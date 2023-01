Querella por quiebra fraudulenta: Juan Domingo Acosta asume defensa de principal socio de Claro Vicuña Valenzuela

El 5 de enero pasado, la liquidación de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) llegó a la justicia penal. Ese día Vantrust Capital Administradora General de Fondos S.A. interpuso una querella contra los directores y socios de la compañía Gustavo y Daniel Vicuña Molina, Vicente Claro, Alfonso Molinare y Patricio Eguiguren, y el gerente de finanzas, Guillermo Rodríguez.

En la acción judicial se pidió investigar el presunto delito de “quiebra o liquidación fraudulenta” y de “administración desleal de patrimonio ajeno”. Los acusó de “ocultamiento sistemático de información” para no detallar la real situación de la empresa.

El 9 de enero, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella. Y comenzó a prepararse la artillería legal.

Vanstrust está siendo representado por la abogada Catherine Lathrop. Y faltaba el otro lado.

El 12 de enero, uno de los socios principales de CVV, Gustavo Vicuña Molina, firmó un mandato judicial ante la Octava Notaría de Santiago, con el abogado Juan Domingo Acosta. Quien también asumió la defensa del gerente de Finanzas, Guillermo Rodríguez. “En mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo como patrocinante y apoderado de don Gustavo Benjamín Vicuña Molina y de do Guillermo Augusto Rodríguez Salgado”, se lee en un escrito que ingresó Acosta el 13 de enero al tribunal.

La familia Vicuña tiene casi el 38% de la empresa. Vía Inversiones Sauzalito, Gustavo Vicuña Salas y sus hijos (88 años) tienen el 21,9%. Mientras que Vicuña Molina, posee más del 15,6%, a través de otra sociedad.

Juan Domingo Acosta es un abogado conocido en la plaza local. Con más de 30 años de ejercicio, hoy es el socio fundador de Acosta & Cia. Sus últimas apariciones han sido en representación de LarrainVial, en un caso de lavado de activos que se fragua en la Fiscalía Centro Norte. En la acción, la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella, representada por el exfiscal Carlos Gajardo, acusa a la corredora de “blanquear” más de $1.700 millones.

“Estamos muy tranquilos, en el sentido de que aquí no existe ninguna responsabilidad de parte de LarrainVial en estos hechos. Estimamos que la fiscalía se ha equivocado, nosotros hemos oportunamente acompañado un conjunto importante de antecedentes que dan cuenta de que aquí no ha habido negligencia de ningún tipo, y menos aún la negligencia que reprocha la fiscalía”, ha señalado el abogado.

Acosta a su vez ha sido el abogado del ex presidente Sebastián Piñera en varios procesos. En 2019, sería su representante en la fallida acusación constitucional que impulsó la oposición en su contra. Además fue su abogado en el caso Lan en 2007, en el que Piñera terminó siendo multado por no cumplir el deber de abstenerse de comprar acciones; y actuó como abogado de Bancard, el family office del ex mandatario, en la causa por la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar.

Además, representó a Nicolás Noguera, entonces gerente general de Bancard, en el caso SQM; y en la primera administración de Sebastián Piñera defendió al entonces ministro Rodrigo Hinzpeter en dos acusaciones constitucionales.

Años antes, en 2008 Acosta fue el defensor de Cruz Verde en el caso de colusión de las farmacias. Y anteriormente, integró la Comisión para el Estudio de la Reforma Judicial en 1991, y del Foro Anteproyecto del Nuevo Código Penal en 2005. Tras lo cual, en 2012, integraría la Comisión para estudiar modificaciones a esa reforma.

En la defensa de Gustavo Vicuña, Acosta delegó poder en otros integrantes de su estudio: Alberto Aguilera, José Miguel Morales y Christian San Martín.