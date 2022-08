Marcel y el día posplebiscito: “Tenemos que renunciar a dos extremos, la idea de volver al país previo al 18 de octubre y a las utopías irrealizables”

“Lo seguro es el cambio, por lo tanto, persistir en hacer lo mismo no nos va a llevar muy lejos”. Así resumió en parte la extensa presentación que realizó esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el seminario “Latam: The deep value of responsability”, organizado por Moneda Asset Management.

En su exposición, el secretario de Estado no solo abordó la coyuntura económica y la nutrida agenda de reformas del gobierno, donde repasó -entre otras- las propuestas en materia tributaria, previsional y de productividad, sino también el escenario político previo a la realización del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Y a dos semanas del evento electoral, Marcel hizo un llamado amplio a pensar sobre los eventuales escenarios en caso que triunfe una u otra opción.

“Creo que tenemos que renunciar a dos extremos: la idea de volver al país previo al 18 de octubre de 2019 y tampoco utopías irrealizables. Lo que debemos preocuparnos es buscar respuestas concretas, viables, graduales y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que se van abriendo para la economía chilena, que hace 10 o 15 años no las teníamos ni siquiera en nuestra imaginación”, dijo el titular de Hacienda.

Según su análisis, la responsabilidad de cada sector, tanto público como privado, estará en definir los aportes de cada uno para construir los acuerdos necesarios.

“El valor profundo de la responsabilidad creo que está en preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué es lo que podemos aportar, más que apuntar a qué es lo que le faltó hacer al otro. Y esta va a ser una responsabilidad especialmente importante a partir de la noche del 4 de septiembre”, señaló.

El jefe de la billetera fiscal hizo así un amplio llamado a “todos los que tenemos responsabilidades públicas, seamos autoridades de gobierno, seamos líderes empresariales, seamos grandes empresarios, seamos líderes sindicales: es imaginarnos qué es lo que podemos hacer por Chile si es que gana la opción distinta de la que nosotros preferimos”.

“Pensar solo en la opción que uno quiere, está bien para quienes lideran las campañas, pero quienes tenemos responsabilidades siempre tenemos que abrir los escenarios, ponernos en distintas situaciones, y tener los planes y la voluntad para actuar en esas circunstancias. Eso es válido no solo para las autoridades, sino también es válido para todos quienes no solamente tenemos responsabilidades frente al país, sino también lo queremos muy profundamente”, remarcó Marcel.

Para el ministro de Hacienda los desafíos pasan por “estar conscientes de que la economía se ha vuelto más vulnerable después de la crisis del Covid-19 y de las políticas que se siguieron, especialmente el 2021″, y que la agenda de reformas que impulsa el Ejecutivo en ese sentido implica un esfuerzo de todos los sectores.

“Hay una agenda de reformas que, si bien es cierto tendremos distintas visiones, creo que lo relevante es cuánto podemos contribuir a hacer bien esas reformas cada uno de nosotros”, lanzó.

Gobierno no será “autocomplaciente” con proyecto tributario

En su presentación, el ministro Marcel adelantó que el Gobierno ya está trabajando en “una treintena de indicaciones” al proyecto de reforma tributaria, donde destacó cuatro puntos.

Respecto a retención de utilidades, dijo que se ajustará su aplicación “a la fracción correspondiente al impuesto sobre rentas del capital, transformándola en una recuperación del costo financiero por la postergación del pago de impuestos personales”.

También que se incorporarán mecanismos temporales de depreciación acelerada o instantánea a inversión en capital fijo; se creará un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto apalancamiento y/o efecto multiplicador; y además se realizará un ajuste a la estructura del royalty minero, “para ampliar los incentivos a nuevos proyectos o a proyectos de expansión”.

En ese sentido, Marcel no desconoció que la meta de recaudación planteada de 4,1% del PIB resulta ambiciosa.

“No voy a poner en duda que es una meta ambiciosa, por supuesto que es una meta ambiciosa”, afirmó.

En sus palabras, fundamentó asegurando que la recaudación tributaria en Chile no ha tenido un aumento neto de recaudación desde la reforma impulsada en 1990, y que los desafíos por financiar más derechos sociales implican realizar cambios profundos.

“Si nos planteamos que hoy día tenemos desafíos importantes que demandan recursos públicos, si creemos que -como decía Pablo (Echeverría)- el estallido social no fue un evento aleatorio, que hay temas de fondo que están detrás de esto, y que el camino para construir un camino estable es ampliando ciertos derechos sociales y que esos derechos demandan recursos públicos, creo que tenemos que plantearnos que necesitamos una reforma que aumente esos recursos públicos de manera más clara de lo que ha ocurrido con las reformas anteriores”, planteó.

Al respecto, sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, y que elevó la tasa de impuesto a las utilidades corporativos al 27%, ” implica aprendizajes que tenemos que evitar ahora”.

Aseguró que ello se está haciendo por medio de cambiar el eje de la discusión “del tema de la integración/desintegración, a estructurar este régimen tributario dual de acuerdo al cual tenemos una forma de gravar los ingresos del capital y otra forma de gravar los ingresos del trabajo”.

Con todo, remarcó que el gobierno “va a defender su proyecto, pero al mismo tiempo nosotros no somos autocomplacientes respecto de nuestro proyecto”.

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar, lo estamos haciendo, y hoy día mismo tenemos una reunión con todo el equipo de técnicos de los parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En paralelo hemos estado haciendo un trabajo con el Consejo Minero para tratar de generar una base común con la cual estimar rentabilidades de las inversiones mineras, porque partimos con cifras muy distintas entre lo que la industria estimaba y lo que teníamos nosotros”, ahondó.

“Es decir, vamos a ser lo más pragmáticos posible, teniendo claro que, por un lado, es importante para nosotros el avanzar hacia un régimen de impuesto a la renta que sea sostenible en el tiempo, el cual no estemos a la vuelta de dos o tres años otra vez discutiendo cambios estructurales a su interior, sino que estemos trabajando sobre esa base para cualquier cambio a futuro, y, por otro lado, tratar de mantenernos lo más cerca posible de nuestras metas de recaudación. Si al final hay diferencias de décimas para arriba o para abajo, eso no va a ser lo más importante”, enfatizó.