Otro flanco más para CLC: los WhatsApp y correos de la exjefa de Urgencia que alertaron las fallas en sus ambulancias

En medio de la pandemia, por casi tres años, estuvo como enfermera jefa de Urgencia de Clínica Las Condes (CLC) María Jesús Swinburn Prat.

Entre febrero de 2020 y diciembre de 2022 trabajó en el centro de salud privado que controla Cecilia Karlezi y que preside su pareja Alejandro Gil, empresario dueño de Transportes Gil que lidera la actual administración de CLC y que acumula una serie de polémicas.

Hoy Swinburn se desempeña como coordinadora de urgencias de Clínica Davila y, en paralelo, sostiene una batalla legal en contra de su exempleadora por su despido. Para CLC su salida se debió a necesidades de la empresa, mientras la enfermera insiste en que su alejamiento ocurrió luego de denunciar una serie de falencias técnicas de las ambulancias.

A pocos días de llevarse a cabo la audiencia de juicio programada para este lunes 3 de julio, las partes presentaron la prueba documental. La enfermera exhibió los pantallazos de las conversaciones de WhatsApp en las que alertó a la gerencia por las condiciones laborales. Mientras, CLC detalló las mantenciones mecánicas de las máquinas.

Según la demanda, uno de los últimos incidentes ocurrió el 9 de noviembre de 2022, día en que el móvil 1, luego de dejar a un menor de 3 años en la base de Estoril, se enruta hacia Peñalolén, tomando la autopista Kennedy, cuando la palanca de cambio no pasa, se salta y, estando en neutro, retrocede, actuando como “reversa”. Esto hace que el móvil, que circulaba a una velocidad de autopista, se tranque, se pare sobre dos ruedas y pierda su estabilidad, frente a lo cual sólo la expertise del conductor permitió que no se volcara.

Al día siguiente, Swinburn escribió por WhatsApp a Matías Estrada, prevencionista de riesgos, cercano a Alejandro Gil y que presta servicios a Transportes Gil: “Hola Matías, la verdad es que esta situación ya no hay análisis que aguante y no estoy dispuesta a cargar con la culpa de que le pase algo a alguien de mi equipo. Menos cuando se termina pensando que el conductor podría hacerlo a propósito. La verdad es que no tengo nada que perder y no voy a transgredir mi ética ni mi moral porque como te lo mencioné en algún minuto ese es mi límite”.

“Llevo a mis TENS con cefaleas y náuseas”

Según Swinburn, el reclamo de mantención de las máquinas lo transmitió a Carmen Gloria Karlezi, subgerente de Enfermería, a Andrés Karlezi, subgerente de Administración, y a Rosa Tudela, subgerente de Personas, sin embargo, tal como sucedió con el resto de los trabajadores que se atrevieron a emplazar a la empresa por esta situación, fue despedida en base al artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. Posteriormente, los hermanos Karlezi también dejaron CLC.

Pero la denuncia más grave que realiza la enfermera en su demanda, es que se le habría pedido ocultar los registros (recorrido diario, cargas de bencina, etc.) de una de las ambulancias que presentaba fallas técnicas durante una fiscalización de la Seremi de Salud para la Acreditación Nacional de la Clínica.

A través de un audio de WhatsApp, Sebastián López (en ese entonces jefe de Flota de los Móviles de Rescate de CLC) dijo a Swinburn: “Habría que editar las revisiones, sacar el móvil 14 y reimprimir. Sería esa la solución. En las bases da lo mismo que esté el móvil 14, porque no se van a ir a meter para allá. Pero acá en rescate es donde tiene que desaparecer”.

El 28 de septiembre a las 12:16 horas, Swinburn envió un correo electrónico a Marisol Cubillos, enfermera jefa de Calidad, en el que contó que “Sebastián nos transmitió la información de que era necesario sacar los registros del móvil 14, pero la verdad es que es bastante complejo, ya que hay registros en los siguientes documentos: entrega de turno enfermeros, revisión semanal y diaria, registros en ficha clínica y hoja de despacho”.

Y a fines de año los problemas con las ambulancias continuaron. Edison Riquelme, jefe de Rescate de CLC, indicó en el grupo de “Jefes de Turno”, de fecha 23 y 26 de noviembre de 2022: “Hola buenas noches. No voy a activar el M9. Salimos a dar la vuelta al aeropuerto para ver si perdía potencia, presentando un fuerte olor a gases. Llevo a mis TENS con cefaleas y náuseas”.

María Jesús Swinburn Prat es asesorada por Soledad Franco, socia de Gestión Sindical, y CLC es representada por Alfredo Valdés y Hugo Gómez, socios de Valdés & Cía.

Descargos

Clínica Las Condes no emitió comentarios sobre este artículo, pero en su contestación a la demanda detalló que el despido de la enfermera se produjo debido a una reestructuración integral.

Según CLC, las restricciones que impuso la autoridad sanitaria producto de la pandemia, como el cierre de pabellones quirúrgicos, afectaron el normal funcionamiento de la clínica. A ello se suma la atención de pacientes relacionados con la pandemia derivados a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGC), “sin que hasta la fecha el Fisco haya pagado suma de dinero alguna por tales atenciones, provocando con ello que empeorara la grave crisis financiera de la Clínica Las Condes presentada durante los años 2019 y 2020″.

“Sin lugar a duda que la crisis financiera que motivó la reestructuración y racionalización señalada constituye una condición económica externa, grave y permanente, la cual se mantiene hasta el día de hoy”, destacó.

Asimismo, explicó que “se reestructuró toda el área de urgencia y rescate, no sólo el cargo de la actora, es así como en fechas muy cercas salieron de la empresa la Gerenta de Operaciones Carolina Gil, el Jefe operacional del servicio de Urgencia don Rodrigo Achondo y el Jefe de Flota de Rescate don Sebastián López, los que si bien fueron reemplazados, ello ocurrió con personal propio por lo que no existió un mayor gasto o reemplazo externo en dichos cargos”.

Por otro lado, en sus descargos, CLC culpó a “la mala conducción del operador” de la ambulancia el incidente ocurrido el 9 de noviembre de 2022. “Él no operó de manera correctamente la caja de cambios la que es de operación automática, pero para pasar de una posición a otra requiere la acción manual del operador, lo que habría sido la causa del accidente”, consignó su contestación.