Superintendencia del Medio Ambiente: casi 60% de las denuncias ingresadas en diez años no cuenta con resolución final

El viernes de la semana pasada la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó su cuenta pública participativa 2023. En la actividad, realizada en la Universidad Católica de Temuco (UCT) con el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la superintendenta Marie Claude Plumer expuso un balance de su gestión.

En su presentación, la jefa del servicio informó que entre 2013 y 2022 la SMA acumula cerca de 27 mil denuncias y el 57% de ellas no cuenta con resolución final. Es decir, solo el 43% de los reclamos ingresados en dicho periodo tiene un pronunciamiento por parte del fiscalizador.

Durante 2022 la SMA recibió 5.955 denuncias a nivel nacional, siendo el año con el mayor número de reclamos desde su puesta en marcha. Hoy casi la mitad de las denuncias corresponde a ruidos molestos.

Entre las labores de la institución están la fiscalización de 17.911 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA); 13 normas de emisiones; 21 Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental, y 917 Programas de Cumplimiento.

La SMA, que cumple diez años desde su puesta en marcha, en 2015 registraba la tramitación de sólo 22,9% de las denuncias ingresadas y contaba con una dotación de 50 funcionarios. En 2022, la entidad contó con una dotación de 274 funcionarios y un presupuesto de $14.084 millones. En 2023, dichos fondos subieron a $15.533 millones.

En 2021, La Tercera PM develó que la Contraloría General de la República emitió un informe en el que cuestionó el desempeño de la Superintendencia del Medio Ambiente -unidad dependiente del Ministerio del Medio Ambiente- por no realizar gestiones ante un alto número de denuncias recibidas.

Ese estudio determinó que el 44,2% de 4.671 denuncias ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019 no tuvieron asociada alguna de las gestiones que establece la Ley Orgánica de la SMA. Según el informe, que cuenta con 150 páginas, “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Lo mismo, en visitas a las sedes de la Superintendencia en Valparaíso y O’Higgins, que “cuenta con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016, que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad”.

El 3 de enero de 2023, asumió como nueva superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer. Anteriormente, la abogada de la Universidad de Chile se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, que encabeza Maisa Rojas.

Respuestas

A través de un cuestionario vía escrita, la superintendenta Plumer respondió para este artículo que “la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentra desplegando todos sus esfuerzos para realizar la mejor gestión de las denuncias que ingresan”.

“En la Cuenta Pública 2023, que realizamos la semana pasada, dimos cuenta de cómo ha ido avanzando el porcentaje de denuncias terminadas. Por terminadas se entiende aquellas en las que se realizó una denuncia y se inició un procedimiento sancionatorio, pues se identificó una infracción a la normativa ambiental; también por las denuncias que se cierran porque no existe incumplimiento o bien las que se derivan a otro Servicio por no ser de competencia de la SMA. Respecto de las denuncias que no están terminadas a la fecha, se considera las que se encuentran a la espera de ser atendidas y otras que están en proceso –por ser objeto de algún requerimiento de información; estar en proceso de fiscalización; o haber sido fiscalizadas”, sostuvo la jefa del servicio.

Explicó que “los esfuerzos se encuentran radicados en lograr una mayor eficiencia en el trámite de las denuncias en una coordinación con otros servicios que participan de la fiscalización ambiental y pertenecen a la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (”RENFA”); la priorización a partir de la consideración de variables, tales como: cantidad de denuncias, nivel de afectación al medio ambiente y/o a la salud de las personas, entre otras”

¿A qué atribuye el rezago en la atención de las denuncias ingresadas?

“No se previó que el número de denuncias sería tan alto y que estas se encontrarían asociadas a materias de ruido. Cuando comenzó la SMA en 2012 con cerca de cincuenta funcionarios, un fiscalizador por región, esto fue generando un rezago en las denuncias porque no era posible dar respuesta a la alta demanda. Sin embargo, en estos 10 años de rodaje, hemos logrado pasar de un 25% de denuncias terminadas a casi un 45%, aproximadamente. Estamos conscientes de que aún falta, pero están todos los esfuerzos enfocados en esta materia. De este problema, como indicó la ministra Maisa Rojas hace algunas semanas, también se hace cargo la reforma a la LOSMA. Esta reforma busca mejorar, a través de distintos mecanismos, la gestión de denuncias para una respuesta más eficaz y oportuna”, concluyó.