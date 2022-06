Gonzalo Sanhueza y alza del dólar: “El BC está en una situación muy difícil. Se le pasó el momento de la intervención verbal y va a tener que intervenir directamente”

El dólar no ha detenido su escalada en los últimos días. Hoy se sitúa en un nuevo máximo histórico y se encamina a su mayor alza mensual en más de una década. Ante ello, el economista y socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza, dijo que el tipo de cambio no tiene techo dada la incertidumbre por el proceso constituyente, la reforma tributaria que será presentada este viernes y la no intervención del Banco Central (BC).

“En el mercado en la última semana la principal preocupación es la escalada que ha tenido el tipo de cambio y esto tiene que ver mucho con las declaraciones que hizo el Banco Central, en que le bajó el perfil a una eventual intervención. La semana pasada hubo declaraciones de consejeros explicando que la depreciación en ese momento se justificaba en los anuncios de los bancos centrales de los países desarrollados, que iban a subir la tasa de interés, y daban a entender que era una situación como de equilibrio. Creo que eso le quitó el techo. Los especuladores toman posiciones y ellos piensan que si el Banco Central puede intervenir eso los limita, pero cuando dice que no va a intervenir, entonces no tiene techo el valor del dólar, y eso es lo que hemos visto”, dijo Sanhueza en el programa Información Privilegiada de Radio Duna.

Por otro lado, el economista señaló que el anuncio de Hacienda de venta de activos no ayudó a poner techo al dólar, porque eso requiere de los instrumentos del instituto emisor.

“Nunca Hacienda ha sido el que interviene en Chile. Una intervención de ese tipo, con US$5.000 millones, no tiene ningún efecto. El Banco Central tiene dos o tres formas de intervenir en el tipo de cambio. Una, verbalmente, que es lo que siempre se hace primero, y esa es la que digo que fue en el sentido contrario. La otra forma es que puede vender dólares en el mercado, y la tercera es subir la tasa de interés. Cuando un Banco Central le dice al mercado, ‘ojo, que veo desalineado el tipo de cambio y puede que vaya a intervenir’, eso sí que al mercado le asusta y le preocupa, porque el Banco Central tiene muchos más instrumentos que los que puede tener Hacienda”, indicó.

Y agregó que “creo que fue una señal, pero Hacienda nunca ha tenido, y el ministro de Hacienda viene del Banco Central, nunca ha tenido el rol de intervenir. Hacienda sabe que cuando hace ese anuncio el mercado no se va a preocupar mayormente, porque US$5.000 millones no le pone ningún límite y no tiene muchos más instrumentos. El que tiene los instrumentos, el que tiene la capacidad de parar un proceso especulativo es el Banco Central. Cuando el Central hace un anuncio de que puede intervenir, el mercado se empieza a preocupar de que hay un techo a donde puede llegar el nivel del dólar. Pero el BC interviene en el otro sentido y dice no voy a intervenir, entonces sencillamente los especuladores no ven ningún riesgo”.

También explico que “hay fundamentos que tienen que ver con la incertidumbre. Los especuladores son personas muy informadas. Saben perfectamente que tenemos el proceso constituyente, saben que venía la reforma tributaria. La reforma tributaria viene con este impuesto a la riqueza, que es un impuesto que genera mucha incertidumbre en los dueños del capital. Los especuladores tienen elementos para pensar que se puede depreciar el peso chileno, y toman posiciones muy grandes y hacen ese movimiento muy rápido en el corto plazo. Lo único que los limita es que haya un Banco Central que les diga que ‘si vemos que el tipo de cambio está desalineado, vamos a intervenir’. Cuando el Banco Central dice lo contrario, dice que no lo ve desalineado y que no ve que haya que intervenir, entonces el único límite que tendrían los especuladores no lo están teniendo”.

Y enfatizó que “esta combinación de incertidumbre y un Banco Central pasivo, hace que la moneda se deprecie fuertemente. El nivel que está llegando es principios de los 90″.

Inflación

El economista planteó además que de continuar la escalada del dólar en Chile, habrá efectos sobre la inflación que ya está en su mayor nivel en casi tres décadas, lo que golpea principalmente a los sectores más vulnerables.

“Se ha seguido depreciando (el peso) porque los datos que salieron hoy en Chile son malos. Especialmente se acabó el boom del consumo, y eso es lo que el mercado lee y al Banco Central le va a costar más subir la tasa de interés. El mercado está leyendo que al Banco Central se le hace muy difícil usar ese instrumento. Si se sigue depreciando y se mantiene por semanas, va a tener dos efectos sobre la inflación. Primero, el efecto directo sobre elementos que son transables, el más directo sobre combustibles e inflación, pero también sobre las expectativas inflacionarias. Los agentes económicos lo que van a ver es que con este tipo de cambio más alto, va a haber más inflación y eso lo incorporan en las expectativas. Cuando se desanclan las expectativas inflacionarias es muy difícil parar la inflación. Creo que el BC está en una situación muy difícil. Se le pasó el momento de la intervención verbal y va a tener que intervenir directamente”, dijo Sanhueza.

Además no descartó una recesión en el país en los próximos meses, e indicó que “las recesiones son males necesarios. Cuando uno ha tenido una sobreexpansión de la economía como tuvimos el año pasado, producto del estímulo fiscal, del monetario, de los retiros, todo eso fue generando una sobre expansión de la economía y necesariamente vamos a tener que pasar por un periodo contractivo. Eso es inevitable para controlar este fenómeno inflacionario. No nos vamos a salvar de una recesión, porque va a ser la única forma de bajar esta inflación tan alta que tiene la economía chilena y que es lo que más afecta a los sectores medios bajos, porque los sectores medios altos se pueden proteger de la inflación”.

Nueva Constitución

El próximo 4 de julio la Convención Constitucional entregará el borrador de nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre. El economista planteó que son muchos aspectos los que generan incertidumbre y que de ganar el Apruebo la economía local se empobrecerá.

“En la nueva Constitución no es una cosa lo que genera incertidumbre, son muchas cosas las que generan ya no incertidumbre, uno sabe que si se aprueba el borrador eso va a tener un impacto muy importante en la inversión y el crecimiento en los próximos años. Es una Constitución que va a empobrecer a la economía chilena. Es una Constitución que tiene muchos elementos del resto de las constituciones latinoamericanas, y no hay ningún país latinoamericano que haya estado ni cerca del desarrollo”, afirmó.

El derecho de propiedad o el sistema político son algunos de los aspectos que a su juicio podrían tener un impacto negativo en el país.

“El sistema político es mucho más inestable, porque no están los balances, los contrapesos. En Chile lo que han funcionado son los contrapesos entre la Cámara y el Senado. Los sistemas de justicia que no te dan certeza respecto a que todos enfrentamos el mismo sistema judicial. Los derechos de propiedad que quedaron más debilitados, y cuando los derechos de propiedad quedan debilitados eso afecta fuertemente la inversión, y no solo de las empresas. Cuál va a ser el incentivo de los privados a tener otros bienes”, plateó Sanhueza.

Y remató diciendo que “cuando uno ve el conjunto, es una Constitución que va a terminar empobreciendo al país”.

Más en Pulso PM