El gobierno recurre una vez más al FEES y los retiros superan los US$ 10.000 millones desde el inicio de la crisis

Suman y siguen los retiros desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). El Ministerio de Hacienda reportó hoy que se giraron US$ 447 millones, recursos que serán utilizado para amortizar deuda.

Esto se suma a los retiros efectuados en abril, junio, julio y agosto por US$ 1.750 millones, US$ 2.000 millones, US$ 1.000 millones, y US$ 1.000 respectivamente, totalizando US$ 6.197 millones en lo que va del año.

Teatinos 120 estimó que el valor de mercado del FEES a fines de septiembre será cercano a US$ 2.500 millones.

“Es importante mencionar que en respuesta a la necesidad de financiamiento del Plan de Reactivación Económico y Social anunciado el martes 10 de agosto, retiros adicionales del FEES serán evaluados en cuanto a oportunidad y monto al momento de actualizar las estimaciones macroeconómicas y fiscales con motivo del inicio de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2022″; dijo Hacienda.

La cartera dirigida por Rodrigo Cerda precisó que durante 2020 se realizaron retiros desde el fondo por US$ 4.090 millones, recursos que también fueron utilizados para apoyar las necesidades de financiamiento asociadas a la pandemia y a la crisis social de fines de 2019.

Así, los retiros suman US$ 10.287 millones en el acumulado de 2020 y 2021.

Hay que recordar que la función del FEES es financiar eventuales déficit fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto fiscal no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el cobre y otras fuentes.

El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) fue constituido el 6 de marzo de 2007, con un aporte inicial de US$ 2.580 millones. De éstos, US$ 2.563,7 millones correspondían al saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que concluyó su operación refundiéndose en el FEES.