Nuevo revés para NotCo: Inapi rechaza el registro de cuatro variantes de NotMilk por “inducir a engaño o error”

A inicios de febrero de 2022, The Not Company encomendó al estudio Silva la inscripción de seis marcas nuevas y que vienen a ser variantes de su mayor emblema: NotMilk. La compañía fundada por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora en 2015, activó las gestiones para el registro de “Kinda Milk” (Tipo Leche), “Milkn’t”; “Ain’t Milk”; “Just Like Milk” (Tal y como Leche); “Close Enough Milk” (Casi Leche) y “Milk Free” (Libre de Leche).

En medio del litigio por competencia desleal con la Asociación de Productores de Leche de La Región de Los Ríos (Aproval), la foodtech avaluada en más de US$1.000 millones solicitó la inscripción de las marcas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), órgano dependiente del Ministerio de Economía, pero tuvo un resultado no del todo satisfactorio.

Inapi concedió el registro de sólo dos de las seis marcas. ¿La razón? Las cuatro marcas restantes eran contrarias a legislación marcaria y en particular a dos incisos del Artículo 20 de la Ley N° 19.039. El revés para NotCo se produjo el 11 de abril de 2023, y vino a ser la antesala a su último golpe en tribunales. El 26 de mayo, el 1° Juzgado Civil de Valvidia condenó a la foodtech por competencia desleal y acogió la demanda presentada por el gremio lechero. El laudo ocurrió 44 días después de la resolución de INAPI.

La sentencia de primera instancia prohíbe a NotCo el uso de la marca “NotMilk” y este jueves expira el plazo para que la compañía presente su apelación, elevando el conflicto con el gremio lechero a la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Las seis marcas iniciaron su tramitación el día 2 de febrero de 2022 y buscaron ser clasificadas bajo la clase 29, como “sucedáneo de leche”. La misma categoría en la que registró el 2 de agosto de 2021 “NotMilk”.

NotCo pudo conseguir el registro de las marcas: “Kinda Milk” y “Milkn’t”. Mientras que las marcas rechazadas fueron: “Ain’t Milk”, “Milk Free”, “Just Like Milk” y “Close Enough Milk”.

Argumentos

De acuerdo a las revisión realizada por Pulso a los expedientes públicos de los casos, Inapi argumentó que las marcas “Ain’t Milk” y “Milk Free” debido a que el artículo 20 Letra F establece que “No podrán registrarse como marcas las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes o servicios”.

Para Inapi, Milk Free “carece de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial y resulta carente de distintividad, toda vez que en su extensión, composición y estructura no resulta posible identificar algún elemento con capacidad distintiva. El conjunto Milk Free se traduce del inglés al español como sin leche con lo que describe el producto sucedáneo de leche es precisamente sin leche. A su vez la expresión free milk se suele utilizar para describir que ciertas bebidas no incorporan leche y por tanto libre de lactosa con lo que se evitan las alergias por el consumo de lácteos”.

Mientras en el caso de “Just Like Milk” y “Close Enough Milk” sostuvo que el artículo 20 letra E señala que “No son registrables las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso valor o cualidad de los productos o servicios; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos o servicios a que deban aplicarse”.

“El signo pedido carece de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial y resulta carente de distintividad, toda vez que en su extensión, composición y estructura no resulta posible identificar algún elemento con capacidad distintiva. El conjunto Just Like Milk se traduce del inglés al español, como la leche con lo que describe que los productos pedidos son similares a la leche y tomando en consideración que se solicita distinguir”.

En ambos casos, el 13 de diciembre de 2022, expiró el plazo para que NotCo presentara sus descargos a las observaciones de fondo y finalmente el 11 de abril de 2023, Inapi resolvió rechazar la solicitud marcaria.