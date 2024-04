Luis Enrique Yarur, presidente de BCI, responde por cuestionamiento a dividendo pagado: “Casi se ha duplicado entre 2018 y hoy”

A pesar del entorno desafiante, “mantuvimos una posición relevante como el banco más grande de Chile, y el octavo de Latinoamérica”. Con esas palabras inició este martes el discurso ante los accionistas de BCI el presidente del banco, Luis Enrique Yarur, en una sesión que no estuvo exenta de reparos, pese a lo cual se aprobaron los puntos dispuestos en la tabla.

Samuel Donoso, representando a Jorge Yarur Bascuñán, quien tiene más del 4% de la propiedad del banco y es hijo de Jorge Yarur Bana, cuestionó la memoria al señalar que en ella no se menciona a Jorge Yarur Bana, “no obstante ser parte esencial de la historia de este banco, como le consta al señor presidente. Haber sido presidente del banco desde 1954 hasta 1991, 37 años a cargo del banco, no es mencionado. No es mencionado en la historia, ni en la memoria, lo que nos parece como parte de una serie de acciones dirigidas por los controladores del banco a omitir la figura señera de don Jorge Yarur Bana. Pero esta grave omisión, en definitiva, es un desprecio hacia la historia del banco, hacia quien fuera un pilar en la construcción de lo que hoy es BCI. Por eso votamos en contra de la memoria”.

Luis Enrqiue Yarur respondió que está consciente de la historia del banco, y que “me tocó trabajar muchos años con don Jorge Yarur Bana; le tengo un tremendo respeto, admiración y agradecimiento. Si hubo alguna omisión lo lamentamos, menos borrarlo de la historia del banco, por su tremendo aporte a la institución, igual que mi abuelo”.

Al respecto, el gerente general de la entidad financiera, Eugenio von Chrismar, sostuvo que “todas las sucursales del banco tenían o tienen fotos de Jorge Yarur Bana, los principales premios y reconocimientos que da el banco se denominan Juan Yarur o Jorge Yarur. Segundo, quiero destacar que Luis Enrique Yarur, en todos sus discursos, menciona a don Jorge y Juan Yarur”.

Además, Donoso también votó en contra de la ratificación de Ignacio Yarur Arrasate, hijo del presidente del banco, como director de la entidad, misma decisión que tomaron las AFP en su calidad de accionistas, pues Yarur Arrasate no cumple con los requisitos para ser electo por las gestoras de fondos de pensiones. Pero no fueron las únicas materias que los accionistas minoritarios rechazaron. AFP Capital también votó en contra de la remuneración propuesta para la mesa de directores, pues “excede el rango definido internamente para remunerar el directorio”, argumentó. En esa línea, Donoso se sumó al rechazo de la propuesta de remuneración al directorio, “por la misma razón expuesta por AFP Capital”, dijo.

Fue en ese momento que un pequeño accionista señaló que la remuneración del directorio se paga en UF, es decir se reajusta, mientras que el dividendo entregado por el banco es de $1.000 por papel, similar a lo repartido en años anteriores, y sin recibir crías (acciones que se reciben con cargo a la capitalización de utilidades). Sin embargo, Von Chrismar respondió que “el banco en 2018 tenía 125 millones de acciones y hoy tiene 218 millones de acciones, es decir un 80% más. En 2018 el dividendo repartido fue de $131 mil millones, en 2023 son $218 mil millones, es decir ese dividendo de $1.000 por acción aumentó 1,8 veces”.

En esa línea, Luis Enrique Yarur indicó que “el dividendo pagado casi se ha duplicado entre 2018 y hoy, de manera que sigue siendo un buen dividendo. Además, la política del banco ha sido siempre entregar un dividendo entre 30-35%, porque nos ha permitido crecer. Sin esa política habríamos tenido que pedir más aumentos de capital. Y creo que el banco, estando cerca de alcanzar US$100 mil millones en activos, de los cuales US$26 mil millones están fuera de Chile, justifica ampliamente una política de capitalización bastante fuerte”.

En su discurso a los accionistas, el presidente de BCI también señaló que el año pasado lograron mantener su posición en el país con colocaciones totales por 19,7% del sistema, y con un 14,7% excluyendo las colocaciones del CNB. “Eso representa un crecimiento 50 puntos básicos respecto de 2022, lo que a mi juicio es un avance importante”.

“Los niveles de crecimiento proyectados para la economía global y la economía del los países donde estamos presentes, son todavía escasas. En Chile, particularmente, son claramente insuficientes, aunque están evolucionando positivamente, para recuperar nuestra expectativa de llegar a ser un país desarrollado”, dijo el presidente de BCI.