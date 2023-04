Twitter Inc. cambia de nombre a X Corp. y se traslada a Nevada

Twitter Inc. ha comunicado a los tribunales que tiene una nueva razón social en un nuevo estado: X Corp., una entidad constituida en Nevada en lugar del anterior domicilio de Twitter en Delaware.

Aunque la plataforma de redes sociales en los teléfonos y computadores de los usuarios sigue llevando el nombre de Twitter, “Twitter Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe”, según una presentación legal de la semana pasada en la que se informaba a un tribunal federal de Florida del cambio, en un caso en el que Twitter es parte. Según los abogados de Twitter, X Corp. es una empresa privada constituida en Nevada.

La sede principal de la empresa sigue siendo San Francisco, según la presentación. X Corp. tiene una sociedad matriz denominada X Holdings Corp. La compañía también registró la fusión en los archivos de Delaware.

Los cambios llamaron la atención en los últimos días, cuando los documentos circularon por Internet y medios como Slate escribieron sobre ellos. La información de los documentos suscitó especulaciones en Internet de que formaba parte de una gran visión sobre la que ha tuiteado su propietario, Elon Musk, que está utilizando su adquisición de Twitter para ayudar a crear “X, la aplicación para todo”.

Twitter respondió con un emoji de caca de respuesta automática a una consulta por correo electrónico de The Wall Street Journal sobre el motivo del cambio.

El martes, en medio de retuits de Musk sobre SpaceX, su empresa de cohetes, y las marcas de verificación azules heredadas de Twitter, el multimillonario tuiteó una “X” sin ningún otro contexto o detalles. La historia de Musk con la letra viene de lejos: su antigua empresa de banca online, X.com, se convirtió más tarde en PayPal tras una fusión con otra firma. Musk se refiere a menudo a uno de sus hijos como X.

El multimillonario también tiene otras empresas en Nevada. Tesla Inc, el fabricante de vehículos eléctricos donde también es director ejecutivo, opera una planta cerca de Reno, Nevada. The Boring Co, la empresa de construcción de túneles de Musk, tiene un proyecto en Las Vegas.

En una entrevista con la BBC a última hora del martes, Musk sostuvo sobre el cambio de nombre: “Mi objetivo es crear X, la aplicación de todo”, y reiteró que “Twitter es un acelerador”.

Algunos especialistas en derecho corporativo señalan que aún tienen algunas dudas sobre la estructura de la empresa. Otra entidad llamada Twitter Inc. fue registrada recientemente en Nevada, con Musk como su presidente, de acuerdo con una presentación, y algunos observadores manifestaron que no estaba exactamente claro cómo esa entidad se relacionaba con X Corp. Un profesor de derecho dijo que podría ser una entidad que Musk podría utilizar para Twitter si quisiera en algún momento futuro, o una manera de evitar que cualquier otra persona intente utilizar el nombre.

Trasladar la empresa de Delaware a Nevada tiene implicaciones empresariales más amplias, según los especialistas en derecho corporativo.

En comparación con Delaware, las leyes de Nevada conceden más discreción y protección a la dirección y a los directivos de una empresa, indicó Zohar Goshen, profesor de Derecho transaccional en la Facultad de Derecho de Columbia. Twitter es ahora “una empresa privada controlada por una persona para que puedan hacer ese movimiento”, explicó. Para las empresas públicas, comentó Goshen, “no es tan simple cambiar a un lugar donde los accionistas gozan de menos protección”.

Delaware es una sede popular para las empresas. Aproximadamente dos tercios de las compañías del Fortune 500 tienen su domicilio en ese estado, según su secretario de estado.

El estado también alberga el singular y centenario Tribunal de Equidad de Delaware (Delaware Court of Chancery), un tribunal sin jurado que se autodenomina el foro estadounidense por excelencia para los casos legales relacionados con los asuntos internos de las corporaciones de Delaware y otras entidades empresariales.

“Hay varias razones que se citan a menudo para que las empresas se trasladen de Delaware a Nevada”, afirma Lauren Pringle, redactora jefe de Chancery Daily, una publicación jurídica del sector. Entre ellas se encuentran los mayores límites de Nevada a la responsabilidad personal de los administradores y directivos de una sociedad, y la responsabilidad limitada por incumplimiento de obligaciones.

Pringle dijo que la constitución de sociedades en Delaware sigue considerándose el estándar de oro por varias razones, entre ellas una legislatura profundamente centrada en los negocios y conocedora de las empresas que mantiene actualizada la Ley General de Sociedades de Delaware.

Ann Lipton, profesora de Derecho de la Universidad de Tulane, precisó que el traslado a Nevada significa que la empresa puede ser demandada en ese estado en adelante, en lugar de en Delaware. Pero cualquier litigio que ya esté en curso en Delaware probablemente no se trasladará a Nevada, puntualizó.

Durante años, Nevada ha intentado presentarse como una alternativa a Delaware para las empresas que buscan un hogar, aseguró Benjamin Edwards, profesor de Derecho de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Pero Delaware sigue siendo más popular, por razones como la reputación de su Tribunal de la Cancillería y que muchos abogados de negocios e inversores tienden a estar familiarizados con la ley de Delaware.

“El Tribunal de la Cancillería de Delaware ofrece un expediente que se mueve rápidamente, con un poder judicial sofisticado”, sostuvo Edwards. “También tiene una jurisprudencia tan extraordinariamente desarrollada, que es mucho más predecible cómo se resolverán los litigios en Delaware”.

Musk, que anteriormente ha mostrado su disposición a llevar las batallas legales a juicio, en lugar de llegar a un acuerdo, ha tenido un historial desigual en el Tribunal de Equidad de Delaware. Se enfrentó a una pelea de un mes en el tribunal sobre su esfuerzo por abandonar su acuerdo de US$ 44.000 millones para adquirir Twitter. El martes dijo que aceptó el acuerdo el año pasado, porque pensaba que el juez acabaría obligándolo a hacerlo.

Musk también obtuvo una importante victoria en 2022 cuando otro juez de Delaware dictaminó que el presidente ejecutivo de Tesla no actuó ilegalmente en la adquisición de SolarCity Corp por parte del fabricante de vehículos eléctricos.

“Mudarse a Nevada es una manera de decir: ‘No me verás por aquí nunca más’”, indicó Edwards. Si Musk no está de acuerdo con la forma en que el Tribunal de la Cancillería ha decidido sus casos, agregó, “no hay nada que le obligue a jugar la pelota en el tribunal de Delaware”.