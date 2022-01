Mayores fortunas mundiales sumaron en total más de US$1 billón a su patrimonio en 2021 y combinados superan PIB de todos los países, excepto China y EEUU

Con los US$ 273.500 millones de Elon Musk a la cabeza, el patrimonio de las 500 mayores fortunas del mundo superaron los US$ 8,4 billones (millón de millones) en 2021, cifra mayor al PIB de todos los países del mundo, a excepción de China ay Estados Unidos.

Esto lo lograron gracias a un aumento de su riqueza personal en alrededor de US$ 1 billón, de manera que el año pasado cerró con un récord de 10 fortunas por encima de los US$ 100.000 millones y más de 200 sobre los US$ 10.000 millones, de acuerdo a un reporte de Bloomberg Billionaires Index.

El liderazgo del fundador y CEO de Tesla y de SpaceX, que el año pasado marcó un hito al transformarse en la primera empresa privada en enviar una aeronave tripulada al espacio, se sustentó en el incremento de US$ 117.500 millones en 2021, lo que representa un avance anual de 75%, el más destacado en el top 10 del listado (revisar infografía).

En tanto, a Jeff Bezos, de Amazon, le bastó un aumento de 2% en su fortuna para ubicarse en el segundo lugar del ranking con US$ 194.200 millones, mientras que la tercera ubicación la tiene Bernard Arnault, de LVMH, que vio un crecimiento de 55% en su patrimonio hasta los US$ 177.100 millones.

Pese a un costoso divorcio con Melinda French Gates, Bill Gates, fundador de Microsoft, logró un aumento de 5%, consiguiendo cerrar el año con una fortuna de US$ 138.000 millones, lo cual lo deja en la cuarta casilla de los “billonarios” (por su formato en inglés). Le sigue Larry Page de Google, con un importante incremento de 57% hasta los US$ 129.500 millones y Mark Zuckerberg de Facebook, con un avance de 24% hasta los US$ 128.400 millones.

Creciente desigualdad

De acuerdo a la agencia de información financiera, el enorme crecimiento de las mayores fortunas planetarias confirma que el mundo enfrenta una recuperación postpandémica desigual, dado que a mismo tiempo que el patrimonio del 0,01% más rico aumenta, un total de 150 millones de persona habrían caído en la pobreza por efecto de la crisis sanitaria, según la cifra más reciente del Banco Mundial.

“Desde mediados de la década de 1990, la participación de la riqueza en manos del 0,01% más rico del mundo ha aumentado de alrededor del 7% al 11% (...) La crisis no revirtió esta tendencia. La amplificó ligeramente“, señala Lucas Chancel, codirector del Laboratorio de Desigualdad Mundial de la Escuela de Economía de París.

Esto ha formado parte del creciente escrutinio sobre las grandes fortunas mundiales, de la cual se están haciendo cargo los gobiernos de diversas maneras. Por ejemplo, el año pasado en China se intensificó la agenda de “prosperidad común”, la cual promueve la filantropía del gran empresariado.

Parte de los resultados fueron la donación de US$ 15.500 millones que realizó Alibaba en septiembre, sumando a esfuerzos de similar naturaleza de Meituan, un delivery de comida; la tecnológica Xiaomi, US$ 2.200 millones y ByteDance, controladora de TikTok.

En tanto, en Estados Unidos persiste el debate sobre un impuesto a las mayores fortunas del país, impulsado por los sectores más progresistas del oficialista Partido Demócrata. El más reciente intento fue el de Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, quién dio a conocer en octubre pasado la propuesta de un impuesto específico para las fortunas de 10 dígitos. Sin embargo, al igual que una alternativa previa presentada por el propio presidente Joe Biden, esta fracasó.

La ONU también ha incursionado en esta discusión. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la organización multilateral, señaló en noviembre de este año que los multimillonarios como Musk debieran dar “un paso al frente ahora, por única vez”, para contribuir en la ayuda a quienes más han padecido la crisis.

La respuesta del más millonario del mundo no se hizo esperar y le pidió al funcionario que demostrara de manera transparente cómo un aporte de US$ 6.000 millones contribuiría en la disminución de la pobreza, dando cuenta de lo candente del debate.

Cabe destacar, que el resumen 2021 el ranking abordaba a las 10 fortunas. En tanto, a hoy lunes en listado de las 500 más ricos, solo se cuentan a 15 latinoamericanos, encabezados por el mexicano Carlos Slim con US$73.800 millones. Entre estos también aparece la fortuna nacional de Iris Fontbona y Familia, con US$ 20.300 millones, que se ubica en el puesto 15 a nivel global.