Pese a la política, el PIB de Perú crece y crece

Este fin de semana, las miradas de la región se concentran en Perú. En medio del azote de una segunda ola de coronavirus y tras una larga crisis política e institucional, los ciudadanos del vecino país acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente.

Nunca es baladí elegir a un jefe de Estado, pero en Perú esto tiene otros ribetes debido al destino que han tenido en casi dos décadas sus presidentes, prácticamente todos reñidos con la ley. Los últimos dos, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski ni siquiera lograron terminar su periodo.

Lo paradojal de todo esto, es que la economía del vecino país ha crecido de manera constante y precisamente en los últimos 20 años. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, en 2001 el PIB de Perú (a precios actuales) no llegaba a los US$ 52.000 millones y en 2019 ya era de US$ 226.800 millones.

La curva de crecimiento de Perú, otro país que abraza muy fuertemente la minería del cobre, es muy similar a la de Chile. De acuerdo a nuestro Banco Central, el PIB del país asciende a poco más de US$ 253.000 millones.