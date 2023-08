Warner Bros. Discovery añade el servicio de noticias en directo de CNN a la plataforma de streaming Max

Warner Bros. Discovery está creando un servicio de noticias en directo con la marca CNN para su plataforma Max, que ofrecerá una cantidad significativa de programación original, así como contenidos del canal de cable CNN.

CNN Max se estrenará el 27 de septiembre en Estados Unidos sin costo adicional para los suscriptores de Max, según anunció el jueves Warner Bros. Discovery. Sólo estará disponible para los suscriptores de Max y no se ofrecerá como un servicio independiente.

Para CNN y su empresa matriz, esta es la segunda incursión en el streaming en menos de dos años. El año pasado, CNN lanzó con bombos y platillos el servicio CNN+, que se cerró semanas después con la llegada de nuevos directivos.

El anuncio del lanzamiento de CNN Max se produce semanas después de que el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dijera que la empresa estaba trabajando en la incorporación de noticias y deportes en directo a su oferta de streaming en EE.UU., un ejercicio de equilibrismo para un conglomerado de entretenimiento que busca ampliar su base de suscriptores al streaming, sin canibalizar su debilitado negocio de cadenas de televisión.

Según el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery Global Streaming, JB Perrette, la razón de la presencia de CNN en Max es doble: dar a CNN una plataforma para llegar a los espectadores más jóvenes que no ven la televisión por cable y aumentar el uso del servicio por parte de los suscriptores.

“En el streaming, los dos ingredientes más importantes para el éxito son la habitualidad y la frecuencia”, señaló Perrette, quien añadió que las noticias pueden hacer que Max sea “más rico” y disminuir la tasa de deserción de clientes.

La nueva programación de CNN Max incluirá “CNN Newsroom con Jim Acosta, Rahel Solomon, Amara Walker y Fredricka Whitfield” y “CNN Newsroom con Jim Sciutto”.

La plataforma también tendrá emisiones simultáneas de la programación actual de CNN como “Amanpour”, “Anderson Cooper 360″, “The Lead with Jake Tapper” y “The Situation Room with Wolf Blitzer”.

CNN intenta contrarrestar una caída de audiencia que lleva varios años afectando a sus resultados. La cadena presentó la semana pasada varios cambios en sus parrillas matinales, de máxima audiencia y de fin de semana, una revisión de la programación que siguió a la reciente marcha del director ejecutivo de CNN, Chris Licht, que renunció en junio tras un accidentado mandato de poco más de un año.

Perrette sostuvo que no espera que CNN en Max reduzca la audiencia de la cadena de noticias por cable, porque los espectadores más jóvenes son los más propensos a cortar el cable o a no suscribirse.

La creación de un negocio de noticias en streaming conlleva sus propios retos, porque los distribuidores tradicionales de televisión de pago podrían considerar que socava el valor del canal o viola los acuerdos de transmisión. CNN cobra a los distribuidores de televisión de pago una cuota mensual de US$ 1,25 por suscriptor, según la empresa de investigación S&P Global.

Perrette afirmó que CNN Max está “completamente dentro de los parámetros de lo que podemos hacer”, pero agregó que se reconoce que la versión en streaming tiene que ser diferente. No se consideró la posibilidad de ofrecer CNN Max como un servicio independiente, porque eso habría reducido el alcance y el impacto potenciales de la plataforma, dijo.

CNN Max es fundamentalmente diferente de la extinta CNN+, que no incluía acceso a los contenidos más destacados de CNN y costaba US$ 5,99 al mes. En lugar de “The Lead with Jake Tapper” y “Anderson Cooper 360″, CNN+ ofrecía contenidos menos informativos como “Jake Tapper’s Book Club” y “Parental Guidance with Anderson Cooper”.

Ambos aspectos preocupaban a los nuevos dirigentes de la empresa, que tomaron el timón tras completarse la fusión de Discovery con WarnerMedia, de AT&T. Creían que el servicio pasaría apuros económicos y tenía poco atractivo para los suscriptores.

Con la incorporación de las noticias y, eventualmente, de los deportes, Warner Bros. Discovery pretende diferenciar a Max de plataformas de streaming rivales como Netflix y Disney+.

En Warner Bros. Discovery también se piensa que una fuerte presencia de CNN en Max, junto con los deportes y los contenidos de entretenimiento originales de HBO y Discovery, atraerá a los consumidores que quieran prescindir de sus paquetes tradicionales de televisión por cable.

Otras cadenas han ido en direcciones diferentes con sus servicios de streaming. Fox Nation, de Fox News, a partir de US$ 5,99 al mes, se ha centrado sobre todo en documentales, como una serie de Kevin Costner sobre la historia del Parque Nacional de Yellowstone. El servicio también ofrece entretenimiento, como varios westerns de Clint Eastwood. Por su parte, el servicio de streaming de la NBC, NBC News NOW, que es gratuito, se centra en noticias en directo y no incluye programas de opinión. MSNBC también tiene programación disponible en el servicio de streaming Peacock de NBCUniversal.

CNN Max será un trabajo en curso, indicó Perrette. Con las elecciones presidenciales de 2024 a la vuelta de la esquina, hay una sensación de urgencia por lanzar el servicio y ver cómo reacciona la audiencia.

“Lo iremos descubriendo sobre la marcha”, aseguró Perrette.