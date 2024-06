Parte carrera por la presidencia en la Cámara de la Construcción: se inscribe primera lista y se prepara una segunda

El próximo 22 de agosto, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizará su Consejo Nacional correspondiente al año 2024, evento en el que corresponde la elección de una nueva mesa directiva nacional, pues la actual termina su período de dos años.

Hoy la cámara está comandada por una mesa directiva que encabeza Juan Armando Vicuña Marín como presidente, quien está acompañado de Jacqueline Gálvez González, Alfredo Echavarría Figueroa y Claudio Cerda Herreros como vicepresidentes, y el past-president Antonio Errázuriz. Sin embargo, y como ha ocurrido en las últimas elecciones del gremio, probablemente no haya una lista solamente en carrera, sino que se produzca competencia.

Al menos hasta ahora ya se inscribió una primera lista. Y en caso de ser ganadora, rompería con la tradición masculina de la presidencia gremial, pues sería la primera mujer en liderar el gremio. El pasado 26 de junio, la Junta Calificadora de Elecciones, presidida por Javier Darraidou, aprobó la nómina que encabeza la actual vicepresidenta Jacqueline Gálvez, quien es acompañada como postulantes a las vicepresidencias por Carlos Zeppelin Hermosilla, Francisco Costabal González e Iñaki Otegui Minteguia. También se aceptaron las inscripciones de los candidatos a director Lorena Herrera Omegna (por el Comité de Concesiones), Cristóbal Paúl Pérez (por el comité de Obras de Infraestructura Pública) y Luis Coevas Araya (por la zona norte).

El plazo para inscribir las candidaturas a director vence el próximo miércoles 3 de julio, mientras que para presidente y vicepresidentes culmina el martes 23 de julio. Asimismo, las cámaras regionales y comités gremiales deberán informar las fechas de sus respectivas primarias electorales.

Nómina alternativa

Sin embargo, candidatos de elecciones anteriores se están organizando para presentar al menos una nómina para la directiva que compita con la que lidera Gálvez.

En los comicios anteriores se enfrentó la lista que encabezaba Vicuña, que triunfó con un 60% de los votos, contra una nómina integrada por Claudio Nitsche como presidente y Carlos Zeppelin, Claudia Lillo y Pedro Plaza, que era considerada como de continuidad del exlíder Antonio Errázuriz, pues Nitsche había sido su vicepresidente.

Ahora probablemente Nitsche y Zeppelin vayan en listas contrarias, lo mismo que dos vicepresidentes actuales, por lo que podría no haber una nómina que sea completamente de continuidad. Zeppelin ya aseguró su lugar en la nómina que lidera Gálvez. Fuentes gremiales comentaron que Nitsche estaría en conversaciones para integrar una nueva lista, lo mismo que Claudia Lillo y el actual vicepresidente Alfredo Echavarría. No es claro si todos ellos irán juntos, pero no es descartable.

La hasta ahora única candidata, Jacqueline Gálvez (48), es socia de la Constructora Nova Vida y gerenta general de la Inmobiliaria Gestión Urbana, fue presidenta del Comité de Vivienda de la CChC, integró la Comisión de Mujeres y fue consejera electiva por el Comité de Vivienda. Y su primer vicepresidente, Carlos Zeppelin fue fundador de la Constructora Pehuenche y vicepresidente de la cámara, y hoy es gerente comercial de Bitumix y director del Consejo de Políticas de Infraestructura. Francisco Costabal es socio de la Constructora EDC y presidente de la Comisión de Productividad del gremio. Iñaki Otegui fue gerente general de Cementos Bío Bío y hoy es director de la acería Gerdau y de Inversiones La Construcción, el holding de inversiones de la cámara.

Por el otro lado, Alfredo Echavarría (66) fue gerente de Socovesa, y hoy es vicepresidente y miembro del Consejo de Sostenibilidad de la CChC, y ha presidido las comisiones de Eficiencia Energética, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Empresarial, y lideró el Instituto Chileno del Hormigón. Claudio Nitsche es gerente general de Idea Inmobiliaria y director de Inversiones Confuturo, fue vicepresidente y lideró el comité inmobiliario de Santiago del gremio. Claudia Lillo es una arquitecta y empresaria de la Araucanía que fue presidenta de la cámara regional.

Cómo se elige

La nueva directiva nacional es elegida por el Consejo Nacional en su reunión ordinaria que en esta oportunidad se realizará en agosto. El consejo está integrado por tres tipos de consejeros: permanentes, institucionales y electivos. Los permanentes son los expresidentes de la cámara y expresidentes de la CPC adscritos al gremio, cuya duración es indefinida. La rama institucional la integran el presidente en ejercicio del Grupo Alerce (agrupación de antiguos socios), haber sido consejero electivo por 18 años o más, haber sido vicepresidente o director, haber presidido algún comité gremial, alguna cámara regional, alguna comisión asesora del directorio por cuatro años o alguna entidad de la cámara por seis años. Y los consejeros electivos duran tres años y son 192, de los cuales la mitad son elegidos por las cámaras regionales y la otra mitad, de entre los candidatos propuestos por los comités gremiales.

Al menos 25 consejeros nacionales deberán patrocinar una lista cerrada para los cargos de presidente y tres vicepresidentes, la que deberá ser aprobada por la Junta Calificadora y luego serán todos los consejeros nacionales acreditados los que elegirán a la nueva directiva en la asamblea de entre las nóminas presentadas por mayoría absoluta.