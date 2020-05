ACAFI: Inversión de venture capital en Chile se triplica, pero se ven pocos fondos nuevos

A $7.074 millones llegó la inversión de los fondos de venture capital locales en la primera parte del año, cifra que según el último informe de la Asociación de Fondos de Inversión (ACAFI) es todo un record para los 11 vehículos que agrupa.

Cristóbal Silva, presidente de la Comisión de Venture Capital y Private Equity de ACAFI, sostiene que el monto es casi el triple de lo registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que significa que “los fondos no han bajado su velocidad, y si bien, probablemente la cifra no contempla el efecto coronavirus, si tuvimos octubre, noviembre y diciembre con crisis social, por lo que a pesar de las dificultades han seguido invirtiendo”.

Según ACAFI, en los últimos 60 días - febrero y marzo de 2020 - se invirtió en promedio 124 mil UF en 21 empresas u operaciones de fondos financiados por CORFO, y un 40% de ello se concentró en los fondos de la línea FT (fondos para etapas tempranas).

Si bien los fondos no pueden divulgar las compañías en las que invierten, Silva comenta que a raíz de los efectos de coronavirus en la economía, hay sectores que se han visto fuertemente impulsados.

“Hay algunas firmas relacionadas a la industria de hotelería y turismo con dificultades, pero muchas siguen funcionando, por su naturaleza son mas resilientes porque en general están formadas para teletrabajar. Adicionalmente, muchas están creciendo doble o triple dígito, todas las que trabajan en temas de digitalización (de servicios para empresas), están creciendo muy rápido, así como las que trabajan en logística de última milla, e-comerce”, señala Silva.

Según el ejecutivo, “el 90% de los fondos de venture capital cuenta con el apoyo de Corfo, se está apoyando (a las empresas), y hoy lo que estamos viviéndose debe a gran medida al esfuerzo de varios gobiernos a través de Corfo. Eso no se ha frenado, pero vemos poca actividad de fondos nuevos, creo que hay que fortalecerlo”.

En el país, explica, hay algo de menor movimiento, pero están trabajando con las compañías en las que invierten para acortar “los ritmos de crecimiento y gasto, para no levantar capital en el corto plazo, pero en general sigue habiendo movimiento. Pero en estos períodos se generan oportunidades”.

A juicio de Silva, “lo que ya está no se detendrá, pero hay que tratar de mantenerlo. Hoy, todos están preocupados por la inmediatez y se están haciendo esfuerzos de apoyar a las empresas por la vía de la deuda, eso está muy bien, pero no es suficiente. En ese proceso se pueden desatender empresas que hoy están naciendo y están en una posición que quizás no sean sujetos de créditos en los bancos”.