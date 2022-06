¿Qué en paz descansen los ESG?

Anne Simpson, líder de sustentabilidad de un importante fondo de pensiones inglés y activa promotora de las causas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), dejó perplejos a los asistentes en un reciente evento cuando dijo que era tiempo que los ESG descansen en paz (QEPD). En estas últimas semanas leímos un tweet de Elon Musk tratando a los ESG de una estafa, después que el S&P500 ESG Index dejara a Tesla afuera, mientras Exxon se mantenía adentro del listado. El líder global de inversión sustentable del banco HSBC, también sorpresivamente hizo una fuerte crítica, describiendo el cambio climático como una hipérbole, donde se exageraban sus impactos. Tampoco podemos olvidar a Desiree Fixler, líder de inversiones ESG del DWS (importante fondo inversión alemán) cuando fue muy crítica con su empresa y sobre el real impacto de sus inversiones ESG. La semana pasada; el CEO de DWS, experimentó una redada policial la cual buscaba pruebas que demostrarán que sus inversiones sustentables no eran tan sustentables como se declaraban. Blackrock, uno de los primeros fondos de inversión globales en impulsar la inversión responsable, hoy habla de un cambio en la ecuación y de no apoyar muchas de las peticiones de los accionistas en temas de cambio climático ya que estaban siendo muy extremas. El Security Exchange Commission de Estados Unidos, anunció que revisará con lupa lo que realmente hay detrás de las inversiones con la denominación de ESG. Se acusa a algunos CEO de irse por el camino más fácil y popular de discursos de salvar el mundo más que explicar de cómo llegar a los resultados. Y para finalizar con esta debacle; el flujo hacia fondos ESG en este primer trimestre del 2022 retrocedieron a niveles del 2020 cuando por años venían al alza. Y entonces, ¿volvemos atrás?

Esta pregunta me recordó la película “Retroceder nunca, rendirse jamás”. Para aquellos que ven los ESG solo como una iniciativa de un grupo activista salvadores del mundo o como un indicador más y discutible, sin duda que se verán tentados a retroceder. Dejando los acrónimos de lado, las empresas que no optimicen su valor sin considerar en su propia estrategia aspectos sociales, ambientales y de gobernanza, no existirán en el futuro. Podemos discutir que tan cercano está ese futuro pero hoy son los propios ciudadanos, proveedores, comunidades, colaboradores y un grupo amplio de accionistas que van definiendo la velocidad al cambio. Volviendo a Anne Simpson, su QEPD ESG no era un llamado a su término; todo lo contrario, era más bien un llamado a elevar la vara colocando al ser humano aún más en el centro. Ah… y el ejecutivo de HSBC fue suspendido.