Qué significa el acuerdo Apple-OpenAI para cuatro titanes de la tecnología

El acuerdo de OpenAI con Apple está sacudiendo el equilibrio competitivo en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

El nuevo pacto, anunciado el lunes, otorga a la startup un papel importante en el impulso de Apple para llevar la IA a su vasta población de usuarios. Al mismo tiempo, el rival de Apple, Microsoft -el socio tecnológico más importante de OpenAI-, también está tratando de avanzar en el campo de la inteligencia artificial de consumo. La colaboración entre OpenAI y Apple supone un revés para Google, que durante mucho tiempo ha pagado a Apple miles de millones de dólares al año por ser su herramienta predeterminada para las búsquedas en Internet.

El acuerdo ayuda a reforzar la posición de OpenAI en la vanguardia del auge de la IA generativa y supone una victoria para el director ejecutivo, Sam Altman. Semanas antes de asistir al anuncio de Apple el lunes, Altman estaba en una conferencia de desarrolladores de Microsoft en la que “Microsoft Loves OpenAI” (Microsoft ama OpenAI) aparecía en una pantalla con la palabra “love” (amor) representada por un corazón azul.

Lo que implica para Apple

El uso de OpenAI ofrece a Apple la oportunidad de acercar la inteligencia artificial a las masas. También puede ayudar a Apple a vender más teléfonos y restaurar la reputación de su asistente de voz, Siri, a medida que desarrolla sus propios modelos de IA.

Las acciones de Apple subieron un 7% el martes, hasta US$ 207,15. Su valor de mercado aumentó en US$ 215.000, la mayor subida de su historia en un día, hasta alcanzar un máximo histórico al cierre de US$ 3,176 billones.

El papel de OpenAI en Apple es limitado. Se encargará de algunas funciones que la propia IA de Apple no puede realizar, como responder a consultas más complejas o redactar mensajes, con el permiso del usuario. El acuerdo con OpenAI apenas ocupó dos minutos en la presentación de casi dos horas que Apple hizo el lunes en su conferencia anual de desarrolladores.

Apple dijo que integraría su nuevo sistema de IA personalizada, apodado Apple Intelligence, con otros modelos de IA, incluidos los productos desarrollados por Google. Apple también está en conversaciones con otros proveedores de IA, comentaron personas familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, su presencia en el evento de Apple también brindó a OpenAI la oportunidad de que la empresa de tecnología de consumo más exitosa del mundo la promocionara como líder en IA generativa, lo que supone un respaldo implícito frente a Google, que ha pagado a Apple hasta US$ 20.000 millones al año por ser su motor de búsqueda predeterminado y es el mayor competidor de OpenAI y Microsoft.

“Queríamos empezar con el mejor”, sostuvo Craig Federighi, jefe de software de Apple, el lunes, añadiendo que OpenAI “representa la mejor opción para nuestros usuarios hoy en día”.

El acuerdo claramente se metió en la piel de un competidor de OpenAI: Elon Musk. Musk creó xAI el año pasado para competir con OpenAI y ha demandado a la empresa, de la que es cofundador, por desviarse supuestamente de su misión original al dar prioridad a los beneficios frente a la humanidad.

“¡Es patentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA y, sin embargo, sea de alguna manera capaz de garantizar que OpenAI protegerá tu seguridad y privacidad!”, aseguró Musk en X. Amenazó con prohibir el acceso de dispositivos Apple a sus empresas si la tecnología OpenAI se integra en los sistemas operativos de Apple.

Apple dijo que la información de sus usuarios no se compartirá con ChatGPT, que se ejecuta en los servidores de OpenAI. OpenAI no puede tomar huellas dactilares de las solicitudes de los usuarios ni ver todas las consultas que hacen.

Lo que implica para Microsoft

Microsoft ha invertido más de US$ 13.000 millones en OpenAI por lo que es esencialmente una participación del 49% en los beneficios de su rama con fines de lucro. Estos recursos han permitido a OpenAI desarrollar algunas de las herramientas de IA más potentes del mundo. La tecnología de OpenAI ayudó a Microsoft a adelantarse a sus rivales en la carrera de la IA.

Las condiciones de la asociación permiten a ambas partes llegar a acuerdos con otras empresas.

El acuerdo con Apple plantea interrogantes sobre el estado de la asociación entre OpenAI y Microsoft, qué tipo de acceso exclusivo tiene Microsoft a la tecnología de OpenAI y cómo influirá el nuevo acuerdo en la vieja ambición de Microsoft de desarrollar productos de inteligencia artificial para el consumidor.

Un representante de OpenAI se rehusó a describir las diferencias entre los acuerdos de Apple y Microsoft. Los representantes de OpenAI y Apple omitieron comentarios sobre los detalles del acuerdo de sus empresas.

