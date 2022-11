Reforma previsional: Repetto no ve como “buena idea” financiar aumento de pensiones vía impuestos y califica discusión de “tramposa”

La economista Andrea Repetto abordó este jueves la propuesta de reforma a las pensiones, centrando su análisis en los modelos que se discuten sobre si destinar el aumento de 6% de la cotización a las cuentas individuales o bien al fondo común que propone el Ejecutivo.

Si bien Repetto remarcó que el ahorro intergeneracional funciona como un “seguro social”, aseguró que ante la pregunta de “si la cuenta individual es menos mala que lo otro, y si vamos a financiar más pensiones hoy día a personas que no acumularon por su cuenta, o que están al borde de jubilarse y no alcanzaron a hacerlo, tenemos que traer recursos de alguna parte”.

En esa línea, la economista recordó que “muchos dicen que hay que traerlos de fondos generales ya que es menos distorsionador, y eso no es tan cierto”.

“De partida, necesitamos traer más recursos de alguna parte; si no es de cotizaciones, de dónde las traemos, ¿de subir el impuesto a las utilidades de las empresas? El próximo presidente de la CPC lo sugirió y yo creo que eso no es tan buena idea. Todo lo contrario, quizás estamos pasados de largo un poquitito en cuanto a esa tasa de impuestos a las empresas, que habría que reducirla”, señaló Repetto.

Para la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, otra alternativa sería ampliar la base tributaria y gravar a los tramos exentos del impuesto a la renta, pidiéndoles “a los trabajadores que tienen ingresos por debajo de los $ 700 mil que empiecen a participar, y bueno, cotizar es eso”.

05/11/2021 FOTOGRAFIAS A ANDREA REPETTO Mario Tellez / La Tercera

Por eso, aseguró que “es un poquito tramposa esa discusión por ese lado, en el sentido de que hay que traer recursos y esos recursos sí van a generar alguna distorsión y no es gratis”.

Al respecto, señaló que subir impuestos a la empresas llevaría a un escenario donde “si es menos atractivo invertir, va a hacer menos empleo, entonces cuando decimos que financiemos con fondos generales, bueno dime cuál es la nueva fuente que tienes que subir, porque con los fondos generales que tenemos hoy día no alcanzan para financiar esto”.

Por eso, argumentó que “la otra alternativa es hacerlo con esta cotización, que es el equivalente a reducir el exento. (...) En los dos casos, van a ser exactamente iguales”.

Efectos en el mercado laboral

La economista también centró su análisis en los efectos que la reforma previsional tendría en el mercado laboral, donde los cálculos del Ejecutivo apuntan a un aumento en el empleo formal. Al respecto, Repetto recordó que un estudio realizado en 2017 por el Banco Central, respecto a la propuesta de reforma que proponía por entonces Michelle Bachelet en su segundo gobierno, y que avalaría dichas estimaciones.

“Hay un trabajo del Banco Central de 2017 en que hace justamente estas estimaciones, con un modelo macro bien sofisticado, a lo Banco Central, en que (...) el resultado de esas dos cosas es que el efecto es prácticamente el mismo, el efecto sobre el empleo, me atrevería a decir, es casi nulo. En el largo plazo no pasan cosas, tenemos esta transición entre medio, pero en el largo plazo da lo mismo una o la otra, y en esos efectos negativos de mayores costos salariales se compensan con que vamos a tener mayor ahorro, y va a haber algún efecto en el PIB”, remarcó.

En su análisis, Repetto también recordó que la implementación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) no ha generado mayores efectos en el mercado laboral. “Lo que importa es si lo haces gradual, si lo haces de a poco, que es básicamente como lo hace el SIS, que puede de un año a otro cambiar medio la prima, entonces es un efecto que no se ha notado en el empleo, lo hemos hecho muchas veces y no se ha notado en el empleo”, enfatizó.