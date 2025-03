Corfo adjudica financiamiento para instalar fábricas de electrolizadores en industria de hidrógeno verde

Corfo adjudicó financiamiento por US$25,6 millones a tres consorcios empresariales de Chile, España y China, con el propósito de que se instalen fábricas de electrolizadores en la industria de hidrógeno verde.

“A través de esta convocatoria, que tuvo su origen en un requerimiento de información al mercado (RFI) que la Corporación realizó en 2023 y que se financia con recursos establecidos en los contratos de explotación del litio en el Salar de Atacama, Corfo busca desarrollar una oferta local de electrolizadores destinados a fines industriales de producción de hidrógeno verde y sus derivados”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Y agregó que “lo que hace que este anuncio sea tan relevante, es que permitirá a Chile tener un rol importante en un área de manufactura de ingeniería de primer orden, generando encadenamientos locales asociados a la industrial del hidrógeno verde. Estamos hablando de producción de alto valor agregado en suelo chileno y eso no ocurre con la frecuencia que nos gustaría”.

Los proyectos suman en conjunto una inversión total de más de US$ 50 millones, según detalló Corfo en un comunicado. Las empresas seleccionadas, entre las tres que participaron son la china Beijing Sinohy Energy CO., LTD con su proyecto “Hygreen BioBío H2v”, en la Región del Biobío. El consorcio nacional Fastpack S.A. con su proyecto “Hypack Chile: Planta de Ensamblaje de Electrolizadores en Chile”, que se ubicaría en la Región Metropolitana, y la española Joltech Solutions con su proyecto “Desarrollo, construcción y puesta en operación de la 1ra planta de electrolizadores de 100 KW a 1 MW”, también en Biobío.

“Estos proyectos, además, tienen la particularidad de ofrecer propuestas tecnológicas distintas, lo que es muy importante en término de las oportunidades de desarrollo productivo y encadenamientos que cada una de ellas puede ofrecer”, agregó Benavente.

Estos proyectos además van a generar empleos directos e indirectos cuando estén en desarrollo, según detalló Corfo.