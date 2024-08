Reforma previsional: Demócratas y Amarillos se reúnen con el ministro de Hacienda y plantean temas para avanzar y otros a revisar

Durante la tarde de este lunes representantes de Demócratas y su equipo técnico, además de dos expertos de Amarillos por Chile, se reunieron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; para abordar temas relativos a la reforma previsional.

Por parte de Demócratas, a la cita acudieron los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además de sus expertos en pensiones: el exdiputado y expresidente de la DC, Fuad Chahín; y el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive. Por parte de Amarillos, en tanto, acudieron dos de sus expertos: el economista y académico FEN de la Universidad de Chile, Álvaro Clarke; y el economista y exdirector de Presupuestos, José Pablo Arellano.

La idea de la cita era analizar los temas que han estado en el debate en el marco de la tramitación de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, teniendo como base el protocolo de tramitación que anunció la semana pasada el gobierno, así como presentar propuestas en algunos puntos en los que dichos partidos políticos no están de acuerdo.

El senador Walker afirma: “Valoramos el protocolo, pues recoge varias de las propuestas que como Demócratas hicimos en agosto de 2023, y las que hemos trabajado junto a Amarillos. Resulta fundamental aumentar la densidad de cotización, la competencia y la rentabilidad de los fondos, para mejorar las pensiones actuales y futuras. Con ese propósito, parece interesante la fórmula del bono de reconocimiento, que se exprese en mejorar la tasa de reemplazo al momento de jubilar. Subsiste sin embargo una legítima duda en relación a quien soporta finalmente su financiamiento: si el trabajador, el empleador, o el Estado, duda que deberá despejarse en la tramitación”.

El senador también explica que “le hemos planteado al ministro Marcel dudas sobre el aumento del tope imponible, pues junto con importar un mayor esfuerzo al empleador, significará menor liquidez a la clase media, y su posibilidad, por ejemplo, de financiar el dividendo para financiar la casa propia”.

Por su parte, la senadora Rincón comenta que “hemos tenido una buena reunión, junto al equipo técnico de Demócratas y Amarillos que está revisando el tema de pensiones, el ministro y la subsecretaria de Hacienda. Creemos que hay puntos que se van despejando y que significan un importante avance, mientras otros deben ser revisados y aclarados. Abordar la inequidad que hoy existe respecto de las mujeres y que en la licitación se considere no solo las comisiones, sino que también la rentabilidad de quienes administran los ahorros y los aportes es muy relevante para tener buenas pensiones”.

La senadora de Demócratas agrega que “un punto que nos parece fundamental, y así se lo expresamos al ministro, es que se deben analizar los efectos e impactos de aumentar el tope imponible, pues ello no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también influye en otros puntos, como la liquidez de las personas, y con ello, la disponibilidad de recursos para abordar el copago y seguros complementarios en salud, lo que para la clase media y profesionales y técnicos no es un tema menor. Además, creemos que debe mirarse con detención la gradualidad en la implementación del 6% de cotización , pues en las pymes esto es un tema que genera impacto y no es menor”.

Los planteamientos

Desde Amarillos y Demócratas transmitieron al ministro Marcel que el objetivo es mejorar las pensiones y que apoyarán todo acuerdo transversal en materia previsional, con números que lo respalden. Reconocieron que se han acogido ideas que han propuesto ambos partidos desde el año pasado, pero reconocieron que aún queda espacio para mejorar las medidas.

Bajo este escenario, propusieron avanzar en lo que haya acuerdo transversal y analizar los puntos en donde los datos y números pongan el aumento de las pensiones presentes y futuras en el centro.

Así, plantearon algunos puntos en los que consideran que hay que avanzar. Primero, mencionaron que es necesario un aumento de cotización, porque es fundamental más ahorro para mejorar las pensiones. Al respecto también plantearon que hay que considerar medidas para el combate de la informalidad y mecanismos claros para trabajadores independientes, reconociendo el nuevo mercado laboral.

En segundo lugar, respaldaron que hay que aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), excluyendo al 10% de mayores ingresos. En ese sentido, también señalaron que hay que buscar reajustes automáticos de la PGU con parámetros objetivos y conocidos. Así como permitir que haya compatibilidad para recibir la PGU y otras pensiones, como las reparatorias o de invalidez, para una real seguridad social.

En tercer lugar, sobre los fondos generacionales, plantearon que son partidarios de hacer mejoras para aumentar la rentabilidad de los ahorros previsionales, donde se puede hacer una consulta al Consejo Fiscal Autónomo y al Banco Central, usando la institucionalidad actual.

El cuarto punto que abarcaron fue sobre solidaridad. Acá afirmaron ser partidarios de compensar la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres; así como revisar mecanismos para cotizantes con más años de cotización.

En quinto lugar, sobre mejorar la administración y competencia en la industria, aseguraron estar de acuerdo, y que se puede regular y limitar comisiones de intermediación. También propusieron crear una AFP estatal y cooperativas de inversión previsional.

El sexto punto que abordaron fue respecto de las licitaciones. Acá plantearon revisar el criterio de adjudicación en SCOMP; que haya licitaciones no sólo por comisiones sino también por rentabilidad; y que exista una limitación de participación de mercado en cuanto asegure una competencia justa.

Como séptimo punto a avanzar, hablaron de las mejoras institucionales. Al respecto, propusieron que hay que fortalecer la institucionalidad, pero cuidando costos fiscales futuros, así como simplificar y fortalecer la cobranza al menor costo posible para el Estado. También señalaron que hay que avanzar en mejorar las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Pensiones.

Puntos para revisar

Pero también mencionaron seis puntos que creen que se deben revisar. Primero, el aporte reembolsable del 2% de cargo del empleador. Acá explicaron que falta más información sobre la garantía que será transitoria por 20 años y respecto del fondo de compensación, la implementación, la devolución del préstamo de los trabajadores al Estado y datos sobre su sostenibilidad fiscal.

El segundo punto que creen que falta revisar es sobre el tope imponible, respecto del cual creen que hay que estudiar su eventual impacto negativo en el ahorro, salud, empleo y movilidad.

Como tercer punto a revisar mencionaron la estabilidad futura de las pensiones, donde creen que hay que evaluar mecanismos como el seguro de longevidad u otros análogos.

En cuarto lugar, creen que hay que revisar la idea de separación de funciones de las AFP que impulsa el gobierno, y tal como lo dijo la mesa técnica, sería mejor no hacerlo, puntualizaron, evitando reformas que signifiquen pérdida de know-how, riesgos operacionales y pérdidas de rentabilidad de los ahorros de los trabajadores.

El quinto punto a revisar que propusieron es respecto de la recaudación y cobranza, donde hablaron de fortalecer mecanismos como Previred, sin institucionalidad nueva.

El sexto punto versó sobre las inversiones y la necesidad de asegurar la mejor rentabilidad al ahorro de los trabajadores.