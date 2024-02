Operación Renta 2024: tributaristas explican los cambios y entregan sus recomendaciones a los contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) inició un nuevo proceso de presentación de Declaraciones Juradas (DDJJs) de Renta de cara al proceso de Operación Renta 2024. Esto le permite al SII obtener la información necesaria para elaborar la propuesta de Declaración del Impuesto a la Renta, que ofrece a cada uno de los contribuyentes a partir de abril.

Según detalló el SII, se modifica desde UF 12.000 a UF 4.000 el mínimo de ingresos que obliga a las organizaciones sin fines de lucro a entregar al SII la información relativa a una serie de partidas, como sus ingresos, gastos y otros antecedentes, a través de la DJ 1945. Esto significa que se amplía el universo de Organizaciones sin fines de lucro obligadas a presentar esta DJ. También deberán presentar esta declaración todas las OSFL que reciban donaciones del exterior, superiores a los 10 mil dólares.

Gonzalo Ferraz de Andrade, abogado especialista en el área tributaria de Arteaga Gorziglia, explica “este cambio apunta principalmente a exigir un mayor grado de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro a efectos de tener un mayor control a nivel de su cumplimiento tributario y el destino de los fondos que manejas”.

Según el especialista, “la razón de estos cambios es bastante clara, la última coyuntura relacionada a casos de presunto fraude y mal uso de recursos públicos, lo que nos obliga como sociedad a subir los estándares de cumplimiento y transparencia de este tipo de entidades”.

Christian Delcorto, socio Consultoría y Cumplimiento Tributario de CCL Auditores Consultores, comenta que “básicamente porque el SII quiere saber quién está atrás de las fundaciones producto de los escándalos del año pasado”.

Otro cambio apunta al pago efectivo de la pensión de alimentos, a través de una serie de cambios en las declaraciones juradas de los contribuyentes. “Se debe incorporar el “RUT del Partícipe o Aportante”, aclarando que siempre debe Identificarse al RUT del cotizante o ahorrante, no obstante que el dinero sea percibido por la o él demandante de pensión. Esto con objeto de entregar más formación de los fondos y movimientos de los deudores de pensiones de alimentos y facilitar su cobro”, precisa Ferraz de Andrade.

DelCorto añade que “en cuanto a la responsabilidad parental, dado que los organismos y empresas deberán servir o pagar las pensiones de alimentos impagas es un buen cambio, ya que se amplía el universo de retenedores en post de ayudar y asistir a los menores de edad que tengan impagas sus pensiones. Esa es la razón por la cual se modificaron una serie de declaraciones juradas para incluir estos nuevos beneficiarios”.

Otra modificación se refiere a los bienes raíces arrendados. El objetivo de este cambio es actualizar las obligaciones de información relativas al arriendo de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, ampliando las operaciones que comprende, sin incorporar montos de avalúo fiscal para la información, lo que permitirá obtener mayor información para el control del impuesto a la renta por los arrendamientos.

En este caso, DelCorto explica que en particular este año, “el SII eliminó el requisito de $40 millones de avalúo fiscal que existía para que los arrendatarios e intermediarios que participan en la cadena de arrendamiento de un bien raíz presentaran la DDJJ 1835, por lo que se espera que el SII incremente la información sobre rentas de arrendamiento este año tributario”.

En esa línea, sostiene que “las personas naturales deben revisar si mantienen el beneficio de considerar como ingreso no renta, las rentas de arrendamiento por los dos primeros bienes raíces que cumplan con los requisitos del DFL2, por lo tanto, estos arriendos no deben declararse en el F22 anual, por lo que se invita a revisar la situación particular de cada caso”.

DelCorto recomienda que los contribuyentes declaren entre la tercera y cuarta semana de abril, aunque se postergue la percepción de la devolución, esto que “es común que las empresas rectifiquen sus DJJ y por tanto varíe la información que considera el SII sobre la persona, lo que puede generar posteriores inconsistencias que conllevan la aplicación de reajustes, multas e intereses cuando la persona natural recibe una devolución mayor a la que le corresponde, debido a que se modificó la información de los agentes retenedores”.