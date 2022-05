Los trabajadores de Amazon rechazan el sindicato en Nueva York tras la victoria laboral en una instalación separada

Los trabajadores de Amazon.com Inc. votaron en contra de la sindicalización en una instalación en Staten Island, Nueva York, una victoria para la compañía después de una pérdida en otro almacén en el municipio el mes pasado.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) anunció que el 62% de los trabajadores que emitieron votos válidos en un lugar llamado LDJ5, votaron en contra de formar un sindicato. El recuento fue de 618 a 380 en contra de la sindicalización, dijo la NLRB. Los resultados de este lunes asestaron un golpe a los organizadores, que esperaban aprovechar el éxito de las elecciones de abril, en las que los trabajadores de un almacén llamado JFK8, el más grande de Amazon en Staten Island, votaron para establecer el primer sindicato de Estados Unidos dentro del gigante del comercio electrónico.

Una representante de Amazon afirmó que la empresa está “contenta de que nuestro equipo de LDJ5 haya podido hacer oír su voz. Esperamos seguir trabajando directamente juntos, mientras nos esforzamos por hacer cada día mejor para nuestros empleados”.

Un abogado que ha representado a Amazon Labor Union, el grupo novato que está detrás del esfuerzo por sindicalizar las instalaciones de Amazon en Nueva York y otros lugares, sostuvo que el sindicato estaba sopesando si presentar objeciones contra Amazon relacionadas con la votación, y que los esfuerzos de organización continuarían en LDJ5 y en otros lugares. Los organizadores del Sindicato de Trabajadores de Amazon habían dicho que consideraban la elección de LDJ5 como un paso importante en su esfuerzo por sindicalizar otros almacenes de la empresa.

Los investigadores laborales han señalado que si un número suficiente de instalaciones se sindicaliza, podría empujar a Amazon a modificar las políticas relacionadas con el salario, los beneficios y las condiciones de trabajo. Amazon está impugnando la primera votación en Staten Island y ha indicado que los sindicatos frenan su capacidad de ser ágil y hacer cambios eficientes que beneficien a los trabajadores.

La sindicalización de más centros será un reto, dicen los expertos laborales. En abril, por ejemplo, un grupo sindical no asociado a Amazon Labor Union ganó el derecho a celebrar una elección en una instalación de Amazon en Nueva Jersey, antes de retirar abruptamente su petición.

Algunos trabajadores de LDJ5 aseguraron que no apoyaban al sindicato porque estaban satisfechos con su salario y beneficios. Por su parte, Esther Jackson, una trabajadora de 50 años de LDJ5, declaró que los beneficios de Amazon, que incluyen (cuenta de ahorro para jubilación) 401(k) y opciones de atención médica, han sido los mejores que ha tenido. Jackson agregó estar agradecida de Amazon, que la contrató el año pasado a pesar de sus antecedentes penales.

“Amazon es mi medio de vida en este momento debido a mis antecedentes”, dijo.

Un empleado dijo que la presión para sindicalizarse puede haber sido una "llamada de atención" para Amazon. FOTO: AMIR HAMJA/ THE WALL STREET JOURNAL

Otros empleados afirmaron que el sindicato puede estar prometiendo más de lo que puede hacer por los trabajadores. Kimlee Torres, una empleada de 49 años, manifestó que aunque el empuje del sindicato puede haber sido una “llamada de atención” para Amazon, el trabajo es razonable para el salario y los beneficios que reciben los trabajadores.

“No lo necesitamos en esta instalación”, opinó con respecto al sindicato.

Amazon cuenta con más de 1.000 bodegas en EE.UU. Hasta ahora se han realizado votaciones en el último año en tres diferentes lugares: las dos instalaciones de Staten Island y otra en Bessemer, Alabama. Aunque los organizadores esperan ampliar el alcance de los sindicatos en la empresa, no está claro hasta qué punto se extenderán estos esfuerzos.

Aunque la afiliación sindical en general ha disminuido en EE.UU., los activistas de Amazon han seguido buscando oportunidades de expansión, como en Starbucks Corp., donde los organizadores se han sindicalizado en varios lugares del país.

