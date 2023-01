Maisa Rojas tras rechazo a Dominga: “Es una falsa dicotomía el desarrollo social y económico con el cuidado del medioambiente”

Como una decisión “muy técnica y muy bien fundada”, calificó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el rechazo al proyecto Dominga que determinó ayer el Comité de Ministros en forma unánime.

La secretaria de Estado abordó la resolución del cuerpo colegiado, y entrevista con Radio ADN profundizó en diversos aspectos relacionados con la decisión, asegurando que “es una falsa dicotomía el desarrollo social y económico con el cuidado del medioambiente”.

“Todas las actividades que realizamos dependen de la naturaleza. Todas ellas. De hecho, una mina es un ejemplo de eso, es un mineral que viene de la naturaleza. Entonces, la pregunta es cómo lo realizamos, para que en el desarrollo no borremos en el fondo las condiciones, el piso que nos da un un desarrollo que tiene que ser sostenible”, argumentó Rojas.

La climatóloga recordó que “estamos en una situación de pérdida de biodiversidad que es muy crítica, y es por eso que, en este caso en particular, ha sido muy importante el hecho de que estamos frente a un ecosistema con especies que están en una situación de amenaza, muchas de ellas son endémicas, no existen en ninguna parte del mundo, y si se extinguen es para siempre”.

Sin embargo, a su juicio, la existencia del ecosistema “también trae una cantidad importante de posibilidades de desarrollo”, por lo que aseguró ver “con bueno ojos” las perspectivas para la zona, especialmente por la creación Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, determinada por el gobierno anterior y que sigue actualmente su proceso.

“Existe un gran espacio para ese desarrollo”, enfatizó Rojas.

Señales para la minería

Consultada sobre las señales que el rechazo de Dominga envía a los inversionistas extranjeros, el secretaria de Estado sostuvo que “la señal que se da es que los proyectos tiene que ser evaluados técnicamente, en su mérito, y tienen que cumplir con la normativa ambiental vigente, tienen que tener alto estándar ambiental”.

Pese a lo anterior, a juicio de Rojas, el país necesita de la minería “también para enfrentar la crisis climática”, por lo que afirmó que el desafío para el sector es que los proyectos tienen que “minimizar el impacto en biodiversidad y estoy segura que eso se puede hacer; así lo hemos conversado con el sector”

“Notemos también que como este proyecto lleva 10 años, nunca se ha vuelto a evaluar realmente. Se hizo una evaluación en el año 2013, entonces los estándares han cambiado, nuestra conciencia de situación crítica también ha cambiado, y probablemente si hubiese ingresado el año pasado o este año, hubiese ingresado con información más completa”, complementó.

No inhabilitación y fundamentos de la decisión

La secretaria de Estado también abordó su decisión de no inhabilitarse en el Comité de Ministros, tal como lo había solicitado un pescador de la zona.

Al respecto, la ministra Rojas señaló que “hay una ley que resguarda la probidad administrativa, que es bien clara. Existen cinco causales para la inhabilitación y lo que hicimos con la división jurídica del ministerio, es que las revisamos minuciosamente, y bueno, llegamos a la conclusión que todo está conforme a la ley y no he incurrido en ninguna de las cinco causales. Por eso no me puedo inhabilitar, más bien tengo el deber de ejercer mi rol como ministra de Estado”.

Rojas, quien presidió la instancia que revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto -cuyo titular es Andes Iron, empresa ligada a la familia Délano Méndez- afirmó que “no es verdad que los organismos técnicos hayan evaluado de manera favorable este proyecto”, como sostuvo en su declaración la compañía.

Según explicó, se acogieron las 12 reclamaciones que llegaron hasta el Comité de Ministros, previa revisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que desestimó otras 14, sobre un total de 26.

“Esto en base a todos los informes de los organismos técnicos, hubo siete que tuvieron observaciones y también obviamente de las recomendaciones del propio SEA, de su unidad de reclamaciones”, detalló la ministra Rojas, por lo que remarcó que el rechazo adoptado “es muy contundente, está basado en múltiples líneas de evidencia de falencias del proyecto”.

Un aspecto que, según Rojas no se revisó en la RCA “aunque debió haberse hecho porque estaba en el reglamento vigente en esa época, es que no se hizo este análisis especie por especie”.

“Yo me quedo muy tranquila de que esta es una decisión muy bien fundada en lo técnico, con múltiples líneas de evidencia, basados en múltiples informes”, remarcó Rojas.