Por qué la Reserva Federal debería bajar las tasas ahora y no esperar hasta septiembre

La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. elevó las tasas de interés por encima del 5% hace un año, decidida a conseguir dos cosas: una inflación mucho más baja y un mercado laboral más holgado.

Y lo ha conseguido. La inflación, según su indicador preferido, ha caído del 4,3% de entonces a un 2,6% estimado ahora, el descenso más pronunciado desde 1984, y a poca distancia del objetivo del 2%. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha subido del 3,6% al 4,1%, un aumento poco frecuente fuera de las recesiones.

Pero la Fed parece reacia a asumir la victoria. Esta semana su presidente, Jerome Powell, se negó a decir cuándo, o si la Fed recortaría las tasas de interés; el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló que necesitaba más datos, y el gobernador de la Fed, Chris Waller, se limitó a reconocer que una disminución estaba “cada vez más cerca”. Los mercados esperan esa primera baja en septiembre.

Las reticencias de la Fed son comprensibles. Le gusta telegrafiar sus planes con mucha antelación y, habiendo fallado tanto antes en sus previsiones sobre la inflación, es doblemente cauta.

Pero si la Fed dependiera realmente de los datos y confiara en sus propias previsiones, se sentiría cómoda recortando ya las tasas de interés. Como mínimo, la opción debería debatirse activamente en su reunión de dentro de dos semanas. Un recorte conlleva riesgos, pero también el esperar. Así es como la Reserva Federal debería sopesar esos riesgos.

Una vez quemado con la inflación, dos veces tímido

La cautela de la Fed se remonta a su infame predicción de 2021 de que la inflación sería transitoria. El Producto Interno Bruto (PIB) seguía muy por debajo de la tendencia prepandémica, y el desempleo estaba por encima de su nivel “natural” a largo plazo. Esta atonía, según los modelos utilizados por la Reserva Federal y los analistas privados, significaba que incluso un estímulo fiscal masivo no debería haber impulsado mucho la inflación, especialmente porque las expectativas públicas de inflación, que tienden a autocumplirse, estaban ancladas en el 2%, más o menos donde habían estado durante dos décadas.

Los pronosticadores no se percataron de que la pandemia había trastornado las cadenas de suministro y las pautas de trabajo, y había expulsado a millones de personas de la población activa. Cuando la demanda impulsada por el estímulo chocó con esas limitaciones de la oferta, los precios se dispararon. Los salarios no tardaron en seguirles. Cuando el desempleo cayó por debajo del 4% y las vacantes se dispararon, la Reserva Federal temió una espiral salarios-precios y subió las tasas de interés hasta situarlas entre el 5,25% y el 5,5%, donde se mantienen hoy.

Las tasas más altas enfriaron la demanda, pero la inflación cayó sobre todo por la recuperación de las cadenas de suministro y el retroceso del estímulo fiscal. Los choques de los últimos años han dejado los precios y los salarios mucho más altos, pero su impacto en la inflación en curso -la tasa de aumento de los precios- ha resultado ser, en su mayor parte, transitorio.

Como resultado, las tasas de interés que parecían apropiadas hace un año, parecen ahora demasiado altas. Los economistas han ideado varias fórmulas sencillas, como la “regla de Taylor”, para orientar la política monetaria, y sugieren que las tasas deberían ser más bajas.

Los riesgos de la espera

El crecimiento económico global se ha desacelerado suavemente este año, hasta situarse en torno a un todavía saludable 2%. El desempleo del 4,1% sugiere que el mercado laboral no está ni demasiado caliente ni demasiado frío. El mercado bursátil está en máximos históricos. No parece una economía que necesite tasas más bajas.

Pero hay señales de alarma. Históricamente, cuando el desempleo aumenta tanto, tiende a seguir subiendo. Es cierto que el aumento puede reflejar un incremento de la oferta de mano de obra, probablemente inmigrantes sin estatuto legal permanente. La demanda de mano de obra parece sólida, con un crecimiento mensual del empleo este año superior a los 200.000 puestos, según la encuesta de nóminas del Departamento de Trabajo. Pero la encuesta de hogares muestra un crecimiento anémico del empleo, por lo que el panorama real no está claro.

Las elevadas tasas de interés no han frenado mucho el crecimiento, porque muchos propietarios de viviendas y empresas se acogieron a ellas cuando eran bajas. Pero el estrés se está acumulando: las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles están ahora por encima de los niveles prepandémicos.

Los riesgos del recorte

El mayor riesgo de recortar ahora es que no se venza a la inflación. Sin embargo, una reaceleración parece bastante improbable. En retrospectiva, parece que las sacudidas de los últimos años desencadenaron una secuencia de repuntes puntuales de los precios. Por ejemplo, la escasez de semiconductores hizo que la producción de automóviles se desplomara en 2021 y que los precios se dispararan. La inflación de los coches nuevos alcanzó su máximo a principios de 2022, seguida nueve meses más tarde por las reparaciones y el mantenimiento y, con un desfase de dos años, por los seguros de automóvil.

Estos efectos de eco son una de las razones por las que la trayectoria descendente de la inflación ha sido tan accidentada, incluyendo un inquietante repunte durante el invierno, y la tendencia subyacente tan difícil de discernir.

Pero aunque estos choques pueden elevar temporalmente la inflación, no pueden sostenerla a menos que se den otras condiciones, sobre todo un mercado laboral estrecho. Y ya no las hay.

Las vacantes han caído de un récord de dos por trabajador desempleado a principios de 2022, a un más normal 1,2 ahora. El desempleo aumenta. El crecimiento salarial anual ha caído del 5,9% en marzo de 2022 al 3,9% en junio, y se prevé que siga cayendo el año que viene, a juzgar por una encuesta sobre los planes salariales de las empresas realizada por la consultora WTW.

Aunque es improbable que la inflación se reacelere, existe el riesgo de que se estanque en torno al 2,6% actual (excluidos alimentos y energía), en lugar de caer al 2%. De hecho, la tasa de inflación a 12 meses podría subir pronto, ya que las bajas lecturas mensuales de hace un año desaparecerán del cálculo.

Pero si eso ocurre, la Reserva Federal puede simplemente no volver a recortar: eso es lo que significa depender de los datos. Las tasas seguirían en un nivel restrictivo.

Política sin salida

Los funcionarios insisten en que las elecciones de noviembre no influyen en su decisión, lo cual es comprensible: Hagan lo que hagan, una de las partes estará disgustada. El candidato republicano Donald Trump indicó en una entrevista con Bloomberg que la Reserva Federal no debería recortar en absoluto de aquí a las elecciones. Los demócratas arremeterán del mismo modo si la Fed no recorta.

Sin embargo, el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, comentó que en la medida en que la política influye en el pensamiento de la Fed, abogan por tomar la decisión lo más lejos posible de las elecciones, es decir, ahora, no en septiembre.

Ahora mismo, lo más probable es que la Reserva Federal no recorte en dos semanas, sino que indique que está preparada para hacerlo en septiembre. Eso debería mantener tranquilos a los mercados. Pero un recorte real y uno previsto no son lo mismo. Los economistas encuestados por The Wall Street Journal sitúan de media la probabilidad de recesión el año que viene en el 28%, no alta, pero sí más alta de lo normal. Si ese riesgo se hace realidad, incluso un retraso de unos meses (en bajar la tasa) habrá sido importante.