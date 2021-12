‘Los Castro’: la dupla tras el estudio de la FNE sobre el mercado del gas

El estudio sobre el mercado de las rentas vitalicias fue el primero que hicieron juntos. Se presentó a comienzos de 2018. La modificación a la Ley de Libre Competencia de 2016 le dio por primera vez la facultad a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para desarrollar justamente estudios sobre la evolución competitiva de los mercados. El abogado escogido para liderar esta nueva área fue Sebastián Castro Quiroz (41 años). Y el segundo a bordo: Felipe Castro Altamirano (38 años). Junto a ellos trabajan otros tres especialistas.

A la fecha han realizado seis estudios de este tipo: el de rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos, compras públicas y, el más reciente, uno sobre el mercado del gas, que hoy mantiene enfrentados a la entidad con las compañías del sector, luego que la Fiscalía recomendara que Gasco, Abastible y Lipigas no participen en distribución del gas licuado.

Además, la FNE acaba de anunciar la preparación de un séptimo estudio: al mercado fúnebre, los cementerios y funerarias.

De Oxford y Berkeley

Fue el ex fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, quien tuvo la misión de armar la División de Estudios de Mercado. La normativa comenzó a aplicarse en su período.

Sebastián Castro era un nombre conocido en el organismo. El abogado de la Universidad de Chile, doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford, MSc in Regulation en el London School of Economics y con un LLM de la Universidad de Chicago, había sido abogado de la FNE entre 2008 y 2010, período en el cual le tocó colaborar en la modificación de la normativa en 2009, año en que se incorporó la delación compensada.

Fue mientras estudiaba en Oxford que Irarrázabal lo llamó para invitarlo a liderar la división. En su currículum también estaba el haber sido abogado asociado senior en el estudio Bulnes, Urrutia y Bustamante y abogado asociado en el estudio Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr.

El caso de Felipe Castro –subjefe de la división- fue distinto. Él no tenía experiencia previa en la FNE. Fue a través de un abogado que el ex fiscal Nacional Económico supo de él. El ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile estaba estudiando en la Universidad de Berkeley cuando fue contactado, y partió su trabajo en el organismo en mayo de 2017. Posee, entre otros títulos, un Master of Art en Economía y un Phd en Energía y Recursos Naturales en esa casa de estudios. Es experto en regulación en el mercado eléctrico.

“Sebastián es la cabeza jurídica del equipo, y Felipe, la cabeza económica”, señalan abogados de libre competencia. “Son muy trabajadores y han hecho una muy buena dupla”, destacan.

De hecho, sostienen que el nivel de los estudios que han ejecutado supera ampliamente otros sobre temáticas similares que han desarrollado otras agencias de libre competencia, como el caso de los notarios y medicamentos.

Hoy, la entidad más avanzada en esta materia es la Competition & Markets Authority (CMA) de Reino Unido. El director de Mercados de la entidad, Daniel Turnbull, expuso en el último Día de La Competencia, organizado por la FNE. Según una publicación del Centro de la Competencia (CeCo) de la UAI, el régimen de estudios de mercado británico es muy similar al chileno. Al igual que en Chile –señala la publicación-, la decisión de iniciar un estudio radica exclusivamente en la CMA, en particular en su consejo. Una vez lanzado, la autoridad británica tiene un plazo de 12 meses para publicar su informe final. En el caso de Chile, la Fiscalía debe propender a que la duración de los Estudios no supere los 18 meses, dice CeCo. Para su elaboración, la CMA cuenta con facultades para recolectar información y, de manera similar a Chile, estos poderes se encuentran respaldados por sanciones, incluido multas y penas de cárcel.

El resto del equipo

Dentro de los más antiguos que acompañan a ‘Los Castro’ está el economista Luis Muñoz Chaparro, quien ha participado en todos los estudios de mercado que ha desarrollado el organismo.

Desde junio de 2018 y hasta septiembre pasado, el equipo estuvo integrado también por la abogada de la Universidad de Chile, María de la Luz Daniel, quien previamente había trabajado en el estudio Barros & Errázuriz. Desde octubre, Daniel está estudiando en la Stanford Law School. Trabajó en el grueso del informe del gas y ahora existe un concurso en el organismo para reemplazarla.

La contratación más reciente es el economista Benjamín Leiva. Ha sido la única incorporación durante la gestión del actual FNE, Ricardo Riesco. El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magister en Economía de la Universidad Católica llegó a la entidad en febrero de 2019. Hizo su práctica en el Departamento de Modelos y Proyecciones del Banco Central.

Si bien el staff tras los estudios de mercado es acotado, en todos se han asesorado por expertos.

Es que el trabajo es arduo. No sólo los reportes tardan varios meses desde que se anuncian hasta que se presentan. Antes se debe decidir qué mercado será estudiado en profundidad, una decisión que se toma generalmente dos veces al año y se anuncia públicamente. La guía de la FNE en la materia establece tres orígenes: iniciativa propia, información adquirida en el curso de una investigación de una posible conducta ilícita; o mediante información proporcionada por empresas, consumidores, asociaciones comerciales y otros grupos de interesados. Tras ello, se determina una hipótesis, el equipo que trabajará en el estudio, se calendariza; y, con todo resuelto, se lanza.

En todo el proceso, el fiscal Nacional Económico tiene un rol fundamental, ya que –confirman abogados de libre competencia- es él quien monitorea el trabajo hasta realizar las recomendaciones finales...más que mal es la cara visible del organismo a la hora de presentar los resultados, por ejemplo, ante el Congreso o la opinión pública.

Si bien en el sector de los abogados de libre competencia concuerdan en que el desarrollo de los estudios de mercado ha sido muy positivo, señalan que mientras los recursos sean limitados, el nivel de sectores a abarcar también es acotado. Se han presentado seis reportes en tres años, dos por ejercicio y es complejo que la dupla de ‘Los Castros’ pueda abarcar más.