Delta dice que la recuperación de los viajes aéreos aún está lejos en medio de la pandemia

Delta Air Lines Inc. ofreció un optimismo cauteloso de que la demanda de viajes está comenzando a regresar, pero dijo que sus pérdidas estaban aumentando, ya que es probable que la pandemia de coronavirus continúe afectando los viajes durante años.

“El virus ha tenido un impacto mucho más amplio en el transcurso del año de lo que cualquiera de nosotros sospechábamos”, afirmó el presidente ejecutivo de Delta, Ed Bastian, en una entrevista.

Delta esperaba poder dejar de derramar dinero en efectivo para fin de año. Ahora, la aerolínea anticipa que tal escenario no sucederá hasta la primavera, incluso mientras reduce los costos. Delta terminó septiembre quemando US$18 millones en efectivo por día, pero espera reducir eso a US$10 millones por día para fin de año.

Sin embargo, Bastian expresó: “Estamos viendo una progresión y una mejora constante”.

Las aerolíneas han sido demasiado optimistas antes. Las tasas de infección persistentemente altas y las consiguientes restricciones a los viajes y negocios truncan el comienzo de un resurgimiento del verano.

Delta ha recibido un nuevo golpe debido a su énfasis en los viajes de negocios, que prácticamente se ha detenido y ha sido más lento en reanudar que los viajes por placer. Delta había pasado años cortejando a más viajeros premium y obteniendo tarifas más altas de los viajeros con un servicio mejorado, lo que hacía que la aerolínea fuera particularmente vulnerable al retroceso entre los viajeros corporativos.

Delta ha construido un cofre de guerra que, según ha dicho, debería ayudarlo a sobrevivir a una larga recesión. La aerolínea terminó el trimestre con cerca de US$22 mil millones en liquidez y dijo que ha recortado los costos. También está aplazando los pedidos de nuevos aviones, una medida que, según señaló, ahorraría US$5 mil millones hasta el 2022, y retirando los aviones más antiguos. Delta había pasado años pagando deudas antes de la pandemia, colocando a la aerolínea en una mejor posición que algunos rivales.

El martes, Delta informó una pérdida neta de US$5,4 mil millones para el trimestre de septiembre, en comparación con una ganancia de US$1,5 mil millones un año antes, con ventas por debajo del 76% a US$3,1 mil millones.

Hace un año, Delta estaba tan ocupado que estaba planeando una ola de contrataciones para satisfacer la demanda. Ahora, la mano de obra es el foco del esfuerzo de ahorro de costos de Delta. La aerolínea tomó un cargo de US$3,1 mil millones que refleja los costos de romper los lazos con unos 18.000 trabajadores. Otros 40.000 empleados acordaron tomar algún tipo de licencia sin goce de sueldo, y Delta también está recortando las horas de trabajo para los que se quedan.

Esos esfuerzos ayudaron a reducir los costos salariales de Delta en más del 30% durante el trimestre, dijo la compañía. La ayuda gubernamental aprobada la primavera pasada ha estado cubriendo los costos laborales de las aerolíneas, pero expiró a principios de este mes. Delta ha dicho que podría evitar la mayoría de los recortes de empleos forzados, en contraste con sus rivales American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. Aún así, más de 1.700 pilotos de Delta podrían ser eliminados en noviembre si el Congreso no proporciona más ayuda. La aerolínea y su sindicato de pilotos han dicho que están discutiendo posibles formas de mitigar los recortes de empleos.

Delta y otras aerolíneas han pasado meses tratando de tranquilizar a los pasajeros para que se sientan seguros volando. La aerolínea ha dicho que continuará limitando la cantidad de personas que pueden viajar en un vuelo hasta principios de enero, incluido el bloqueo de los asientos del medio.

Los volúmenes de pasajeros han aumentado, aunque lentamente y en un curso rocoso. El número de viajeros que pasan por los aeropuertos de EE.UU. aumentó a su nivel más alto desde mediados de marzo esta semana, mientras que aún ha bajado más del 60% respecto al año anterior.

Delta está experimentando un “buen impulso de reserva” en las vacaciones e incluso en la temporada de invierno típicamente más lenta, afirmó el presidente de Delta, Glen Hauenstein, durante una conferencia telefónica el martes. Sin embargo, advirtió en un comunicado que volver a un entorno de ingresos normal podría llevar dos años o más.

Los viajes de negocios podrían seguir deprimidos hasta en un 20% durante los próximos años, explicó Bastian, pero dijo que no cree que las videoconferencias sean un sustituto a largo plazo. Y podría estar comenzando a mostrar signos de vida, señaló Bastian. Los volúmenes de viajes de negocios terminaron el trimestre en el 15% de los niveles del año pasado y están aumentando, y la mayoría de los clientes corporativos más importantes de Delta comienzan a enviar al menos algunos empleados de regreso a la carretera, precisó el martes.

Algunos analistas dicen que no esperan una mejora significativa en los próximos meses, particularmente si las fronteras internacionales permanecen cerradas en gran parte o sujetas a un confuso mosaico de requisitos de entrada. Aquellos representan un obstáculo para aerolíneas como Delta que han pasado años uniendo redes globales de asociaciones y alianzas.

Varias de las aerolíneas con las que Delta se asocia se han declarado en quiebra en los últimos meses, incluida la chilena Latam Airlines Group SA.

Las aerolíneas esperan que la creciente disponibilidad de pruebas rápidas ayude a abrir mercados en Europa y Asia, ayudando a persuadir a los gobiernos para que alivien los onerosos requisitos de cuarentena y otras restricciones de entrada.

Bastian dijo que duda que los esfuerzos para abrir un corredor entre Nueva York y Londres tengan éxito pronto. Sin embargo, afirmó que la aerolínea tiene la esperanza de que las pruebas y el rastreo de contactos puedan ser las claves para abrir otros mercados internacionales.

Otra ola de infecciones este invierno también podría desviar de nuevo a las aerolíneas.

“Todo lo que pronosticamos está asumiendo el entorno que conocemos hoy. No sé cómo se vería una segunda ola”, expresó Bastian.

Ajustado por cargos únicos, Delta perdió US$2,6 mil millones. La pérdida de US$3,30 por acción fue mayor que la pérdida de US$3,04 por acción que esperaban los analistas.