José De Gregorio y fallo de la Suprema por isapres: “Todo ha sido bochornoso, porque dicen una cosa y después se desdicen”

Tras la polémica surgida por las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien en entrevista con La Tercera Domingo señaló que el fallo del tribunal sobre la devolución de excedentes a las isapres por la tabla de factores implica que éstos solo se tienen que hacer efectivos a quienes demandaron, y no a todos los afiliados como se pensaba originalmente, el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, señaló que la crisis de la industria demuestra que es urgente hacer una reforma al sistema de salud.

“A mí abogados me dicen que cuando un abogado saca un fallo respecto de castigar a alguien porque hizo mal, lo que dice la ministra Vivanco es como lo normal. Los fallos no son de carácter general para todo el público, no aquí en Chile, entonces ahí hay una discusión muy complicada desde el punto de vista jurídico. Lo que ocurre sí es que todo ha sido bochornoso, porque dicen una cosa y después se desdicen”, sostuvo el actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en entrevista con Radio Concierto.

“Esto resquebraja la credibilidad”, añadió. Asimismo, indicó que “lo lamentable es que todavía no sabemos qué es lo correcto jurídicamente”.

La tarde de este lunes, tras una solicitud hecha por su presidente Juan Eduardo Fuentes Belmar, el Pleno de la Corte Suprema abordó de forma extraordinaria los dichos vertidos por la ministra Ángela Vivanco.

Tras la reunión del Pleno, Fuentes Belmar debió insistir en que las declaraciones de la vocera fueron siempre a título personal, tal como aclaró ella, y que no tienen efectos jurisdiccionales. De este modo, será la Tercera Sala la que aclare los puntos sobre los que aún no hay consenso, una vez que se ingrese el recurso de aclaración que anunció el gobierno y que materializaría durante la jornada de este martes la Superintendencia de Salud.

Negligencia de las isapres

De Gregorio afirmó que hubo una negligencia del sistema político que llevó a los afiliados a recurrir a los tribunales, los que tuvieron que resolver respecto de políticas públicas, lo cual no es su función.

Asimismo, manifestó que “también hay una negligencia gravísima de la industria. A mí me van a perdonar, pero las isapres son muy lamentables en su actuación en los últimos años”.

Agregó que “acá tenemos un problema grave: no puede ser que si yo soy director de una isapre, que todos los años miles de planes me los están frenando a través de los tribunales, yo lo primero que voy es buscar una solución al problema, pero no lo dejo pasar porque digo voy a raspar por otro lado. Eso es muy picante, es muy vergonzoso”.

Con todo, sostuvo que esta es una gran oportunidad y que se debe tratar de administrar lo más posible el problema actual, pero por un lapso de 18 meses, para luego tener una reforma al sistema de salud.