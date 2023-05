Uber acusa a la Dirección del Trabajo de usar artículo de “teoría marxista” de sociólogo italiano en polémico dictamen contra aplicaciones móviles

Ante la Corte Suprema, la gigante estadounidense sostuvo que se ha percatado de que "los indicios de laboralidad inaugurados por el dictamen impugnado no tienen su origen en el texto de la Ley N° 21.431. "Es más, lo anterior incluso es materialmente imposible, y por una razón muy sencilla: las cinco manifestaciones de subordinación que propone el Dictamen han sido textualmente copiados y pegados de un artículo académico extranjero del año 2019 (es decir, 3 años antes de la dictación de la Ley N° 21.431) titulado Labour Process Theory and the Gig Economy, cuyo autor es el sociólogo italiano Alessandro Gandini”, acotó la compañía en un escrito presentado el pasado 26 de abril.