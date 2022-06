Tasa de impuestos corporativos de Chile casi duplica a la de países con un nivel de desarrollo similar, según estudio

La tasa de impuestos corporativos de Chile es casi el doble que la de países que tienen un nivel de desarrollo similar, según un estudio comparativo realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Una de las conclusiones es que esto ha llevado a que el país pierda competitividad, además en el contexto de la nueva reforma tributaria que presentará el gobierno este viernes 1 de julio.

El reporte explica que “el desacople entre las tasas corporativas nacionales y las de otros países de nivel de desarrollo similar se observa al revisar la Tasa Corporativa Compuesta Promedio (EATR, por sus siglas en inglés), que entrega la OCDE. Esta tasa refleja la contribución en impuestos promedio que entrega un proyecto de inversión rentable, y por lo tanto toma en cuenta la depreciación, la estructura tributaria del país (si está integrada, semi-integrada o desintegrada) y las tasas corporativas”.

Además, consideró a países desarrollados que frecuentemente se utilizan como base de comparación con Chile, como Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Suiza, España, Nueva Zelandia, Noruega, Italia, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Australia, Austria y Canadá. El PIB per cápita de nuestro país equivale al 48% del PIB per cápita promedio de ese grupo de países desarrollados. Por lo mismo, para establecer el grupo de control, se tomaron los países cuyo PIB per cápita estuviera en un rango de entre el 45% y el 55% del PIB per cápita de los países desarrollados. Entre ellos están Bulgaria, Grecia, Kazajistán, Malasia, Panamá y Turquía.

La tasa corporativa efectiva compuesta (EATR) del conjunto de países desarrollados seleccionados bajó de 25,7% en 2017 a 23,9% en 2020; en los países de desarrollo similar a Chile, se mantuvo en 21,2% y, finalmente, en nuestro país, pasó de 36% a 37,9%.

“Vemos que Chile ha perdido competitividad en la atracción de capital en términos de tasa corporativa”, sostiene Juan Luis Correa, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la FEN de la Universidad Andrés Bello.

El estudio determinó, además, que se observa un resultado similar si se estudian las tasas corporativas que se cobran a las grandes empresas.

En ese sentido, los países desarrollados han ido reduciendo sus impuestos corporativos. En 1999, su tasa promedio era de 38% y el 2021 llegó a 25%. También se constata que las economías con un nivel de desarrollo relativamente similar a Chile cobran consistentemente una tasa corporativa con “descuento” respecto a los países desarrollados.

Chile, por su parte, ha tenido una trayectoria al alza en cuanto a los impuestos corporativos en los últimos años, los que se empinaron a un 27% en la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet. La tasa corporativa de Chile debiera ser de 22% para ser igual al promedio de los países de su mismo nivel de desarrollo, según establece el estudio.

“La reforma tributaria de 2014 definió que la tasa corporativa para las grandes empresas sería de 27%, pero que habría un par de años de adecuación. Como al invertir las empresas toman en cuenta la tasa corporativa de largo plazo, es esperable que las grandes inversiones se vieran afectadas ese mismo año o hasta el anterior, debido a las expectativas de que la presidenta Bachelet ganara su segundo mandato y cumpliera con su plan de gobierno. Así, simultáneamente, observamos el estancamiento del producto nacional, la caída en inversión y la caída en competitividad tributaria”, indica Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas.