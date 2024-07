Cero fútbol y fanático del jiu-jitsu: el perfil del nuevo gerente general de Itaú Chile

Fue mediante un hecho esencial enviado el viernes por la tarde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde el banco Itaú Chile daba cuenta de la salida de su actual gerente general, Gabriel Moura, quién se mantendría en su puesto hasta el próximo 30 de septiembre.

Moura dejará su actual cargo para asumir en el Comité Ejecutivo de Itaú Unibanco como CFO de dicha entidad. “El directorio agradece al señor Gabriel Amado de Moura por su destacada gestión en Banco Itaú Chile desde el año 2016, primero en calidad de CFO y luego, a contar del 30 de enero de 2020, en calidad de gerente general del banco y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones en Itaú Unibanco”, señalaba el hecho esencial firmado por Ricardo Marino.

Sin embargo, en el texto además se mencionó el sucesor de Moura: André Gailey asumirá así como nuevo gerente general el próximo 1° de octubre.

Gailey es actualmente el CEO regional para las filiales de Argentina, Paraguay y Uruguay. Según su cuenta en Linkedin, lleva ligado a Itaú por más de 20 años, habiendo sido director de Itaú BBA, y previamente CEO de Itaú Paraguay. Además, fue responsable de la Banca Comercial y Corporativa desde 2017, y anteriormente Director de Productos Mayoristas, Atención al Cliente y Planificación Mayorista.

Se licenció en Derecho en la Universidad de São Paulo, con Maestría en Derecho Corporativo y Finanzas por la Universidad de Stanford y MBA en Finanzas por INSPER – São Paulo.

Es hijo de una profesora y de un ingeniero en electricidad, según una entrevista dada en 2021 al medio uruguayo Crónicas Económicas. El nuevo gerente general de Itaú Chile ha conversado con una serie de medios de Uruguay y Paraguay en los últimos años, abordando desde materias económicas y discusiones sobre proyectos de ley en dichos países, así como las estrategias del banco. Y también contando algo de su historia personal.

Así, se ha declarado fanático del mundo del vino, mientras que en termas deportivos “me encanta la bici, el tenis y la lucha, el jiu-jitsu brasileño y el judo”, llegando a cinturón negro en ambas disciplinas, señaló a Crónicas Económicas en 2021. Y agregaba: “soy de los pocos brasileños que no saben nada de fútbol, ni tampoco soy hincha de ningún equipo. Cero fútbol, pero a mi familia sí le gusta”.

Para esa fecha, tenía André Gailey tenía 43 años, casado y su hija tenía 14 años, y 12 años su hijo. Y eligió residir en Uruguay y desde ahí dirigir las operaciones en dicho país, Paraguay y Argentina.

Sobre su carrera al interior de la entidad, explicó que tras la fusión entre Itaú y BBA en 2009, permaneció en la entidad fusionada, Itaú BBA, durante un año en el área jurídica, “como responsable por el área de tesorería y operaciones internacionales y el banco mayorista, y a finales de 2020, Milton Maluhy, que es el actual CEO del banco, junto con su antecesor, Candido Bracher que al momento era el presidente del banco ITAÚ BBA, me invitaron para ser el director del área de Productos del banco, cambiando completamente de función”.

De hecho, en la misma entrevista explicó que uno de sus mentores fue Maluhy, a quien considera “una referencia de ética personal y profesional. Es una persona que se esfuerza, que cree y no tiene miedo de buscar el futuro. Es el gran ejemplo de mi vida profesional”.

Actualmente Maluhy es vicepresidente de Itaú Chile, pero junto con la salida de Moura, el hecho esencial del viernes informó que dejará ese puesto, y que “en su reemplazo se propondrá como director y vicepresidente del Directorio del Banco al señor Gabriel Amado de Moura, lo que será formalizado a su debida oportunidad”.

Maluhy, previo a asumir en la vicepresidencia de Chile, se desempeño como gerente general entre 2016 y 2018, siendo responsable de la fusión de Itaú Chile con CorpBanca.

“¿Qué características lo definen?”, le preguntaron en la entrevista realizadas en Crónicas Económicas. A lo que respondió: “soy un soñador, me encanta la idea de que podemos hacer un mundo mejor. Soy extremadamente comprometido, lo que creo lo vivo al 200%, con mucha intensidad. Y soy respetuoso. Considero que si no hay respeto entre las relaciones, entre las personas, no hay como tener lo más importante, que es el intercambio de opiniones y de sentimientos. El respeto es la base de todo para mí”.