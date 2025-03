Primera reacción al alza: lo que se espera para las criptomonedas tras la orden de Trump de constituir una reserva en ellas

La criptomonedas vuelven a estar en el radar del Presidente de EE.UU., Donald Trump. Ya durante su periodo de candidato había dado señales de sus intenciones de institucionalizar los activos digitales mediante la creación de una reserva en ellos, algo que durante este fin de semana reafirmó.

Mediante su red social, Trump señaló ahora que “una Reserva Criptomoneda de EE.UU. elevará esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la Administración Biden, por lo que mi Orden Ejecutiva sobre Activos Digitales ordenó al Grupo de Trabajo Presidencial avanzar en una Reserva Estratégica Criptomoneda que incluya XRP, SOL y ADA”.

“Me aseguraré de que Estados Unidos... es la capital mundial de las criptomonedas. ¡ESTAMOS HACIENDO A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ! Y, obviamente, BTC y ETH, como otras criptomonedas valiosas, serán el corazón de la Reserva. ¡También me encantan Bitcoin y Ethereum!”, agregó el primer mandatario.

El anuncio dio un nuevo impulso a las criptomonedas. Según María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, tras la comunicación el Bitcoin experimentó un alza de aproximadamente un 9%, acercándose a los US$ 93.000, mientras que Ethereum registró un incremento de 12%, alcanzando los US$ 2.500. “En el caso de XRP, el activo mostró un repunte de 30%, superando los US$ 2,99, y Solana evidenció una subida de 20%, llegando a los US$ 168. Cardano, por su parte, se disparó más del 50%, situándose cerca de US$1”, detalla.

Fue el 21 de enero pasado cuando el Bitcoin llegó a su máximo histórico, al alcanzar los US$106.157, ante la expectativa de la llegada del gobierno de Trump. Sin embargo, desde entonces y hasta el viernes, había caído 20,5%, hasta US$84.381. A esta hora cotiza en US$93.557.

“La inclusión de estas criptomonedas en una política gubernamental genera expectativas sobre una mayor legitimidad y adopción en el largo plazo, lo que podría traducirse en mayor estabilidad y liquidez”, agrega Juppet.

“Lo más llamativo del anuncio es que, en un principio, se pensó que esta política estaría enfocada exclusivamente en Bitcoin. Por eso, el mensaje de ayer (domingo) sorprendió al mercado al incluir otras criptomonedas, lo que generó un impacto inmediato en sus precios”, dice Jaime Bünzli cofundador y CEO de Buda.

De acuerdo a Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, “el anuncio de Trump supone la compra activa de criptomonedas, lo que generaría un importante flujo de demanda”, a la vez que el optimismo del mercado también se basa en “las probabilidad que otros países puedan tomar medidas similares, lo que daría mayor respaldo a las criptomonedas”.

Bünzli cree que “si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda con mayor adopción institucional y la más utilizada como reserva de valor, Ethereum y otras criptomonedas incluidas en la política también han mostrado fuertes reacciones en el mercado. Esto refleja la expectativa de que su adopción podría crecer significativamente bajo esta nueva estrategia”, y que “la decisión de EE.UU. podría marcar un precedente global, incentivando a otros países a explorar políticas similares y generando un impacto positivo en todo el ecosistema cripto”.

Para Joel Vainstein, cofundador de Orionx, “mientras Bitcoin y Ethereum ya han sido legitimados a nivel institucional a través de vehículos financieros como los ETFs al contado, la inclusión de Ripple, Solana y Cardano en esta estrategia sugiere un reconocimiento de su utilidad dentro de un marco más amplio de transformación digital, posicionándolos como pilares tecnológicos clave en la evolución hacia un sistema financiero más moderno, interoperable y descentralizado”.

Respecto de los activos que podrían verse mayormente beneficiados, Vainstein comenta que Bitcoin y Ethereum, con su consolidado posicionamiento de reserva de valor, serían los principales favorecidos si EE.UU avanza, en tanto “Ripple (XRP) podría ganar protagonismo por su eficiencia en pagos transfronterizos, un área donde su tecnología ha demostrado ser más eficiente que los sistemas bancarios tradicionales. En cuanto a Solana y Cardano, su papel es un poco más incierto”.