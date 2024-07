Mercado del lujo: el dueño de Saks comprará Neiman Marcus con la ayuda de Amazon

La matriz de Saks Fifth Avenue cerró un acuerdo de US$ 2.650 millones para comprar a su rival Neiman Marcus, creando una potencia en el comercio minorista del lujo que busca aferrarse a los compradores de más altos ingresos, todo con un poco de ayuda de Amazon.com.

Las cadenas de grandes almacenes habían estado negociando durante meses y habían explorado una combinación varias veces a lo largo de los años. Ambas han pasado apuros a medida que algunos consumidores gastaban menos en productos caros y las marcas de moda abrían sus propias tiendas insignia.

Los consejos de administración de ambas empresas aprobaron la operación, que anunciaron el jueves. The Wall Street Journal informó por primera vez el miércoles sobre la operación.

La empresa combinada tendrá unas ventas anuales de unos US$ 10.000 millones y más de 150 establecimientos, entre ellos Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5th, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. El gigante del lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, propietaria de Louis Vuitton y de decenas de otras marcas, facturó US$ 94.000 millones el año pasado.

Amazon toma una participación minoritaria en la nueva empresa, que se llamará Saks Global, y planea aportarle tecnología y experiencia logística. Salesforce es otro accionista minoritario. Saks ya hace negocios con ambas empresas tecnológicas.

HBC, holding que compró Saks en 2013, financia la operación con US$ 2.000 millones que ha obtenido de inversores ya existentes. Entre ellos figuran Rhône Capital, el Abu Dhabi Investment Council y NRDC Equity Partners, una sociedad de capital riesgo dirigida por Richard Baker, presidente ejecutivo de HBC, y su hijo Jack Baker. Las filiales de Apollo Global Management están aportando US$ 1.150 millones en financiación de deuda.

Marc Metrick, director ejecutivo del negocio de comercio electrónico de Saks, dirigirá la empresa combinada. Las tiendas seguirán operando con sus respectivas marcas.

“Estamos encantados de dar este paso para unir estos icónicos nombres del lujo”, comentó Richard Baker, que será el presidente ejecutivo de Saks Global. “Durante años, muchos en la industria han anticipado esta transacción y los beneficios que impulsaría para clientes, socios y empleados”, dijo.

El acuerdo es una apuesta porque las empresas sean más fuertes juntas que separadas. Neiman, que había sido propiedad de varias empresas de capital privado durante años, se declaró en quiebra en 2020. Emergió ese mismo año con menos deuda y nuevos propietarios, entre ellos Pacific Investment Management Co, Davidson Kempner Capital Management y Sixth Street Partners.

El año en que HBC compró Saks, el minorista facturó unos US$ 3.000 millones. El año pasado, las ventas fueron de aproximadamente US$ 6.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto. Neiman Marcus tuvo US$ 4.700 millones en ventas en 2013, según los registros de valores. Contabiliza un poco menos que eso ahora después de cerrar algunas tiendas, sostuvo una de las personas.

Las ventas de artículos de lujo se han desacelerado en los últimos años, después de la demanda reprimida que salió de la pandemia de Covid-19 y que alimentó una oleada de gasto. La inflación también ha causado efecto, sobre todo entre los compradores aspiracionales, que tienen menos capacidad para estirar sus presupuestos. Bain & Co. estima que el gasto en lujo en América cayó un 8% en 2023 respecto a 2022, si bien las ventas crecieron en Asia y Europa.

HBC, propietaria también de la cadena de grandes almacenes Hudson’s Bay en Canadá, ha realizado recientemente varias operaciones para reforzar su tesorería. En una de ellas, recaudó US$ 340 millones vendiendo propiedades inmobiliarias. El negocio canadiense de HBC se recapitalizará como entidad independiente, separada de Saks Global.

La fusión se produce cuando se intensifica la presión sobre los grandes almacenes ante la atonía de las ventas. Lord & Taylor, propiedad de HBC hasta 2019, se declaró en quiebra en 2020 y cerró sus establecimientos al año siguiente. Ahora opera online.

Macy’s está cerrando 150 tiendas y esquivando a los inversores activistas. La familia que controla Nordstrom está presionando de nuevo para privatizar la empresa.

En el sector del lujo, Saks y Neiman Marcus se enfrentan a proveedores que han ganado mucho peso en los últimos años. Cuando ambas cadenas se fundaron hace más de un siglo, introdujeron las marcas de lujo europeas entre los compradores estadounidenses adinerados.

En la actualidad, las marcas llevan cada vez más la voz cantante. Venden directamente a los consumidores con sus propias tiendas y sitios web, y algunas están creciendo tanto que ejercen un enorme poder. Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, ha competido con Elon Musk por el título de la persona más rica del mundo.

El propietario de Gucci, Kering, compró el año pasado una participación en Valentino, añadiendo la marca de lujo italiana a una cartera que también incluye Balenciaga y Saint Laurent. Y en Estados Unidos, una propuesta de acuerdo uniría las marcas Coach, Michael Kors, Kate Spade, Versace, Jimmy Choo y Stuart Weitzman, aunque la Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda para bloquear la fusión.

Como fuerza combinada, Saks y Neiman tendrían más posibilidades de negociar condiciones más favorables con los grandes proveedores y eliminarían los costos duplicados.

No hay planes para cerrar tiendas una vez que se complete la operación. Hay 39 tiendas Saks Fifth Avenue y 95 tiendas de descuento Saks Off 5th. Saks.com es una empresa independiente, propiedad de HBC.

Neiman tiene 36 grandes almacenes, dos tiendas Bergdorf Goodman y cinco tiendas de descuento Last Call. Hay ocho centros comerciales que tienen tanto una tienda de Saks Fifth Avenue como de Neiman Marcus, según Green Street, una empresa de investigación inmobiliaria.

HBC tiene un historial de inversiones en las empresas que compra. En los últimos cinco años, ha invertido más de US$ 500 millones en la renovación de las tiendas de Saks, así como otros US$ 500 millones en la mejora de su tecnología y su huella digital.