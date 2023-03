Para los influencers, la temporada de impuestos es el salvaje oeste

Los productos no solicitados de las marcas pueden complicar los impuestos de las estrellas de las redes sociales: "Ahorrarse US$ 100 en impuestos puede no valer la pena dentro de seis o siete años", advierten los expertos tributarios. Aquí desglosan las directrices básicas, opinan sobre tipos específicos de compensación y discuten las consecuencias a las que pueden enfrentarse los influencers si no informan de los montones de cosméticos que reciben por correo.