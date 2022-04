Pymes molestas con gobierno de Boric: fueron excluidas de viaje a Argentina y envían carta al mandatario para que las reciba

Las pequeñas y medianas empresas no están conformes con la relación que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric con sus representados. Si bien el principal vínculo con el Ejecutivo ha sido a través del Ministerio de Economía, al interior de las “clásicas” pymes sienten que sus planteamientos no han sido escuchados, y que tampoco se les pidió alguna opinión sobre qué medidas podrían ser incluidas en el plan de recuperación inclusiva que se apresta a anunciar el Ejecutivo, por lo que no tiene certeza de que las disposiciones que se incluyan sean las que requiere su sector.

Además, critican que para el primer viaje internacional del presidente Boric a Argentina no los hayan invitado, lo que aumentó la molestia al interior de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile.

El vicepresidente de Conapyme y presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya, señala que “le hicimos saber nuestra molestia al ministro de Economía. Invitaron a los mismos de siempre, a los grandes empresarios”.

Araya puntualiza que “le enviamos una carta al Presidente Boric para que nos reciba. Tenemos muchos temas para plantearle. La última vez que nos recibió fue en La Moneda Chica y desde ahí que no hemos tenido ningún acercamiento con el Presidente”.

La misiva

La misiva enviada a fines de la semana pasada, está firmada por diez gremios y asociaciones representantes del sector de los emprendedores y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: “Junto con saludarlo y expresarle nuestras sinceras felicitaciones por encabezar el gobierno en un momento histórico para nuestro país, los gremios abajo firmantes, venimos a solicitarle una reunión para compartir con usted, en primera persona y de forma colaborativa, la realidad, anhelos e inquietudes de nuestros representados, muchos de los cuáles tienen sentido de urgencia”, plantea de entrada.

Agrega que “somos parte del tramado social con mayor capilaridad del país, agrupando a cerca de 850.000 emprendimientos, todos del ecosistema de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) de rubros transversales desde comercio minoritario, camioneros, ferias libres, jardines infantiles, gimnasios hasta cultura y entretenimiento y contamos con la base social de trabajadores más importante de Chile”.

Y afirman que “nuestra solicitud tiene una necesidad de suma urgencia debido que aún no se ha puesto en marcha la mesa comprometida por su excelencia el día 12 de enero del presente año, cuando usted ostentaba el cargo de presidente electo. Asimismo, hubo una solicitud al ministro de Economía de articular una mesa específica para la reactivación y fomento de las economías presenciales”.

En concreto, la carta apunta a que esperan solucionar la crítica situación que arrastran desde la pandemia y que ahora señalan se complejizará por el “frenazo económico”, producto del alza en la tasa de interés, la que provocará un encarecimiento del acceso al capital, de los créditos y líneas de crédito.