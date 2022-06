Retraso en tramitación de proyecto de inexpropiabilidad de fondos tensa los ánimos en la Cámara: oposición pedirá censura de Karol Cariola

A inicios de mayo fue cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados empezó a poner en tabla la reforma constitucional que en abril ingresó el gobierno al Congreso para garantizar que los fondos de pensiones no se puedan expropiar por ley. Pero hasta la fecha la iniciativa no ha tenido mucho avance.

El 4 de mayo, cuando partió la tramitación del proyecto, fue a presentarlo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. El 11 de mayo hubo otra sesión donde estuvieron presentes nuevamente el titular de la Segpres, además de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Desde entonces no ha ocurrido mucho más, pese a que se ha puesto en segundo o tercer lugar de la tabla prácticamente todos los miércoles. Justamente ello generó una discusión este miércoles al interior de la Comisión que la tramita, tensando los ánimos al final de la sesión. Tanto así, que desde Chile Vamos y el Partido Republicano pedirán la censura de la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC), según adelanta el diputado Jorge Alessandri (UDI).

En la ocasión, acudieron a exponer dos expertos sobre la iniciativa. Antes de eso, el diputado Alessandri solicitó el cierre del debate y que el proyecto se votara en general. El diputado Marcos Ilabaca (PS), quien se encontraba reemplazando a la diputada Cariola en ese momento en la presidencia, dijo que primero escucharían las audiencias, dado que los invitados estaban esperando hacía tres sesiones para exponer, y que luego se procedería a votar si se cumplían las condiciones del reglamento.

Una vez que terminaron las exposiciones, llegó una petición por escrito del diputado Alessandri para cerrar el debate y votar la idea de legislar. El secretario de la instancia señaló que se cumplían las condiciones al respecto, dado que ya 10 diputados habían intervenido durante la sesión.

Pero en ese momento llegó la diputada Cariola. Hubo conversaciones fuera de micrófono con otros parlamentarios y el secretario, mientras en paralelo Alessandri insistía en que se cumplían los requisitos para poder votar y recordaba que este proyecto fue “la primera urgencia que ingresó el Presidente de la República” cuando asumió.

Frente a ello Cariola le respondió que “tenemos comprometidas y solicitadas varias audiencias para este proyecto”, por lo que “la verdad de las cosas es que cerrar el debate ahora, a mí me parece... diputado Alessandri, entiendo el punto. Lo que podríamos hacer es tratar de acelerar el debate en función de los compromisos que ya tenemos con las audiencias. Le pediría reconsiderar la misma línea que hemos venido haciendo con otros proyectos de ley, en que el ánimo acá de ninguna manera es retrasar la tramitación, pero sí al menos escuchar las audiencias que están comprometidas”.

Alessandri reiteró que se cumplían las condiciones para votar, tal como lo había comprometido Ilabaca al inicio de la sesión. “Le pido presidente que lo ponga en votación”. Luego hubo un intercambio de palabras y se acabó la hora para la cual habían citado, por lo que Ilabaca pidió la unanimidad para prorrogar de la sesión. No se dio la unanimidad, con lo cual la cita quedó hasta ahí.

Consultado al respecto, el diputado Alessandri señaló: “Estamos en junio. Hoy se cumplían las exigencias del reglamento para votarlo en general, que es una primera etapa de lo que hace la Comisión. El diputado Ilabaca, presidente accidental reemplazando a la diputada Cariola, anunció que se escucharían las últimas dos exposiciones y después se votaría. Cumplido eso, y después de todos los filibusteros, y rellenos y preguntas para empatar tiempo, llegamos al momento de la votación, irrumpió la diputada Cariola que había estado fuera, y se opusieron a la votación”.

Y agrego que “yo les decía: si no quieren que se protejan los fondos de los trabajadores, díganlo, pero no empaten el tiempo, no falten al reglamento, porque nosotros tenemos el derecho a que se vote y la ciudadanía a saber”. Por lo mismo, anticipó que “vamos a censurar a la presidenta, y le vamos a advertir a los otros diputados, porque Karol Cariola es la persona que asume la presidencia de la Cámara en octubre, por tanto, es importante que todos los diputados sepan como actuó en una Comisión, ignorando el reglamento, y si esa va a ser su actuación también cuando presida la testera”.

