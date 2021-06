Lo que piensan en Chile de la fórmula Biden para que las empresas encuentren mano de obra: pagar más

“Páguenles más”. Esa fue la respuesta que entregó la semana pasada el Presidente de EE.UU., Joe Biden, frente a la consulta que le hicieron en una conferencia de prensa por la dificultad de algunas empresas para encontrar mano de obra en ese país.

A nivel de Chile, según la Encuesta Nacional de Demanda Laboral elaborada por el Observatorio Laboral Metropolitano y el Centro de Políticas Públicas UC, habría problemas de algunas firmas para conseguir trabajadores en sectores como el comercio y el silvoagropecuario. Entre las principales razones que se desprende está el hecho de que llegan candidatos sin competencia, candidatos sin habilidades, falta de experiencia y falta de interés en este tipo de trabajos.

La visión de los economistas

El exministro de Hacienda y académico de la escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés, se refirió este martes a la recomendación que entregó Biden a las empresas, y en T13 Radio dijo que “voy a echar al agua a un amigo mío. Conversando con José De Gregorio de estos temas, siempre dice: bueno, que paguen más. Y tiene cierto sentido, pero eso es en tiempos normales”.

En esa línea, Valdés continuó explicando que “lo que hoy está enredándose con toda esta discusión (...) es las ayudas estatales por el Covid, los retiros de las AFP y todo este tema de escasez de mano de obra en algunos rubros. Lo cual es bien raro, porque tenemos desempleo y al mismo tiempo gente que dice que hay escasez”.

Al respecto, el exministro de Hacienda comentó que “yo creo que esto por lo menos se ha ido arreglando algo, en el sentido siguiente: que la gente ya entiende que no pierde sus beneficios si trabaja. En un momento había mucha desinformación de esto, y eso va a ayudar a que haya más oferta laboral. Pero el punto de fondo es muy correcto, en la medida que las economías van creciendo, tienen que subir los salarios. Ahora, nosotros todavía no estamos creciendo respecto de hace dos años”.

El exdecano de la Faculta de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y actual vicepresidente de la Comisión de Productividad, Joseph Ramos, señala que la recomendación que entregó Biden a las empresas es una “buena respuesta”.

Y tras ser consultado si eso aplica para todos los rubros en el país, considerando que algunos han hablado de escasez de mano de obra dados los retiros y las ayudas estatales, Ramos indica que “las ayudas terminarán. Aún hay 800 mil a un millón de personas sin trabajo. Cuando el confinamiento termine y los colegios vuelvan (a clases), muchas mujeres podrán volver a trabajar”.

Para el economista senior de Libertad y Desarrollo y exsubsecretario de Economía, Tomás Flores, al menos en el caso de Chile habría otras soluciones más allá de mejorar los pagos.

Al respecto, Flores asegura que “las limitaciones a la migración laboral han generado escasez de mano de obra en varios países y es así como la última cosecha en Chile de cerezas, por ejemplo, no pudo ser realizada plenamente, ya que los trabajadores de países cercanos no pudieron ingresar a Chile. Ese problema no se soluciona pagando más”.

De igual manera, Flores comenta que “una madre de niños pequeños no aceptará un mejor trabajo con mayor paga si los colegios están cerrados”.

El economista, consultor y exasesor económico de Alejandro Guillier, Luis Eduardo Escobar, cree que la fórmula de Biden es correcta. “Si uno es economista y cree que la oferta y demanda son fenómenos reales, no cabe duda que lo que hay que hacer es ofrecer un mejor sueldo”, explica.

El director del Observatorio del contexto económico UDP, Juan Bravo, cree que hay que separar los temas. “Primero, lo que dice Biden es algo de perogrullo, en el sentido de que efectivamente en cualquier mercado, la escasez tiene que corregirse por la vía de alza de precios. En el mercado laboral ese precio es el salario, por lo tanto, si el problema es que hay escasez, los salarios tienen que tender a subir”, afirma.

