Presidente de la FTC por cierre de Ventanas: “El paro de Codelco va sí o sí esta semana”

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, cuestionó duramente a la mesa directiva de Codelco, luego que en una decisión inédita la minera decidiera decretar un cierre progresivo de la fundición Ventanas en la Región de Valparaiso. Esto, tras los últimos casos de contaminación en el sector que han afectado principalmente a estudiantes de los colegios de las comunas de Quintero y Puchuncaví, quienes presentaron malestares físicos relacionados con intoxicaciones.

“Nosotros vamos a bloquear la entrada y acceso de todas las divisiones de Codelco. Hemos iniciado también contacto con la gente de los puertos y debería también detenerse la circulación de barcos que trasladan concentrado, y estamos haciendo todo de acuerdo a lo planificado. El paro de Codelco va sí o sí esta semana”, ratificó el dirigente sindical.

La movilización de los trabajadores es motivada por el cierre de la fundición y para ellos los problemas ambientales del complejo industrial se solucionan con una fuerte inversión en mejoras tecnológicas. En efecto, según el presidente de la FTC, la organización sindical más grande de la cuprera estatal, con el cierre progresivo de la fundición no sólo se perderán 350 puestos de trabajo, sino que también más de 1.700 trabajadores indirectos podrían perder su fuente laboral.

“Las reuniones con el gobierno ha sido más de lo mismo. Estamos esperando de verdad que se genere un gesto de parte de las autoridades. Se ha comentado por los pasillos que nos pueden invitar a una reunión hoy, pero no nos ha llegado ninguna invitación por ahora”, acotó Pantoja.

“Nosotros queremos resolver el problema puntual y es la contaminación hoy del complejo industrial. Ese problema se resuelve con los US$54 millones en inversión y luego veremos qué hacemos más adelante. Tenemos muchas opciones. Hacer un trabajo en conjunto y que nos permita tal vez llegar al mismo objetivo, porque puede que ya no dé más Ventanas y en algún minuto se tenga que cerrar. Nadie dice que sí o que no, lo que decimos es que hoy se requiere la inversión para sostener la fundición los próximos años” complementó.

“A la fecha no están llamando a formar ninguna mesa y hoy el presidente del directorio (Máximo Pacheco) manda una carta al sindicato 1, 2 y 3 de Ventanas y este es un problema mayor. La ministra del Medio Ambiente, ella habla de una megafundición y ya no estamos hablando del cierre de Ventanas, estamos hablando del cierre de Caletones, Potrerillos y Chuquicamata. Este es un tema gravísimo. No lo decimos nosotros, lo dijo la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas”, acotó.