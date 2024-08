Presidenta de Enap defiende incursión en negocio del gas licuado: “Está siendo rentable y aumentando su cobertura”

La presidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Gloria Maldonado, defendió la incursión de la petrolera estatal en la venta de gas licuado (GLP).

La compañía estatal ingresó oficialmente al rubro el 24 de mayo de 2023, comercializando cilindros de 15 kilos a domicilio a través de los distribuidores Gasnet, Glen Energy, Suma Gas y HN.

“Nosotros hicimos un piloto a solicitud del Ministerio. Por ley, tenemos la potestad de llevar a cabo ciertas políticas públicas en acuerdo con el directorio. Eso se hizo seis meses o puede ser un poquito menos de 5 meses, pero el modelo no era pertinente. De ahí para adelante la empresa Gas de Chile está operando con un modelo comercial. Le ha ido muy bien. Estamos con buenas expectativas de crecimiento de ese negocio, así es que estamos muy tranquilos”, comentó a Pulso.

Según el último reporte financiero de Enap, dado a conocer hoy, al cierre del 31 de junio de 2024, Gas de Chile registró una utilidad de US$ 265 mil e ingresos por US$1,7 millones, superando en el período ya todas las ventas del ejercicio 2023, cuando la filial reportó ingresos por US$ 1,2 millones y pérdidas por US$ 304 mil. El volumen del negocio del gas, en todo caso, es irrelevante en relación a los negocios totales de Enap. En el primer semestre, la compañía reportó ventas por US$ 4.937 millones. Con ello, las ventas de la filial equivalen al 0,03% de la facturación global de Enap. En sus resultados reportados hoy, la petrolera anotó ganancias por US$ 172 millones, un 49% menos que hace un año.

La empresa ha considerado injustas las críticas a la iniciativa, que reportó en su plan piloto costos unitarios superiores al precio de venta de los cilindros. La presidenta de Enap lo explica así: “Lo que pasa es que cuando tú, como un ejemplo, si tú consideras la inversión de un restorán y a cada plato pones el costo de la estructura del restorán, claramente van a ser los platos más caros de Chile. Nosotros somos una empresa y Gas de Chile es una empresa hoy día que pertenece al portafolio de empresas de Enap y efectivamente está siendo rentable y está aumentando, su cobertura y su cantidad de clientes. Nosotros tenemos los distribuidores son nuestros clientes”.

Presidenta de Enap defiende incursión en negocio del gas licuado: “Está siendo rentable y aumentando su cobertura”

En el marco de la celebración del EtMtuesday, evento de innovación organizado por Fundación Chile, la presidenta de Enap expuso la estrategia de la estatal en relación con el desarrollo del hidrógeno verde, la reestructuración de activos en Argentina, y la exploración de nuevos combustibles sostenibles.

Maldonado detalló a Pulso la estrategia de la empresa respecto al hidrógeno verde, que se basa en tres pilares fundamentales.

El primer pilar consiste en utilizar y mejorar la infraestructura existente en Magallanes para minimizar el impacto ambiental de los grandes proyectos que se están planificando en la región. Para ello, Enap ya ha firmado contratos marco en el Puerto de Laredo con tres socios y en Gregorio, con seis socios, con más acuerdos en camino. El objetivo es mejorar y ampliar la infraestructura para facilitar el ingreso y salida de estos grandes proyectos, lo que permitirá proteger y cuidar la región. “Eso permite cautelar la región, permite cuidarla, ese es un pilar perfecto” explicó.

El segundo pilar es la construcción de una planta propia de hidrógeno, que está en proceso en Brasil y se espera que esté operativa en diciembre de 2025 en Cabo Negro. Esta planta permitirá a Enap formar equipos que entiendan cómo funciona un electrolizador, preparando a la empresa para el futuro del hidrógeno, “porque si el día de mañana ese es el futuro, nosotros tenemos que estar a caballo”, señaló Maldonado.

El tercer pilar, aún en desarrollo, considera la posibilidad de establecer alianzas con grandes proyectos que tengan sentido para la empresa, con el fin de que el combustible producido sea utilizado en Chile, no solo para exportación.

Transformación

En la conversación con Pulso, la presidenta de Enap también abordó la transformación del negocio de Enap en el contexto de un entorno global cambiante y los desafíos que enfrentan en términos de márgenes y eficiencia operativa. Además, mencionó el enfoque en innovación y el papel crucial de la empresa en la minimización del impacto ambiental en la región de Magallanes, Chile.

La ingeniera química mencionó que, aunque han logrado revertir la situación del negocio y están en uno de los mejores momentos históricos, es importante tener cautela, ya que “los márgenes a nivel planeta se están achicando”. Esto se debe a cambios en el contexto global, como el cierre de refinerías durante la pandemia, que inicialmente mejoró los márgenes, pero “hoy día eso está cambiando”.

“Nos interesa explorar combustibles bajos en carbono. Nos interesa explorar el combustible de la aviación (SAF), que es sustentable”, explicó.

En cuanto a las operaciones en Argentina, Enap está vendiendo activos maduros para enfocarse en áreas más estratégicas, como el crudo de Vaca Muerta, que es de excelente calidad. La presidenta explicó: “Lo que hicimos es redireccionar nuestro relacionamiento con Argentina y fortalecer lo que está pasando hoy día con ese crudo de excelente calidad que nos está llegando.”

La directiva también habló sobre el sello que ha impuesto en la gestión de la empresa, destacando su enfoque en la seguridad y la excelencia operacional. Al provenir de una formación en ingeniería de procesos, ha puesto un énfasis particular en la gestión de riesgos, la seguridad de las personas y de los procesos. “Hemos puesto fuerte foco en el tema de riesgo, seguridad de las personas y seguridad de los procesos”, señaló.

Este enfoque está alineado con su compromiso con la excelencia operacional, asegurando que las operaciones de Enap se realicen de manera responsable y eficiente, dijo. “Un compromiso muy grande con la excelencia operacional… la mirada de la que tiene un ingeniero de procesos”, afirmó, subrayando la importancia de esta perspectiva técnica en su gestión.