En medio de la construcción del nuevo estadio del club de fútbol Universidad Católica (UC), el presidente de Cruzados, sociedad anónima dueña de la UC, Juan Tagle, contó los planes para el recinto deportivo más allá del negocio vinculado a la actividad del fútbol.

“Se estaba quedando viejo, fuera de todas las normativas actuales que exige la FIFA. No era un recinto al que se le pudiera dar otro uso aparte de los partidos de fútbol. Los camarines eran pequeños, las instalaciones para nuestros hinchas eran muy básica”, señaló Tagle en el programa Money Talks de La Tercera, al comentar las razones que motivaron la renovación del estadio San Carlos de Apoquindo.

Más allá del negocio del fútbol: los planes de Cruzados tras la construcción del nuevo estadio de la UC

En esa línea, el ejecutivo resaltó las oportunidades de negocios que buscan impulsar con el nuevo proyecto: “Esto es definitivamente duplicar el modelo de negocios de Cruzados. Al modelo de ingresos de Cruzados se le abre toda una nueva línea, por así decirlo, de la explotación comercial e inmobiliaria del estadio”.

“En el estadio, si bien en alguna época se hicieron recitales, no tenía las condiciones actuales para hacer recitales de importancia, ni tenía ningún tipo de explotación comercial, salvo algunos arriendos muy escasos. Este proyecto genera toda una línea de negocios nuevos que son, primero, la explotación comercial”, sostuvo.

Así, Tagle explicó que el proyecto considera 25.000 metros cuadrados nuevos para el uso comercial, espacios para arriendos permanentes y seis salones para realizar eventos. De esta forma, el ejecutivo planteó como ejemplo que en el recinto se pueden instalar clínicas deportivas, gimnasios y “otros usos que están en plena negociación para hacer esos arriendos”.

“El estadio tiene un boulevard completo que le da la vuelta completa, que permitiría realizar una gran cantidad de ferias y todo tipo de actividades corporativas, gremiales, empresariales”, indicó.

“Aquí se abre una línea de negocios completamente nueva, que de hecho la lleva a cabo una sociedad nueva, que es una filial de Cruzados, que se llama Inmobiliaria de la Franja”, agregó.

Otro de los negocios es el arriendo de palcos por años, donde Talge detalló que family offices y algunas empresas ya arrendaron parte de las 46 ubicaciones disponibles, donde cuatro palcos quedaron reservados para auspiciadores. “Esto es una línea de negocio que nos permite vislumbrar que, a lo menos, dupliquemos los ingresos de Cruzados”, estimó.

En esa línea, el plan de Cruzados es generar ingresos más permanentes en relación con lo que puede ofrecer el negocio de la actividad deportiva: “El fútbol tiene algunos componentes que la hacen más inestable, como es la venta de jugadores, el buen éxito deportivo y la clasificación a copas internacionales. Esos son todos elementos que dependen del resultado deportivo. La gracia de esta otra línea, es que son un ingreso mucho más estable y que le dan mucha más sostenibilidad al proyecto de Cruzados”.

Sin embargo, el ejecutivo también resaltó los aspectos negativos de desarrollar el proyecto de un nuevo estadio.

“Es un desafío gigante, porque efectivamente desarrollar proyectos en este país es complicado de por sí (...) El financiamiento de esto era también un tremendo desafío, conseguir los permisos era un desafío muy grande y muchos creían que en alguna parte de este camino nos íbamos a quedar, ya sea que no íbamos a conseguir el permiso ambiental, no íbamos a conseguir el financiamiento adecuado, no íbamos a ser exitosos en el aumento de capital o en la colocación de bonos y no íbamos a conseguir, un elemento que era muy importante: un sponsor que le dé el nombre al recinto”, dijo Tagle sobre el proceso.

Puntualizó que el proyecto significa una inversión de US$50 millones, frente a los cerca de US$ 20 y US$ 25 millones de valor bursátil de Cruzados. “Es una sociedad que acomete un proyecto que es el doble de su valor bursátil”, destacó.

Además, Tagle remarcó que los costos del proyecto se dan en paralelo a que los ingresos por la actividad del fútbol se han mermado, entre la incapacidad de ser local en San Carlos y el mal resultado del equipo en la cancha.

“Tanto este año como el año pasado no fue buenos en resultados, porque por un lado estábamos sin nuestro estadio, que afectaba los ingresos del matchday, bajaron la venta de abonos, no avanzamos en copas internacionales, y tampoco vendimos jugadores”.

“Son momentos duros, pero con esa gran expectativa y esa proyección que tenemos de inaugurar finalmente, porque estamos todos ansiosos por finalizar la obra, ya vamos en un 75%, y esperamos inaugurar el estadio a fines de este año o comienzos del próximo, poder jugar la temporada 2025 ahí”, proyectó Tagle.