Los trabajadores tecnológicos despedidos buscan una salida ventajosa

Para algunos trabajadores del sector tecnológico, todo es negociable, incluida la indemnización por despido.

A medida que las empresas tecnológicas se deshacen de decenas de miles de puestos de trabajo, los empleados de distintos niveles se oponen a las condiciones de su despido. Algunos contratan a abogados u otros asesores para exigir más dinero o una prórroga de sus prestaciones sanitarias antes de llegar a un acuerdo, adoptando el tipo de táctica tradicionalmente utilizada por los altos ejecutivos que regatean sus indemnizaciones.

Durante años, Rora, una consultora de negociación que asesora a profesionales de la tecnología, ha ofrecido orientación sobre indemnizaciones durante el proceso de oferta de empleo. El pasado mes de mayo, Brian Liou, fundador de Rora, empezó a recibir peticiones de trabajadores tecnológicos despedidos que querían ayuda para negociar sus indemnizaciones.

“La gente lo pedía”, afirma Liou.

Hace tan sólo dos años, no había mucha demanda de ayuda para rechazar una oferta de indemnización tras un despido, y preguntar por estas condiciones durante una negociación de trabajo se consideraba tabú, dicen los reclutadores y consultores. El mercado laboral de la tecnología era mucho más estrecho que el actual y, sobre todo durante la pandemia, los trabajadores del sector podían cambiar de trabajo para obtener mejores salarios con relativa facilidad. Aunque muchos sectores siguen creando puestos de trabajo a un ritmo rápido y la tasa de desempleo es baja, el crecimiento del empleo tecnológico se ha ralentizado con respecto al ritmo frenético de los primeros días de la pandemia.

Desde la primavera del año pasado, se ha producido un flujo constante de despidos en empresas como Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. y Salesforce Inc. que, en conjunto, han anunciado recortes de decenas de miles de puestos de trabajo. También se han producido recortes significativos en Google, de Alphabet Inc., y en Microsoft Corp. Los empleos tecnológicos en toda la economía cayeron en 32.000 el mes pasado, según un análisis de CompTIA, un grupo comercial de tecnología de la información.

Aunque el equilibrio de poder se inclina hacia las empresas, los trabajadores tecnológicos son un grupo que ha tendido a conseguir lo que quiere. Formados por una guerra de talentos que dura ya una década, están acostumbrados a tener voz en la gestión de sus empresas y a disfrutar de beneficios extraordinarios, ya sean masajes in situ, conciertos privados o un retiro de bienestar.

Según Lisa Buckingham, exejecutiva de recursos humanos y presidenta de Ellig Group, una empresa de asesoramiento en liderazgo y búsqueda de ejecutivos, entre los incentivos para que las empresas acepten a un trabajador despedido se encuentran los acuerdos de no divulgación y de no distanciamiento. De acuerdo a ella, las empresas son cada vez más cautelosas ante la posibilidad de que los empleados hagan públicas las circunstancias de su salida o publiquen quejas sobre el trato recibido en LinkedIn o Twitter, que puedan dañar la marca de la firma.

“Las redes sociales están cambiando las reglas del juego”, sostiene Buckingham, que tiene su sede en Filadelfia.

Las compañías también confían en volver a contratar dentro de poco y puede que quieran o necesiten volver a contratar a algunas personas cuando la economía mejore. Tampoco quieren que sus empleados actuales se enteren de salidas poco favorables, porque es malo para la moral.

Jenny Dearborn, antigua ejecutiva de recursos humanos en el sector tecnológico que ahora forma parte de varios consejos de administración, advierte a las empresas que no personalicen los paquetes más allá de los años de servicio de un empleado y su nivel organizativo.

“Una empresa debe tener una política de indemnizaciones publicada abiertamente de la que no se desvíe”, señala Dearborn. “Es fácil que se produzca discriminación cuando una empresa se desvía de una estrategia de indemnización aplicada de forma coherente”, añade.

Desde el punto de vista de los empleados, lo ocurrido en Twitter Inc. en los últimos meses ha servido de recordatorio de que cualquier cosa puede ocurrir, afirma Buckingham, del Grupo Ellig. Desde que Elon Musk compró la plataforma de redes sociales en octubre, ha reducido la plantilla de casi 8.000 a 2.000 empleados.

“El empleado se está volviendo mucho más sabio”, comenta Buckingham.

Algunos trabajadores no dudan en rechazar las condiciones ofrecidas inicialmente, dice Liou, de Rora, porque creen que sus firmas contrataron en exceso durante la pandemia y están recortando ese extra de personal, en lugar de encontrarse en una situación financiera desesperada. Otro factor que contribuye a esa mentalidad es ver cómo las empresas rescinden las ofertas de empleo y contratan a personas con talento para que abandonen puestos de trabajo seguros meses más tarde.

“Los trabajadores se están dando cuenta de que necesitan protegerse más”, indica Liou.

Un empleado consiguió triplicar el número de meses de paga que se le había ofrecido inicialmente, y otros se han asegurado pequeñas ventajas, como quedarse con el portátil y el monitor de la empresa, explica Liou. El mes pasado, un cliente de nivel directivo que fue despedido mientras disfrutaba de un visado H1B para trabajadores extranjeros, logró una prórroga de tres meses de su fecha de despido en forma de permiso sin sueldo, de modo que dispuso de un plazo más largo para encontrar trabajo y permanecer en el país.

Jennifer Schlador, agente de talentos para ejecutivos en la zona de San Diego, cuenta que ayudó a un cliente de nivel directivo a negociar su acuerdo de separación de una gran compañía tecnológica en diciembre.

“Le pidieron que se quedara y enseñara a alguien durante dos semanas, que le diera toda la información que tenía sobre el trabajo que estaba haciendo”, explica.

El cliente aceptó formar a la persona que asumiera sus responsabilidades laborales y transmitirle sus contactos comerciales, pero sólo si recibía una bonificación de US$ 50.000 que debía cobrar en marzo, detalla Schlador. El acuerdo se modificó para incluir la bonificación.

En el proveedor de educación en línea Coursera Inc., un grupo de empleados despedidos escribió en diciembre una carta al CEO objetando la decisión de no acelerar los calendarios de adquisición de derechos para la compensación basada en acciones concedida a los trabajadores.

La empresa ofrecía a los trabajadores cuatro meses de salario y potencialmente más en función de su función o antigüedad. También ofreció a los empleados cobertura sanitaria y ayuda para la recolocación.

“Somos conscientes de que esta decisión afecta a los medios de subsistencia de los empleados y nos esforzamos por ofrecer lo que creemos que es una ayuda significativa para la transición”, declaró anteriormente una representante de Coursera a The Wall Street Journal.

Phillis Rambsy, abogada laboralista de Nashville que trabaja a menudo con empleados del sector tecnológico, dice que a veces los clientes piden ayuda para entender la jerga legal de los acuerdos que se les presentan.

Un empleado al que le faltaba un año para tener derecho a Medicare consiguió que se añadiera esa cobertura a su paquete, según Rambsy. Otra empleada pudo mantener su biografía en el sitio web de la empresa durante un par de meses más, mientras buscaba trabajo.

Una de las cláusulas más habituales en las indemnizaciones por despido es que el empleado renuncie a todo derecho futuro a presentar demandas por reclamaciones tanto conocidas como desconocidas, explica Rambsy. Ese compromiso por escrito es valioso para las firmas y puede utilizarse como palanca para obtener prestaciones adicionales a las ofrecidas inicialmente.