Y tras ser consultado respecto de lo que han mencionado algunos sectores sobre escasez de mano de obra dados los retiros y las ayudas estatales, Bravo dice que “al menos las cifras de las encuestas no dan respaldo a esa afirmación. En la última encuesta de microdatos menos del 1% de las personas que están fuera de la fuerza laboral declararon que permanecían inactivos por las ayudas o por los retiros. Una parte significativa de las personas que están fuera de la fuerza laboral tiene que ver con las cuarentenas, con la pandemia”.

Al respecto, Bravo menciona que, “por un lado, algunos están tratando de cuidarse y por esa razón no están disponibles para salir a trabajar de inmediato, y por otro lado, las mismas cuarentenas masivas que ha habido en el último tiempo (...) obviamente que es muy difícil para las personas poder salir a entrevistas, buscar trabajo, porque por orden de la autoridad las personas se tienen que quedar en su casa”.

Asimismo, Bravo dice que “la verdad es que al menos desde el punto de vista de las cifras que han entregado las encuestas, no hay respaldo para afirmar que existiría un contexto de escasez de mano de obra, al menos a nivel generalizado. Aquí puede haber situaciones muy particulares. Nunca se puede descartar una situación muy muy puntual”.

Al respecto, el economista recuerda que la tasa de desempleo sigue en los dos dígitos, y “para estar desempleado, la persona tiene que estar buscando activamente un trabajo y además tiene que estar disponible para trabajar de inmediato. Entonces, además del grupo que está fuera del mercado laboral por estas razones que comentaba, sí hay otro grupo muy importante de personas que están desempleadas, y eso significa que declaran que buscan trabajo activamente y que está disponible para trabajar de inmediato. Esa cifra está sobre el 10%”.

Las empresas

Consultados por los dichos del mandatario de EE.UU., el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirma que los mayores ingresos laborales incentivan a las personas a trabajar, y eso es parte de la ecuación, pero no es lo único.

“La respuesta del Presidente Biden es una respuesta simple, que puede ser parte de lo que hay que discutir. En el caso de Chile, la situación es muy distinta”, asegura.

Al respecto, Sutil cree que la gran diferencia entre Chile y EE.UU., es que el país norteamericano ha sido mucho menos restrictivo que Chile durante la pandemia, “por lo tanto, los orígenes de la falta de mano de obra en EE.UU. pueden ser distintos a los chilenos”.

Al respecto, recuerda que en el país norteamericano “a estas alturas van más atrás que nosotros en su avance en el proceso de vacunación, y resulta que en EE.UU. hay muchísimas más libertades de las que hoy día tiene Chile. Tanto es así, que la gente puede estar libremente usando o no mascarilla, y también está funcionando todo lo que aquí ha sido totalmente restringido, como por ejemplo, la industria de los servicios, restaurantes, hotelería y otros”.

El líder de los empresarios recuerda que en Chile “los colegios no están funcionando, los jardines infantiles no están funcionando. Las mujeres han tenido que disminuir su capacidad laboral, muchas de ellas por estas razones, porque han asumido la responsabilidad y el compromiso con sus hijos, pero también hay mucho problema de corresponsabilidad en Chile”.

El otro factor, dice, es que en las zonas donde ha existido cuarentena, y considerando a las personas que no están trabajando en empresas esenciales, “la autoridad les dice: ustedes no trabajen. Y por lo tanto, a esa familia se le está apoyando a través de los bonos Covid o los IFE”.

También habla de un tercer caso: “Hay mucha gente que vive con personas que tienen preexistencias y que tienen que cuidar a adultos mayores, o a la persona que en la casa está con problema, y que tampoco ha salido a trabajar”.

Y Sutil menciona un último factor “que incidió, y que ya no está funcionando eso sí, que era el hecho de que al recibir los beneficios o bonos del Estado, no te permitía trabajar, porque era una cosa o la otra. Hoy día como el IFE es universal para el Registro Social de Hogares, lo que está ocurriendo es que todas las personas puedan recibir ese beneficio, y a su vez, salir a trabajar”.