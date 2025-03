“Nunca delatar a nadie... A morir no más”: El pacto de silencio de Francisco Coeymans y Marcelo Rivadeneira por el caso Primus

“Ojo, nunca delatar a nadie, sin importar lo que ofrezcan. A morir no más. Es la única forma. Me refiero a no delatarnos entre nosotros, y lo mismo hablé con Ignacio (Amenábar, exgerente comercial de Primus Capital)”.

Ese fue el mensaje que Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, envió a Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina, el 29 de marzo de 2023 pasada la una y media de la tarde en la antesala de que se destapara el “esquema defraudatorio” que afectó al factoring. Hoy, ambos se encuentran en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber, imputados por graves delitos económicos en el marco de la investigación de la Fiscalía por el millonario fraude que lidera el fiscal Felipe Sepúlveda.

El diálogo es parte de las conversaciones extraídas por el Ministerio Público del teléfono de Rivadeneira. Inicialmente, este era representado por el abogado Pedro Orthusteguy, pero actualmente su defensa está a cargo del penalista Leonardo Battaglia.

Los chats salen a la luz, luego que Rivadeneira entregara de manera voluntaria su teléfono a la Fiscalía, y esta última presentara el documento a la carpeta investigativa y parte de los mensajes de WhatsApp que sostuviera el técnico en cocina fueran leídos por la abogada Francisca Zamora de Contreras Velozo en la audiencia de revisión de cautelares de Antonio Guzmán, abogado y otro de los imputados preso en Capitán Yáber.

El archivo fue obtenido mediante Cellebrite, el mismo software utilizado por la Fiscalía para extraer conversaciones en otros casos, como el de la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

El documento tiene 1.064.508 páginas, pesa más de 6,63 GB, y Pulso tuvo acceso a su contenido.

La conversación entre Coeymans y Rivadeneira ocurrió solo un día antes de que Primus Capital informara a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las irregularidades detectadas en su operación.

El 30 de marzo de 2023, en una sesión extraordinaria del directorio, se presentó un informe de auditoría interna, previamente entregado al presidente del directorio el 28 de marzo. En el documento se detallaban operaciones de factoring respaldadas con cheques bancarios que, eventualmente, podrían no ser genuinos y tratarse de posibles falsificaciones.

El valor total de estos documentos fraudulentos ascendía a $5.600 millones.

Sin embargo, el impacto real del fraude resultó ser mucho mayor. Hoy, Primus Capital estima en $100.000 millones los perjuicios sufridos.

Evidencia

El intercambio entre Coeymans y Rivadeneira no terminó ahí. El exgerente de Primus Capital también expresó su preocupación por la posibilidad de que la empresa presentara una denuncia ante la Fiscalía.

“Lo importante es que no haya denuncia”, le escribió Coeymans a Rivadeneira.

Pero luego fue más allá:

“Y si llegan a denunciar, hay que contener en la PDI, coimearse a los weones. Preocúpate de eliminar cualquier tipo de mail/WhatsApp que te pueda incriminar a ti”, le advirtió, un día antes de solicitar el pacto de silencio.

El diálogo continuó con una inquietud sobre los involucrados en la red de fraude:

Coeymans: “Una pregunta, las empresas que armaste con venezolanos, ¿Todos no tienen visa? ¿O hay chilenos también?”

Rivadeneira contestó: “No, algunos son residentes, pero eso lo están haciendo”.

Y agregó: “Francisco, nada puede salir mal. El futuro de nuestras familias, especialmente los niños, depende de cómo salga la reunión de hoy. Sé firme y ponte de la forma más hostil si es necesario. Sabes que cuentas conmigo. De manera incondicional”.

“Mucha gente y ángeles y arcángeles con nosotros”, le respondió Coeymans.

La reunión

Al día siguiente, el 30 de marzo de 2023, se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas de Primus en sus oficinas de Apoquindo 3.000, Las Condes.

A las 18:30, Rivadeneira le pregunta a Francisco Coeymans por WhatsApp: “Hola, ¿saliste? ¿Cómo te fue?”

Coeymans responde: “Terrible.”

“¿Pero safamos?”, insiste Rivadeneira.

Luego, le envía varios mensajes seguidos: “Llámame por fa. Llama puh weón. Por fa”.

Coeymans responde con una sola palabra: “Wait” (espera, en inglés).

“Me tenís loco. Dime por último qué tan mal fue.”, escribe Rivadeneira.

Después sostienen una llamada por WhatsApp, de cuyo contenido no queda registro.

Más tarde, Rivadeneira le dice: “Hasta mi señora (Claudia González) y Hugo (Galilea, empresario), que no tienen nada que ver, tuvieron que salir al estrado hoy. Es penoso. Te agradezco de verdad que no me dejes solo, porque al final todo apunta a que yo hice todo. Te agradezco que me hayas defendido y que estemos juntos en esto.”

Al día siguiente, el 31 de marzo de 2023, Coeymans le informa a Rivadeneira que le cortaron el acceso al correo electrónico.

“¿Qué? ¿En serio? Hijos de puta. ¿Y por qué? ¿A Ignacio también?”, responde Rivadeneira.

Coeymans detalla: “Estafa, malversación y falsificación de instrumento público. Asociación ilícita. Querella que van a presentar el lunes contra mí e Ignacio. Mañana a las 11:30 me lo confirman”.

“Me estás webiando”, escribe Rivadeneira.

“No”, dice Coeymans.

“Llámame”, pide Rivadeneira. Luego añade: “Lo que no te mata te fortalece. ¿Tienes cómo averiguar si se querellarán en mi contra?”.

Luego, el 3 de abril de 2023, Coeymans le sugiere a Rivadeneira: “Deberíamos empezar a hablar entre nosotros solo por Signal, con mensajes y llamadas”.

“Ya”, responde Rivadeneira.

Eduardo Guerrero

El 28 de marzo, antes de que estallara el caso con el hecho esencial enviado a la CMF, Francisco Coeymans y Marcelo Rivadeneira coordinaban gestiones para alcanzar un acuerdo que evitara la exposición pública y la arremetida judicial de Primus Capital.

28-03-2023 | 14:57:10

Francisco Coeymans le informa a Rivadeneira por WhatsApp que enviará un mensaje a Eduardo Guerrero, mano derecha de Raimundo Valenzuela en los negocios y quien asumió como vicepresidente ejecutivo de la compañía tras la debacle financiera provocada por las facturas falsas a sociedades de papel, cuyos socios eran venezolanos con visa en tránsito.

“Eduardo, me acabo de enterar de la reunión en la que trataron el tema de los cheques cuestionados. Me hubiera gustado estar presente. Para Ignacio y para mí es una tremenda sorpresa, y estamos llamando a clientes para pedir explicaciones y que definan una fórmula de pago a la brevedad. Lo importante es recuperar la plata. Estamos gestionando reuniones, explicaciones y garantías. Estamos trabajando en la solución; no saco nada con mandarlos a la mierda, tenemos que cobrar como sea. Ignacio y yo nos encargaremos de hacerlo. Siento responsabilidad por no haberlo detectado antes y me haré cargo de solucionarlo. ¿Te parece si nos reunimos para coordinar todo?”.

Rivadeneira contesta: “Avísame qué te dice.” Y agrega: “Ojalá te responda”.

Treinta minutos después, Rivadeneira insiste: “¿Te respondió?”

Coeymans afirma: “La única solución es levantar plata”.