Suecia se pone a la vanguardia de las monedas digitales estatales con eKrona

El Banco Central de Chile anunció hace unos días que está comenzando a evaluar la creación de un “peso digital”, en línea con lo que han planteado y están haciendo otros países.

Uno de esos es Suecia, que se convirtió en el primer país desarrollado en estrenar una “moneda digital emitida por un banco central” (CBDC, su sigla en inglés). Se trata de eKrona del Riksbank, que hizo su estreno a principios de este mes, poniéndose a disposición del público a través de ekrona.com, el sitio web creado por el gobierno que cuenta con la licencia exclusiva para emitir la moneda digital.

“Cumpliendo la visión establecida por el parlamento, nuestro objetivo es ser lideres mundiales adoptando la primera criptomoneda respaldada por el gobierno”, se lee en la mencionada página, donde además se detalla que la divisa “está disponible para compra y venta dentro de nuestro intercambio de criptomonedas totalmente regulado, así como para compras en tiendas en todo el mundo”.

Considerado un “orgullo” por el central sueco, su gobernador, Stefan Ingves, explicó en 2018 en la presentación formal del proyecto que “ahora el efectivo está siendo marginado en nuestra sociedad. No solo muchos restaurantes y cafés, sino también muchas tiendas, ya no aceptan efectivo. No puedes usar efectivo para pagar el estacionamiento de tu automóvil, pagar tus impuestos o comprar un boleto de autobús. Varios grandes almacenes están probando tiendas sin efectivo. Por tanto, debemos prepararnos para un futuro en el que casi todos los pagos se realicen por vía electrónica”.

De hecho, según GlobalData, Suecia ocupa actualmente el quinto lugar en el mundo entre los países que menos utilizan efectivo y se estaría encaminado para convertirse en “la primera sociedad verdaderamente sin efectivo para 2023″.

Stefan Ingves, gobernador del Sveriges Riksbank, partió en 2017 con el proyecto de eKrona.

Dado ese contexto, el Riksbank no estaba dispuesto a dejarle el camino libre a las criptomonedas. “Cuando algo se vuelve lo suficientemente grande, entran en juego cosas como los intereses de los consumidores y el lavado de dinero”, señalaba recientemente Ingves, planteando sus preocupaciones particularmente sobre el bitcoin.

Otro tipo de blockchain

Aunque hace uso de la tecnología blockchain, eKrona esta fuertemente ligada al banco central sueco, una diferencia fundamental con el resto de las criptomonedas, que se caracterizan por funcionar de manera descentralizada. Es más, esta divisa no se trata de una nueva moneda propia del país, sino que el “complemento digital del efectivo”, de manera que queda expresada en coronas suecas y figura en los balances del ente emisor nacional.

Para las definiciones más técnicas sobre su funcionamiento, el Riksbank realizó una serie de investigaciones que comenzaron en 2017 y que contaron desde 2020 con la asesoría de la consultora tecnológica Accenture.

Desde el punto de vista de Benoit Sureau, socio de PwC y experto en blockchain, este proceso de estudio han permitido que “Suecia haya proporcionado el más alto nivel de conocimiento técnico en su proyecto de moneda digital”.

En un reporte que destacaba al país que es parte de la Unión Europeo, pero no de la zona euro, como uno de los más avanzados en CBDC, el experto además detallaba que “en diciembre de 2019, el Riksbank probó billeteras electrónicas, tecnología de contabilidad distribuida y niveles de interoperabilidad entre los bancos participantes. A continuación, el Riksbank propuso que el Riksdag, el parlamento sueco, revisara el concepto de moneda de curso legal para otorgar al banco central más control sobre el dinero“.

En efecto, fue el poder legislativo el que consagró el lazo entre e-Krona y el Central, que explica su sitio web que la divisa digita está “cubierta por la obligación legal del Riksbank de luchar por un objetivo de inflación y, por lo tanto, un desarrollo estable del poder adquisitivo de la corona. Para los criptoactivos, no hay ningún estado que tenga estas responsabilidades”.

,