. Por lo mismo, en 2020 la compañía registró en ese país las marcas denominativas “Liru Sisa” y “Liru Cisa”.

La misma motivación que los habría llevado a solicitar, en enero pasado, la marca “Liru Sisa” en Chile, a través del estudio Silva. La denominación fue aceptada a registro por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el 30 de mayo pasado, para la clase 43, que contempla restaurantes y servicios relacionados.

Little Caesars desembarcó en Chile en 2017, ganando popularidad rápidamente gracias a su modelo de “caliente y listo”, lo que a la fecha le ha permitido abrir cerca de 40 sucursales a nivel nacional.

En abril de este año, Little Caesars, la tercera marca de pizzas más grande del mundo, anunció un plan para expandir su operación en base a franquiciados. “Estamos entusiasmados con la oportunidad de continuar expandiendo la marca Little Caesars en Chile”, dijo Carlos Vidal, Vicepresidente de Desarrollo Internacional de Little Caesars. “Chile ha sido un buen mercado para nosotros y creemos que todavía hay un inmenso potencial de crecimiento. Estamos buscando personas o grupos motivados que busquen convertirse en franquiciados de varias unidades y compartan nuestra visión y entusiasmo por entregar pizzas deliciosas y de alta calidad a comunidades de todo el país “.

Signo comercial

Por su parte, Francisco Silva, socio del área de marcas internacionales de Silva, señaló que, si bien la decisión de registrar la marca Liru Sisa” no implica un cambio en la denominación oficial de la empresa y sus operaciones, sí refleja una estrategia preventiva para evitar futuros conflictos marcarios, en el caso que una persona o empresa decida aprovechar la fama y notoriedad de la cadena para registrar esta denominación e incluso comercializar productos bajo esta “nueva” marca, realzando en este sentido la importancia del aspecto fonético de un signo comercial, más allá de la composición denominativa literal.

“Little Caesars ha demostrado que estar atentos a las tendencias del mundo digital, incluidas las parodias, puede ser crucial cuando se gestiona una marca con impacto global, ya que las estrategias que se adopten pueden evitar más de un dolor de cabeza en el futuro”, dijo el abogado.

“Son varias las marcas que han decidido proteger sus intereses registrando estas variaciones de sus nombres. McDonald’s, por ejemplo, registró hace muchos años la marca “Maccas” en Australia, puesto que en ese país se le llama popularmente así. Esta estrategia puede ser muy efectiva porque ayuda a los consumidores a evitar confusiones por marcas que suenan o se ven similares; previene el uso no autorizado por terceros que buscan registrar nombres similares a una marca conocida, para así aprovechar su reputación y, por último, protege la inversión que realizan las empresas en la construcción de sus marcas, entre otro beneficios”, concluyó.