Ministro Marcel por reforma previsional: “Hemos dicho desde un comienzo que no tenemos líneas rojas”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este viernes a la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso, enfatizando que desde el gobierno “hemos dicho desde un comienzo que no tenemos líneas rojas. En la Cámara se hicieron al menos 10 modificaciones importantes y mantendremos esa disposición al diálogo para el debate en el Senado”, afirmó al ser consultado por la reposición del porcentaje adicional de cotización del 6% y su distribución.

No te pierdas en Pulso

En entrevista con radio Pauta, respecto a ese tema en particular, Marcel explicó que “en la Cámara de Diputados se votó en contra del aumento de la cotización y además de su distribución. Paradójicamente, se votó a favor de algunos componentes del seguro social. Hay que reconstruir para que esto sea consistente”, sostuvo.

Destacó que de 21 temas, 19 fueron aprobados, y que esto significa que “ya quedaron sobre la mesa para efectos de la conformación de la ley final”. Descartó separar lo aprobado de lo rechazado en distintos proyectos, señalando que “tenemos que entender que los sistemas de pensiones son sistemas que sus partes están muy interconectadas”.

Cuando fue consultado por la posibilidad de reemplazar la participación estatal, de cómo se plantea una AFP estatal, el secretario de Estado recalcó que la Cámara aprobó la división de la industria, lo que busca generar mayor competencia, que reduzca los costos y que aumente la rentabilidad de los fondos.

“Yo no veo una gran diferencia en términos de qué estamos buscando. El tema del inversor público siempre ha estado sobre la mesa. De hecho empezó a discutirse en la época de la comisión Marcel. A veces la misma industria dice que está de acuerdo. Es parte de la ecuación, pero no es la respuesta a todas las necesidades de competencia de la industria”, manifestó.

Por otro lado, también se refirió al proyecto de cumplimiento tributario para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comenzaría a discutirse esta semana, según dijo Marcel. En relación a los cuestionamientos respecto a la posibilidad de alcanzar la meta de recaudación de la iniciativa (1,5% del PIB), el ministro recalcó que “lo primero que tiene que ocurrir es aprobarse la legislación (...) con las medidas que contribuyen sustantivamente a la recaudación”.

“Cuando empezamos a recortarlo porque no me gusta, porque yo quiero privacidad para las personas y que no se pueda levantar el secreto bancario o que sería muy abusiva la colaboración eficaz en la fiscalización tributaria, por supuesto, se va gravando la base de recaudación”, agregó.

Respecto a los tiempos de tramitación que tendría este proyecto, el secretario de Estado recordó que con la anterior reforma tributaria, que está cerca de cumplir un año de haber sido rechazada, demoró cerca de dos meses sólo la votación en particular del área de cumplimiento tributario, pero que contó con un apoyo transversal. Por lo que estimó que a partir de marzo este podría tener un plazo similar.

“Desgraciadamente, después, con el rechazo en general, no se pudo seguir discutiendo, pero ahora lo tenemos en un proyecto separado. Lo tenemos combinado con otros elementos que apuntan a apoyar a los contribuyentes que por desconocimiento, por información, pueden estar subdeclarando sus impuestos, y también lo estamos combinando con algunas medidas que pueden generar más recaudación en el corto plazo, como es el incentivo a la repatriación de capitales, o al término de juicios tributarios que están largamente en desarrollo”, detalló.