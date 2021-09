Parisi fija como prioridad la reducción del gasto público, donde acusa “baile de sueldos de alta gama”

Franco Parisi, candidato a presidente por el Partido de la Gente, señaló que su primera prioridad de su agenda económica: “Disminuir el gasto fiscal porque es un baile de sueldos de alta gama”, según indicó este lunes en la serie de entrevistas “Camino a la Moneda” de Economina.

“En Chile el 40% del gasto público se bota en puras tonteras. Nosotros creemos que podemos disminuir el gasto en un 20% y ese 20% lo vamos a destinar a pensiones, rebaja de impuestos y mejor salud. Con eso vamos a dinamizar la economía”, indicó el economista, quien califica de “exagerado”, el gasto público en el país debido a los sueldos millonarios que a su juicio son “abusos flagrantes del gobierno”.

Para respaldar su tesis, el postulante del Partido de la Gente además planteó que es necesario que las personas sepan cuánto ganan algunos funcionarios de gobierno. “El ministro de relaciones exteriores, 12 millones; el secretario del Congreso, 18 millones; el gerente general del Banco Estado, 16 millones; el director del INE, donde me gustaría que trabajarán solo mujeres, 7 millones cuando no debería ganar más de 5 millones. El sueldo del gerente general de TVN, que tanto me odian, gana 32 millones de pesos, una empresa que está con pérdidas históricas”.

Otras definiciones

En el espacio conducido por Javiera Quiroga, de Economina (que ya ha tenido a otros candidatos entrevistados), Parisi ahondó en otras medidas que forman parte de su programa de gobierno. “Te vamos a devolver el IVA de los remedios y de la canasta básica lo que inmediatamente abulta tu sueldo en un 10%”, indica.

“Vamos a doblar las pensiones básicas solidarias, vamos a mejorar la salud con buenos especialistas y vamos a buscar la regionalización de todos los aparatos públicos”, apunta en su listado de medidas. “Vamos a traer 250.000 créditos hipotecarios, en pesos a 30 años, especialmente para jefas de familia”, añade.

Por otra parte, plantea como prioridad de la política exterior el buscar inversión extranjera. “Yo necesito que la ministra de relaciones exteriores me traiga inversión extranjera. Tenemos que instalar 100 plantas desaladoras porque Chile se está quedando sin agua”, recalca.

Perisi también dedico buena parte de su exposición a explicar su propuesta de “nominalización de la economía”. En concreto, el economista explicó en conexión desde Estados Unidos que van a “nominalizar la curva de rendimiento y de esa forma se va a extinguir la UF. Eso se hace creando un mercado a través de la eliminación de los Bonos de Tesorería en UF (BTU).

El asunto le preocupa, dice, dado que según su análisis personal la UF es uno de los factores que explicaría las altas ganancias de la banca. “En Chile rentabilidad de los bancos es una de las más altas del mundo, por dos razones una es por la UF y otra porque tiene una integración vertical y horizontal completa, lo que debería estar regulado”, dijo.

En una misma línea, Parisi aseguró que “Chile es el único país de la OCDE y de todo el planeta en que los créditos hipotecarios son con reajustabilidad por inflación. Ese es un robo a mano armada a la clase media y clase media emergente”.

La conversación que sostuvo Quiroga terminó de manera precipitada debido a problemas técnicos, por lo que el candidato no pudo responder la consulta sobre su opinión respecto al debate del cuarto retiro de las AFPs.