Como mayor inversor, Microsoft obtiene acceso anticipado a los modelos más recientes de OpenAI y tiene cierta visibilidad sobre el funcionamiento interno de su código. Apple consigue ahora un acceso especial a la tecnología de OpenAI, según una persona relacionada con el asunto.

La unión de OpenAI y Microsoft ayudó a ambas empresas a contrarrestar el poder de Google, cuya fortaleza en búsquedas e IA las amenazaba a ambas. El año pasado, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, indicó a un periodista que esperaba que la búsqueda Bing, impulsada por IA, hiciera por fin “bailar” a Google.

Microsoft también espera utilizar la IA para ganar terreno en el mercado de los computadores personales. El mes pasado, presentó una nueva línea de computadores personales que utilizan modelos de IA más pequeños que se ejecutan en un chip de IA personalizado que puede generar imágenes y realizar funciones de búsqueda avanzadas.

Algunos dentro de Microsoft ven la alianza Apple-OpenAI como otro obstáculo a sus esfuerzos por desarrollar productos de IA de consumo exitosos. Nadella y Microsoft han apostado miles de millones de dólares y las marcas más importantes de Microsoft a la tecnología de OpenAI.

“Tiene que ser una sensación de hundimiento después de todo lo que ha hecho por OpenAI”, afirmó Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management.

Microsoft ha estado trabajando con nuevos socios de IA. El año pasado cerró acuerdos con Meta y Mistral AI, que crean sistemas de IA de código abierto. A principios de este año, Nadella contrató a Mustafa Suleyman, un antiguo ejecutivo de DeepMind que dirigió otra startup de IA, Inflection, para liderar los esfuerzos de Microsoft en IA de consumo.

El posible aumento del uso de la tecnología de OpenAI gracias a la asociación con Apple podría significar más ingresos para Microsoft, que aloja el software de la startup exclusivamente en su nube Azure.

Lo que implica para Google

El acuerdo podría beneficiar a Microsoft al abrir una brecha entre Apple y Google, el rival más directo de Microsoft en IA. Desde 2003, Apple ha hecho de Google el motor de búsqueda por defecto en su navegador Safari. La capacidad de Siri de redirigir a los usuarios a ChatGPT para algunas consultas, pone en peligro el tráfico de Google.

Poco después del lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, Federighi, de Apple, y su vicepresidente senior de IA, John Giannandrea, empezaron a explorar cómo utilizar ChatGPT dentro de los productos de Apple.

Apple intensificó su trabajo para incorporar la IA generativa en sus productos a partir de principios de 2023. Apple también está trabajando en su propia tecnología similar a ChatGPT, según personas familiarizadas con los planes.

La versión de ChatGPT disponible para todos los usuarios de Apple será, por defecto, la gratuita. Sin embargo, los usuarios de Apple pueden conectarlo a su suscripción premium de ChatGPT, que enviará datos a OpenAI.

Google, por su parte, se ha trenzado en una batalla con OpenAI para desarrollar y vender sistemas de IA de última generación. En el pasado, a Google le molestaban los esfuerzos de Apple por alejar a los usuarios de su motor de búsqueda.

“No cabe duda de que Google se mantendrá alerta”, aseguró Annette Zimmermann, vicepresidenta de Gartner que se ocupa de la IA.

Lo que implica para Altman y OpenAI

Integrar su producto ChatGPT en la oferta de Apple da a OpenAI, que afirma tener unos 100 millones de usuarios semanales, acceso a un universo de usuarios potenciales mucho mayor del que tiene, incluso después de su meteórico despegue. Apple aseguró que en todo el mundo se utilizan unos 2.200 millones de sus dispositivos.

La presencia de OpenAI en un gran evento de Apple es una especie de regreso a casa para Altman, que admira desde hace tiempo a la empresa y a su fundador, el fallecido Steve Jobs. En 2008, Altman, que entonces tenía 23 años, vestía unos jeans desteñidos y un polerón rosa intenso sobrepuesto a otro verde lima, habló en el evento de Apple para promocionar su servicio de localización Loopt.

El dominio de Apple en la tecnología de consumo encaja con la ambición de Altman de que OpenAI desarrolle productos del estilo de ChatGPT, que sean atractivos para la gente corriente. Altman también ha estado trabajando en un dispositivo personal impulsado por IA con la ayuda del antiguo diseñador de Apple, Jony Ive.

Esta semana Altman se sentó con funcionarios actuales y anteriores de Apple junto con otros dos ejecutivos de OpenAI, Brad Lightcap y Greg Brockman. El trío fue visto charlando con ejecutivos de Apple antes del evento.

News Corp, propietaria del Wall Street Journal, tiene un acuerdo de licencia de contenidos con OpenAI.