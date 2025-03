“No me parece viable”: subsecretaria de Hacienda rebate a Matthei por propuesta de rebajar impuesto a las empresas a 18%

En un seminario que se llevó a cabo este martes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, propuso bajar el impuesto corporativo a 18% en un plazo de 10 años. Tras este planteamiento, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, rebatió a la exalcaldesa, dijo que es un planteamiento inviable y bastante complejo.

“No solo basta con decir propongo esto en 10 años si no se dice cómo se financia, porque por otro lado se critica la estrechez fiscal. Creo que hay que tener la propuesta completa, porque solo disminución de impuestos contra qué se compensa, esa discusión la veo bastante compleja. No me parece viable, porque al mismo tiempo se critica la estrechez fiscal y se asume que todo es responsabilidad de este gobierno”, dijo la subsecretaria en Radio Infinita.

Y ahondó en la propuesta impositiva que promueve el Ejecutivo: “Ha habido varias propuestas, incluso ha habido unas más agresivas de disminuir el impuesto de primera categoría de las empresas, pero compensarlo no con impuesto a las personas, sino que con la primera distribución de dividendo. Hay que compensar, creo que todos estamos de acuerdo en que si bajamos un impuesto, hay que compensar la disminución de ingresos fiscales”.

Por otro lado, entregó detalles sobre el proyecto que se está discutiendo en el Congreso, y que apunta a reducir los dividendos de créditos hipotecarios para que más personas puedan acceder a la casa propia.

“Es un proyecto que ingresamos en enero. Después vino el receso y lo empezamos a legislar esta semana. Ese proyecto tiene un objetivo de reactivación del sector de la construcción, y necesitamos que el stock de viviendas se venda, pero para que se venda, las personas tienen que tener acceso al financiamiento. Tiene dos áreas para atacar estos dos objetivos. Por un lado se subsidia la tasa y se genera un fondo de garantía para las nuevas viviendas”, planteó Berner.

Recordó que solo es para personas naturales y para viviendas de máximo 4 mil UF.

“Consideramos que es importante. Esto es para viviendas de hasta 4 mil UF. Es para viviendas nuevas para personas que no tengan vivienda o para quienes quieran invertir. Es para personas naturales. De las 105 mil viviendas que hay en stock que incorpora a las que están en verde, cerca del 80% son de menos de 4 mil UF. Esperamos que ese 0,6 pueda ser más pensando en que los bancos van a tener una garantía”, señaló.

La subsecretaria también defendió el proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica, y que actualmente está entrampado en la Cámara Alta.

“Efectivamente es un proyecto que lo que nos preocupa es que lleva 22 meses en el Senado. No ha pasado el primer trámite. Lo que se buscaba con la creación del subsistema de inteligencia económica es que la UAF (Unidad de Análisis Financiero), que hoy tiene como foco el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tuviese más facultades para ampliar su foco al crimen organizado, y poder seguir la ruta del dinero”, indicó.