Sin embargo, a diferencia de Starbucks, los almacenes de Amazon pueden dar empleo a miles de personas. Las instalaciones de Amazon también tienden a tener una rotación relativamente alta, ambos factores que afectan a los esfuerzos de organización de los trabajadores, según los expertos laborales.

A su vez, los trabajadores de otras grandes empresas se están movilizando para buscar cambios en sus lugares de trabajo. En abril, los empleados de Apple Inc. iniciaron su propia campaña para sindicalizarse, y algunos organizadores dijeron que se habían inspirado en el éxito de Amazon y Starbucks, así como en Verizon Communications Inc. y en la cadena de tiendas de artículos para exteriores Recreational Equipment Inc. Los esfuerzos se produjeron cuando Apple y otras importantes fuerzas corporativas vieron aumentar sus beneficios durante la pandemia de Covid-19, mientras que la inflación en Estados Unidos ha aumentado a niveles históricos.

Los líderes del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU) han intentado sindicalizar cuatro instalaciones de Amazon Staten Island, al tiempo que trabajan para extenderse a otros lugares. LDJ5, que empleaba a unos 1.600 votantes elegibles en el momento de la votación, es mucho más pequeña que la instalación JFK8, que tenía unos 8.300 votantes elegibles en el momento de su elección.

El perfil público del grupo creció tras su victoria en abril en el JFK8, y los organizadores han agradecido la principal atención por parte de los políticos, los principales sindicatos y los medios de comunicación.

Grandes sindicatos como el United Food and Commercial Workers International Union, que representa a los trabajadores de empresas como Kroger Co. y Tyson Foods Inc., han otorgado a ALU espacio de oficinas y otros recursos, y han tratado de ayudar al grupo a conseguir un primer contrato con Amazon, según el sindicato.

Los organizadores del sindicato han tratado de aumentar los salarios iniciales, impulsar los beneficios y modificar la forma en que Amazon hace un seguimiento del rendimiento y los tiempos de descanso y tratos con los empleados. Los trabajadores deben preparar a menudo cientos de paquetes por hora y pueden interactuar principalmente con la empresa a través de servicios automatizados o conectados a la web.

Amazon ha dicho a los trabajadores que ya ofrece el tipo de salarios y beneficios que los sindicatos suelen buscar en las negociaciones y ha tratado de destacar el coste de las posibles cuotas sindicales. La empresa paga un salario promedio inicial de 18 dólares por hora a nivel nacional.

Los trabajadores de Staten Island que apoyan al Sindicato de Trabajadores de Amazon han señalado que les atrae el hecho de que el grupo sea independiente de otros sindicatos y que esté compuesto por empleados actuales y antiguos de la empresa que han hecho campaña de forma persistente durante más de un año, ganando credibilidad a lo largo del camino.

“Sí que se preocupan por los intereses de los trabajadores frente a los de las grandes empresas”, declaró Derek Huang, un asociado de 22 años de LDJ5, sobre los sindicatos. Sin embargo, Huang quiere que el gremio presione para conseguir una mayor remuneración en medio de la alta inflación.

Almacén de Amazon LDJ5 en Staten Island. FOTO: AMIR HAMJA/ THE WALL STREET JOURNAL

Por su parte, Amazon ha utilizado reuniones in situ y carteles para persuadir a los trabajadores de que voten en contra de la sindicalización en Nueva York y otros lugares.

En las votaciones de Bessemer, Alabama, durante una nueva elección en 2021, Amazon tenía una pequeña ventaja de 118 votos, sin embargo los resultados estuvieron tan reñidos que se detuvo el recuento de votos el 31 de marzo. En consecuencia, la elección podría decidirse a través de una audiencia federal que la NLRB aún no ha programado.

Tanto Amazon como el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes, que han liderado la campaña en nombre de los trabajadores, presentaron refutaciones en las que acusaban a la contraparte de no haber actuado correctamente a lo largo del proceso electoral. El sindicato ha pedido a la NLRB que revise si los resultados de las elecciones deben ser anulados de nuevo.